    Польша хочет ограбить Россию за спасение от нацизма
    Умерла Вера Алентова
    Новак сообщил о плане России на случай изъятия активов
    Запад накрыли сумерки «блестящей изоляции»
    Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
    В Гуляйполе уничтожены подземные бункеры ВСУ
    Экономика России показала рост в три раза быстрее еврозоны
    Глава Минтранса заявил о чуде в обслуживании иностранных самолетов
    Алжир потребовал от Франции извинений и возврата казны
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Когда на Украине появится новый гетман Скоропадский

    Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Брюссельская ведьма крадет Рождество

    Из официальных поздравлений ушло слово «Рождество», а на уличных билбордах вместо привычного «Счастливого Рождества!» парижанам желают «Веселых праздников». Кроме того, опасаясь реакции мусульман, в Париже в этом году отменили массовые рождественские мероприятия.

    18 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Откажется ли Турция от российских «Триумфов»

    Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.

    7 комментариев
    25 декабря 2025, 15:48 • Новости дня

    Захарова заявила о нежелании ЕС мира на Украине

    Захарова сообщила о ставке ЕС и Британии на эскалацию на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, европейские власти продолжают акцентировать внимание на поддержке Киева и эскалации конфликта, а не на поиске мира.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что Европа не рассматривает возможности для мира на Украине, передает ТАСС. По ее словам, западноевропейские покровители киевского режима из Евросоюза и Британии думают только о финансовых потоках, связанных с Киевом.

    Захарова уточнила: «Европейские, западноевропейские покровители киевского режима, прежде всего из Европейского союза и Британии, ни о каком мире не помышляют. Они помышляют о деньгах, которые они будут как бы перечислять киевскому режиму, а потом получать обратно». Она подчеркнула, что европейские власти продолжают делать ставку на эскалацию напряженности и на продолжение боевых действий «до последнего украинца».

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства выразила мнение, что такое поведение европейских стран обусловлено их расчетами на политическую поддержку противостояния России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Захарова назвала недостоверной публикацию агентства Bloomberg о том, что Россия якобы намерена внести изменения в план по Украине.

    До этого Bloomberg писало, что Россия рассматривает предложенный Киевом и Вашингтоном «мирный план» лишь как отправную точку переговоров.

    Захарова заявила, что для западных реваншистов у России всегда найдется своя «губозакаточная машинка».


    24 декабря 2025, 22:23 • Новости дня
    ГУР Минобороны Украины начало кампанию против Генштаба ВСУ

    Сайты ГУР Минобороны Украины начали критиковать командование ВСУ за Северск

    ГУР Минобороны Украины начало кампанию против Генштаба ВСУ
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Интернет-ресурсы ГУР Минобороны Украины публично осудили действия Генштаба ВСУ, обвинив военное командование страны во лжи по факту потери Северска.

    Интернет-ресурсы, подконтрольные Главному управлению разведки Минобороны Украины, вышли с резкой критикой в адрес Генштаба ВСУ, что было расценено как признак растущей конфронтации внутри украинских силовых структур, передает ТАСС.

    Представитель российских силовых структур сообщил, что эти ресурсы, включая проект «Дипстейт», обвинили Генштаб ВСУ во лжи, подчеркнув, что командование долго не признавало потерю Северска в ДНР. '

    В силовых структурах заявили, что возможно Главное управление разведки Украины готовит заговор против нынешней власти и скрытно ищет сторонников.

    Также отмечается, что стиль критики со стороны аналитиков ГУР напоминает высказывания скандально известной нардепа Марьяны Безуглой, которая известна частыми нападками на украинское военное командование и Александра Сырского лично.

    Ранее украинский генштаб признал потерю Северска в ДНР спустя почти две недели.

     Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая блокировала трибуну парламента с требованием об отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

    В силовых структурах заявили, что Сырский остается на своей позиции благодаря абсолютной лояльности властям и отсутствию стремления к политической карьере.

    В Службе внешней разведки России заявили, что коррупционный скандал на Украине обрушил моральный дух ВСУ.

    Комментарии (3)
    25 декабря 2025, 12:10 • Новости дня
    Новак сообщил о плане России на случай изъятия активов

    Новак: Россия подготовила план на случай изъятия активов

    Новак сообщил о плане России на случай изъятия активов
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Москва подготовила комплекс мер на случай изъятия замороженных российских активов за рубежом, заявил вице-премьер Александр Новак.

    По словам Новака, Россия подготовила план действий на случай изъятия ее замороженных активов за рубежом, сообщает «Россия-24».

    Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что такой документ уже составлен, и он будет реализован.

    Арбитражный суд Москвы назначил на 16 января предварительные слушания по делу о взыскании с Euroclear Bank почти 18,2 трлн рублей по иску Банка России.

    Центральный банк России подал иск к Euroclear Bank в Арбитражный суд Москвы на сумму 18,1 трлн рублей.

    Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и предупредил о тяжелых последствиях.

    Комментарии (20)
    25 декабря 2025, 13:30 • Видео
    Трампа ведут к отставке. Это хорошо

    В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 19:30 • Новости дня
    Бывший посол Норвегии похвалил уровень жизни в Москве

    Экс-посол Норвегии Квиле отметил качество жизни в Москве

    Бывший посол Норвегии похвалил уровень жизни в Москве
    @ Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По мнению экс-посла Норвегии в РФ Роберта Квиле, Москва отличается благоустройством улиц и большим разнообразием заведений общественного питания.

    Высказанные экс-послом Норвегии Робертом Квиле впечатления о жизни в Москве опубликовал журнал Forsvarets forum, пишет РИА «Новости». По его словам, столица отличается ухоженными дорогами и тротуарами, а также обилием ресторанов, которые часто бывают полны, поэтому лучше бронировать столики заранее.

    Квиле отдельно выделил уровень автопарка города, отметив наличие люксовых автомобилей, недоступных в Норвегии. Он также добавил, что, по его мнению, ассортимент товаров в Москве превосходит ожидания. Квиле работал послом Норвегии в России с 2022 года по осень 2025.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф также рассказал о своих впечатлениях о Москве во время встречи с президентом Владимиром Путиным.

    А что касается Квиле, то весной на встрече с послом МИД России призвал Осло воздерживаться от шагов, которые могут усилить напряженность вокруг архипелага Шпицберген.

    Ранее посол Норвегии Роберт Квиле был вызван в МИД России из-за попыток норвежских властей сорвать в Киркенесе чествование воинов СССР.

    Комментарии (16)
    25 декабря 2025, 12:13 • Новости дня
    В Гуляйполе уничтожены подземные бункеры ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подземные бункеры ВСУ в городе Гуляйполе были уничтожены российской армией, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    В своем Telegram-канале Балицкий сообщил: «Наша армия уничтожила подземные бункеры противника в Гуляйполе». По его словам, эти укрепления строились на протяжении нескольких лет и находились глубоко под землей.

    Губернатор отметил, что противник вложил в строительство бункеров миллионы гривен, оснастив их современными коммуникациями, при этом укрепления воспринимались ВСУ как образец безопасности. По оценке Балицкого, все эти бетонные сооружения не смогли продержаться и пяти минут под ударами российской армии.

    Он добавил, что Гуляйполе является важным опорным районом ВСУ, а также значимым транспортным узлом региона. Взятие этого населенного пункта позволит создать условия для дальнейшего освобождения всей Запорожской области. Балицкий подчеркнул, что власти Запорожской области готовы предоставить административную и гуманитарную помощь жителям освобожденных территорий.

    Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года» заявил о наступлении армии России по всем направлениям на фронте. Российский лидер сообщил, что более половины города Гуляйполя перешло под контроль российских сил. Он уточнил, что населенный пункт разбит рекой на две части, основная часть города находится на правом берегу, куда российские бойцы переправились и заняли позиции.

    В минувшую пятницу советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинская армия за сутки потеряла порядка роты солдат в ходе попытки обороны Гуляйполя в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 17:59 • Новости дня
    Суд вынес приговор диверсанту СБУ на Донбассе

    Суд приговорил диверсанта СБУ на Донбассе к 22 годам колонии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Южный окружной военный суд назначил длительные сроки лишения свободы Владиславу Зайцеву и его матери за диверсии в ДНР по заданию СБУ.

    Южный окружной военный суд признал гражданина Украины Владислава Зайцева виновным по делу о диверсиях в ДНР и приговорил его к 22 годам лишения свободы. Его мать Елена Зайцева, заочно получила наказание в виде 10 лет лишения свободы, передает ТАСС.

    В ходе слушаний, проходивших в закрытом режиме, прокурор запрашивал для Владислава Зайцева максимальное наказание – 22 года, а для его матери – 12 лет в колонии общего режима. Суд рассмотрел дело Елены Зайцевой отдельно, заочно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее жителю Смоленска назначили 15 лет и штраф 300 тыс. рублей за попытку диверсии на Московской железной дороге.

    До этого те же 15 лет назначил местному жителю суд в Севастополе за попытку по заданию спецслужб Украины организовать подрыв железнодорожного моста по заданию спецслужб Украины.

    Ранее ФСБ задержала несколько граждан Молдавии, которые были завербованы украинскими спецслужбами для подготовки диверсий на территории России. Эксперты газеты ВЗГЛЯД считают, что Молдавия становится полигоном для диверсантов из-за русофобской политики своих властей.

    Комментарии (5)
    24 декабря 2025, 22:07 • Новости дня
    Постпред США при НАТО Уитакер заявил о согласовании гарантий безопасности Киеву
    Постпред США при НАТО Уитакер заявил о согласовании гарантий безопасности Киеву
    @ SHAWN THEW/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Основное внимание переговоров между США и Киевом уделяется вопросам разделения территорий, поскольку гарантии безопасности уже практически согласованы, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер сообщил, что Соединенные Штаты и Киев урегулировали большую часть вопросов, связанных с гарантиями безопасности. Сейчас, по словам Уитэкера, основным предметом переговоров остается тема территорий, передает ТАСС.

    В эфире Fox News дипломат отметил, что спор ведется о том, какой статус будут иметь эти территории: останутся ли они демилитаризованной зоной или получат статус зоны экономических возможностей. Уитакер заявил, что, по его мнению, Россия не выступает против такого подхода.

    Уитакер также сообщил, что урегулирование гарантий безопасности было достигнуто на большинстве этапов переговоров, и сейчас стороны сконцентрировались на конкретном территориальном аспекте.

    Ранее Уитакер сообщил, что американская сторона пытается определить пределы компромисса ради урегулирования конфликта на Украине.

    Владимир Зеленский опубликовал так называемый «мирный план» и заявил, что он обсуждается на переговорах в США. Политолог Владимир Скачко заявил, что Москва отвергнет этот план.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул готовность Москвы к переговорам и напомнил о предложенных в июне 2024 года условиях выхода из кризиса, отметив, что главным препятствием остается позиция Киева.

    Зеленский ранее заверил, что часть гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут засекречены.

    Комментарии (18)
    25 декабря 2025, 13:52 • Новости дня
    Кремль счел странным рождественское выступление Зеленского

    В Кремле назвали странным и некультурным рождественское выступление Зеленского

    Кремль счел странным рождественское выступление Зеленского
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Рождественское обращение Владимира Зеленского, в котором прозвучали пожелания смерти, говорит о его озлобленности и неадекватности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Владимир Зеленский во время своего рождественского выступления проявил некультурность и агрессию, передает ТАСС. На это обратил внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского с пожеланием смерти кому-либо.

    Песков подчеркнул, что обращение главы украинского государства показалось в Кремле странным.

    «Некультурно, озлобленно. Похож на малоадекватного человека», – заявил представитель Кремля.

    Кроме того, Песков отметил, что подобные заявления ставят под сомнение способность Зеленского принимать взвешенные решения по вопросу урегулирования конфликта. По мнению Кремля, такие проявления вызывают вопросы о возможности политико-дипломатического разрешения украинского конфликта со стороны Киева.

    Ранее власти Украины переименовали Рождество 7 января в профессиональный праздник программистов.

    Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества на 25 декабря.

    Комментарии (5)
    24 декабря 2025, 21:50 • Новости дня
    Импорт из ЕС в Россию впервые превысил экспорт

    Импорт товаров из ЕС в Россию впервые превысил экспорт из РФ

    Импорт из ЕС в Россию впервые превысил экспорт
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За первые девять месяцев 2025 года отрицательное сальдо торгового баланса России с Европейским Союзом составило 0,5 млрд евро.

    Впервые в истории объем импорта европейских товаров в Россию превысил экспорт из России в ЕС. За январь-сентябрь 2025 года объем экспорта российских товаров в Евросоюз составил 21,7 млрд евро, в то время как импорт европейской продукции в Россию достиг 22,2 млрд евро. В результате отрицательное сальдо торгового баланса России с ЕС составило 0,5 млрд евро, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Евростата.

    По информации Евростата, общий объем торговли между Евросоюзом и Россией за первые девять месяцев 2025 года составил 43,9 млрд евро, что на 12,9% ниже показателя за аналогичный период 2024 года.

    Россия экспортирует в ЕС главным образом топливно-энергетическую продукцию, а среди ввозимых европейских товаров преобладают химикаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, импорт рыбы и аквакультуры из России в Евросоюз в 2022-2024 годах превышает показатели до СВО. Кроме того, объем импорта медикаментов из России в страны Евросоюза достиг рекордных значений с декабря 2020 года.

    При этом, поставки пива из Евросоюза в Россию в октябре сократились в шесть раз по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и достигли минимального уровня за десять лет.

    Комментарии (3)
    25 декабря 2025, 12:24 • Новости дня
    Российские войска освободили Свято-Покровское возле Северска в ДНР
    Российские войска освободили Свято-Покровское возле Северска в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Свято-Покровское южнее Северска в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ и бригады морской пехоты около Константиновки, Краматорска, Никифорови и Резниковки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял более 215 военнослужащих, танк, шесть бронемашин, два артиллерийских орудия, три склада боеприпасов и пять складов матсредств.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригадам нацгвардии, теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Кондратовки, Новой Сечи, Нововасилевки, Павловки и Писаревки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Избицким, Рыбалкино и Старицей.

    При этом ВСУ потеряли до 265 военнослужащих и два артиллерийских орудия. Уничтожены две израильские радиолокационные станции RADA и три склада матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Благодатовки, Богуславки, Грушевки, Купянска-Узлового, Нечволодовки, Новосергеевки, Подолов Харьковской области и Дробышево ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 220 военнослужащих, три бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Центр» продолжтдт уничтожение окруженного противника в Димитрове. Была пресечена попытка прорыва подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на юго-востоке Гришино, пытавшихся вернуть утраченные позиции.

    Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Белицкого, Вольного, Гришино, Грузского, Ивановки, Криворожья, Марьевки, Сергеевки, Удачного, Шевченко ДНР и Новопавловки Днепропетровской области.

    Потери противника при этом составили более 445 военнослужащих, танк, американский бронетранспортер М113, три бронемашины и пять орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны поблизости от Гавриловки, Покровского Днепропетровской области, Воздвижевки, Гуляй-поля, Придорожного и Терноватого Запорожской области.

    ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, танк, пять бронемашин, пять орудий полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin. Уничтожены два склада матсредств, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили Заречное в Запорожской области.

    Днем ранее они освободили днепропетровскую Андреевку и харьковскую Прилипку. А до этого Вильчу в Харьковской области.

    Комментарии (2)
    24 декабря 2025, 20:35 • Новости дня
    Макрон анонсировал январские переговоры по гарантиям безопасности Украине

    Макрон объявил о новых переговорах по гарантиям безопасности Украине в январе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Переговоры по предоставлению Украине гарантий безопасности будут возобновлены во французской столице в начале следующего года, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Переговоры по обеспечению Киева гарантиями безопасности перейдут в активную фазу в январе 2026 года, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. По словам французского лидера, продолжение работы по этой теме запланировано в Париже, передает ТАСС.

    Макрон подчеркнул, что уже провел разговор с генсеком НАТО Марком Рютте, чтобы подробно обсудить ситуацию на Украине и координацию действий между странами, участвующими в «коалиции желающих». В ходе беседы подчеркивалось, что надежные и конкретные меры по обеспечению безопасности Киева нужны для «долгосрочного и прочного мира».

    В то же время, Politico отметило, что дальнейшие перспективы безопасности Украины во многом будут зависеть от решений, которые примет президент России Владимир Путин, несмотря на все усилия западных союзников и США.

    Турецкий политолог Айтекин Думрул заявил, что планы Евросоюза по возможному вводу войск на Украину могут привести к затягиванию конфликта и увеличению риска эскалации между Брюсселем и Москвой.

    Подобные мнения стали высказывать активнее, после того, как стало известно, что уровень боеготовности армий стран, входящих в «коалицию желающих», был увеличен после начала обсуждений возможной отправки подразделений на Украину.

    Комментарии (3)
    25 декабря 2025, 12:02 • Новости дня
    ФСБ предотвратила серию терактов в Калужской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские спецслужбы намеревались устроить несколько терактов в Калужской области, в том числе на федеральном газохранилище, их должен был осуществить уроженец Запорожья, его уничтожили при попытке задержания, сообщили в ФСБ.

    Подозреваемый 1976 года рождения был ликвидирован при попытке задержания, он выполнял задание украинских спецслужб по подрывам в регионе, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Теракты должны были состояться на федеральном газохранилище и на автомобильной стоянке оборонного предприятия. Для выполнения задания задержанный подготовил около 80 кг бризантного взрывчатого вещества и изготовил самодельные зажигательные устройства.

    При попытке задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление «и был уничтожен ответным огнем», добавили в ФСБ.

    Никто из правоохранителей и гражданских не пострадал.

    Из специального тайника, оборудованного украинскими спецслужбами, ФСБ изъяла 300 грамм пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, два электродетонатора, пистолет ПМ и боеприпасы к нему. Все улики изъяты и переданы для дальнейших следственных действий.

    Ранее ФСБ предотвратила теракт на нефтепроводе в Тюменской области, планировавший его россиянин был уничтожен.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 01:20 • Новости дня
    Путин в телеграмме Ким Чен Ыну отметил героизм солдат КНДР
    Путин в телеграмме Ким Чен Ыну отметил героизм солдат КНДР
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин направил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну телеграмму с новогодним поздравлением, в которой отметил героизм солдат КНДР при освобождении Курской области, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    «Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите сердечные новогодние поздравления», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на ЦТАК текст телеграммы.

    Поздравительное письмо было направлено 18 декабря. В телеграмме президент России отметил, что прошедший год стал особенным в развитии отношений между Москвой и Пхеньяном, передает ТАСС.

    «Героическое участие контингента Корейской Народной Армии в освобождении территории Курской области от захватчиков, а также последующая работа корейских саперов на российской земле стали наглядным подтверждением нерушимой дружбы и боевого братства между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой» – говорится в телеграмме.

    Путин подчеркнул успешную реализацию положений исторического Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которая способствовала расширению продуктивной двусторонней кооперации в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах.

    Также президент выразил уверенность в дальнейшем укреплении союзнических связей и конструктивном взаимодействии в региональных и международных делах, что способствует созданию справедливого многополярного миропорядка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на коллегии Минобороны отметил вклад военных КНДР в процесс освобождения Курской области. Ким Чен Ын подчеркнул рост престижа КНДР после освобождения региона. В Курской области планируют установить памятник северокорейским военным, принимавшим участие в отражении наступления с Украины.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 04:15 • Новости дня
    Из-за атаки БПЛА загорелись два резервуара с нефтепродуктами в порту Темрюка
    Из-за атаки БПЛА загорелись два резервуара с нефтепродуктами в порту Темрюка
    @ Официальная страница ГУ МЧС по Краснодарскому краю в Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Два резервуара с нефтепродуктами загорелись на территории порта Темрюка из-за атаки БПЛА, никто не пострадал, сообщает оперштаб Краснодарского края.

    Площадь возгорания составила примерно 2 тыс. кв. м. Для тушения были привлечены 70 человек личного состава и 18 единиц техники, включая сотрудников Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, сообщил оперштаб в Telegram.

    Кроме того, в результате атаки дронов повреждения получили здания и сельскохозяйственная техника одного из предприятий в селе Николаевка Щербиновского района. Очаги возгорания были быстро ликвидированы, пострадавших нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в порту Тамань произошел пожар на трубопроводе с мазутом после атак дронов ВСУ. В поселке Волна Темрюкского района из-за атаки дронов повреждения получили два причала и два судна.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 20:19 • Новости дня
    WP: Зеленский готов вывести ВСУ из Донбасса

    WP: Зеленский готов вывести войска из Донбасса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владимир Зеленский предложил создать демилитаризованную зону на Донбассе, заявив о готовности вывести войска с этих территорий при сохранении позиций в других регионах, пишет газета Washington Post.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил готовность вывести военные силы с Донбасса для организации демилитаризованной зоны, отмечает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post. Соответствующий проект плана был обнародован в среду Зеленским во время встречи с украинскими журналистами.

    В публикации американского издания отмечается: «Он (проект плана – ред.) предполагает, что он (Зеленский – ред.) готов вывести войска из восточной Украины для создания демилитаризованной зоны».

    В план также входит пункт, исключающий отвод украинских войск из российских регионов, при этом России предлагается покинуть территории Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина хочет контролировать Запорожскую АЭС совместно с США и без участия России. В проекте украинского плана из 20 пунктов также отсутствуют положения о признании Крыма и Донбасса российскими, а также обязательство не вступать в НАТО.

    Ранее переговоры по территориальным вопросам и присутствию ВСУ в Донбассе не привели к соглашению между Киевом и Вашингтоном.

    В то же время, руководство Украины в частном порядке признает, что сохранить контроль над 18-20% Донбасса не удастся, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что новые европейские и украинские предложения мешают достижению долгосрочного мира.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул готовность к мирным переговорам и напомнил об условиях, обозначенных еще в июне 2024 года.

    Комментарии (4)
    24 декабря 2025, 17:20 • Новости дня
    Орбан предрек скорый распад ЕС

    Орбан спрогнозировал скорый распад Евросоюза

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Евросоюз находится на грани распада из-за ошибок нынешнего руководства и отсутствия реформ.

    Евросоюз рискует прекратить существование, если не проведет глубокую реорганизацию, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Magyar Nemzet, передает ТАСС. Политик подчеркнул, что ЕС сейчас переживает процесс дезинтеграции, а брюссельская бюрократия стремится к созданию империи, несмотря на сопротивление отдельных государств.

    По словам Орбана, Брюссель принимает решения, которые постепенно перестают выполняться: «Сначала их не выполняет одна страна, потом две, потом три», – отметил он.

    Он раскритиковал решения Еврокомиссии, которая вопреки воле государств объявляет программы, наносящие ущерб промышленности.

    В частности, Орбан напомнил о планах запретить выпуск автомобилей с бензиновыми двигателями с 2035 года, но заявил, что, когда реализовать это оказалось невозможно, власти ЕС «отступили».

    В качестве другого примера премьер привел миграционную политику, отметив, что Венгрия и Польша игнорируют соответствующие решения, однако к ним применяются разные меры: «Венгрия не выполняет миграционный пакт, поэтому нас штрафуют на 1 млн евро в день. Поляки делают то же самое, что и мы, но их вознаграждают», – заявил Орбан.

    Премьер-министр также указал на тенденцию к сужению национального суверенитета в ЕС и подчеркнул, что существующий в Брюсселе хаос приведет к распаду союза, если не будут предприняты срочные изменения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Орбан заявил, что Евросоюз мог бы предотвратить конфликт на Украине, если бы сделал ставку на дипломатию, а не следовал политике администрации Байдена.

    Кроме того, венгерский премьер назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине, комментируя финансирование Киева Евросоюзом.

    Орбан также опубликовал видеоролик с европейскими политиками, сопроводив его узнаваемым саундтреком из фильма «Охотники за привидениями».

    Комментарии (0)
  • О газете
