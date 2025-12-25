Захарова сообщила о ставке ЕС и Британии на эскалацию на Украине

Tекст: Тимур Шайдуллин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что Европа не рассматривает возможности для мира на Украине, передает ТАСС. По ее словам, западноевропейские покровители киевского режима из Евросоюза и Британии думают только о финансовых потоках, связанных с Киевом.

Захарова уточнила: «Европейские, западноевропейские покровители киевского режима, прежде всего из Европейского союза и Британии, ни о каком мире не помышляют. Они помышляют о деньгах, которые они будут как бы перечислять киевскому режиму, а потом получать обратно». Она подчеркнула, что европейские власти продолжают делать ставку на эскалацию напряженности и на продолжение боевых действий «до последнего украинца».

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства выразила мнение, что такое поведение европейских стран обусловлено их расчетами на политическую поддержку противостояния России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Захарова назвала недостоверной публикацию агентства Bloomberg о том, что Россия якобы намерена внести изменения в план по Украине.

До этого Bloomberg писало, что Россия рассматривает предложенный Киевом и Вашингтоном «мирный план» лишь как отправную точку переговоров.

Захарова заявила, что для западных реваншистов у России всегда найдется своя «губозакаточная машинка».



