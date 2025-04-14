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    2 комментария
    14 апреля 2025, 19:15 • Общество

    Украина вербует диверсантов среди бедных молдаван

    Украина вербует диверсантов среди бедных молдаван
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    ФСБ задержала сразу несколько граждан Молдавии. Они готовили диверсии на территории России и были завербованы украинскими спецслужбами. По мнению экспертов, Молдавия, и без того славящаяся русофобской политикой властей, превратилась в полигон для диверсантов. Как этому противостоять и есть ли шанс на смену курса Кишинева?

    Власти Украины с попустительства Кишинева использует территорию Молдавии для вербовки агентуры с целью совершения диверсий и терактов в России, заявили в ФСБ России. На этом фоне стало известно о поимке двух молдаван, сотрудничавших с Украиной, а также двоих россиян, завербованных украинской стороной в Молдавии. Так, в Керчи задержали 32-летнего Евгения Курдоглу, уроженца молдавского села Чишмикиой, ранее судимого на Украине за кражу.

    С апреля прошлого года он дистанционно получал задания от представителя спецслужб Украины, отправлял ему фото, видео и другие данные о дислокации российской военной техники и ПВО, транспортной и энергетической инфраструктуре, а также фиксировал урон от ракетных ударов по Крыму.

    Также Курдоглу планировал подорвать водонасосную станцию в Керчи. Свою вину подозреваемый признал, сейчас он сотрудничает со следствием, возбуждено уголовное дело по статьям «Теракт» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка взрывчатых веществ или взрывных устройств».

    Кроме того, задержан 24-летний молдавский диверсант Мариус Пруняну. В 2022-2023 годах он в составе центра специальных мероприятий ССО (в\ч A1737) и интернационального легиона (в\ч 3449) воевал против России в Бахмутском районе ДНР. В январе 2023 года его завербовало Главное управление разведки (ГУР) Украины и присвоило псевдоним «Макс».

    На украинские деньги Пруняну купил Toyota Land Cruiser Prado, где был оборудован тайник в виде аккумуляторной батареи с тремя бомбами по 1,6 кг на основе С-4, с предохранительно-исполнительными механизмами, детонаторами и ключами замыкания цепи.

    На этой машине Пруняну доехал из Молдавии в Россию через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию. С его слов, он должен был заложить взрывные устройства в Волгограде и Саратове. Также молдаванин утверждает, что ему обещали предоставить пистолет для «устранения какой-то личности».

    Кроме того, в Самарской области поймали 43-летнего россиянина Сергея Окрушко, подорвавшего трансформаторную подстанцию Куйбышевского нефтезавода и заложившего на предприятии еще две взрывчатки. Он заявил, что в 2022 году уехал в Кишинев, где на остановке познакомился с мужчиной по имени Александр. Тот предложил ему устроиться на «серьезное предприятие» в России и передавать информацию об этом объекте.

    В итоге Окрушко устроился на НПЗ в Самаре, куда в течение 7-10 дней заносил взрывчатку. В дальнейшем он пытался уехать в Турцию. На обвиняемого заведено дело по статьям «Диверсия», «Госизмена», «Участие в террористическом сообществе» и другим. Ему грозит пожизненное заключение.

    Также в Самарской области была задержана 35-летняя Ирина Измайлова, причастная к подготовке диверсий на объектах оборонного комплекса. Ее завербовали под угрозой расправы над родственниками на Украине. И Измайлова, и Окрушко прошли подготовку в Кишиневе, включая проверку на полиграфе, после чего их направили в Самару.

    Примечательно, что ранее Британский королевский институт оборонных исследований (RUSI) опубликовал статью майора британской армии Джона Армстронга о необходимости для Украины перевода военных действий в диверсионно-террористическое русло на территорию России. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Запад способствует украинскому террору против страны.

    По мнению экспертов, с приходом к власти Майи Санду Молдавия буквально превратилась в полигон для подготовки диверсантов. Так молдавский политолог Богдан Цырдя напомнил, как в 2021 году украинские спецслужбы похитили в Кишиневе бывшего судью Николая Чауса, чтобы Владимир Зеленский мог использовать его в борьбе с Петром Порошенко (признан экстремистом).

    Тогда со стороны администрации Майи Санду не последовало никакой реакции, добавил аналитик. «Конечно, спецслужбы и сейчас чувствуют себя вольготно, используя Молдавию, в том числе, как зону транзита ГСМ и вооружений. Другими словами – власти республики открыто поддерживают Киев», – подчеркнул эксперт.

    Это выражается во всем: от присоединения к антироссийским санкциям до объявления Москвы «потенциальным врагом». «В стране ведется пропаганда русофобии, тотальной поддержки властей Украины. Руководство Молдавии во главе с Санду создало благодатную почву даже для того, чтобы обычные молдаване хотели стать наемниками в рядах ВСУ», – отметил спикер.

    Более того, экономические проблемы и нищета в республике способствуют тому, что молодежь соглашается участвовать в диверсиях против России, продолжил аналитик. «Поэтому сообщение ФСБ о поимке двух наших граждан и россиян, завербованных в Молдавии, не вызывает удивления. Но показательно то, что местные СМИ не придали этому должного внимания», – сказал политолог.

    «Наша страна превращаемся в карикатурный военный плацдарм, что вводит республику в состояние хронической нестабильности и делает пороховой бочкой»,

    – акцентировал Цырдя. Однако, по его оценкам, молдавские власти не откажут Киеву в возможности использовать республику как «полигон». «Санду несамостоятельна. Раньше ей диктовал задачи Госдеп, а сейчас, по всей видимости, Лондон и Париж, цели которых – совсем не процветание стран СНГ, а продвижение личных интересов в борьбе против России», – считает эксперт.

    Но несмотря на это, Москве необходимо активно работать на молдавском направлении, добавил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. «Противник не может победить нас на поле боя. Поэтому в ход идут пакостные методы – а именно попытки совершить руками завербованных теракты и диверсии на территории России», – уточнил он. Причем целями подобных атак становятся гражданские объекты и мирные жители.

    Парламентария не удивил тот факт, что подготовка украинскими спецслужбами террористов и диверсантов происходит именно в Молдавии. «Это небогатая республика со слабым руководством. Поэтому представители Украины под покровительством Североатлантического альянса действуют на территории республики вольно», – пояснил Колесник.

    По его словам, подобная тактика оппонентов представляет серьезную проблему для России. «ФСБ и СВР имеют большой опыт и способны противостоять угрозе, что подтверждают нынешние задержания завербованных диверсантов. Но попытки противника напакостить едва ли прекратятся», – подчеркнул депутат. На этом фоне в первую очередь важно работать с россиянами: просвещать их, объяснять, что делать в случае, если с ними связались подозрительные личности.

    «Зачастую украинские спецслужбы в интернете нацеливаются на неокрепшие умы молодежи. Им обещают деньги за «работу», а иногда угрожают. Россиянам следует помнить, что такое сотрудничество влечет за собой уголовную ответственность», – напомнил спикер. Он рекомендовал не общаться с незнакомыми и подозрительными людьми в интернете и проявлять бдительность. «Возможно, также стоит разработать и запустить социальную рекламу. При этом важно не разгонять панику среди населения – ведь это именно то, чего хочет добиться противник», – добавил депутат.

    Кроме того, следует работать в Молдавии, где оппоненты готовят диверсии против России. Подполье, например, могло бы разведывать планы, а российские агенты внедряться и пытаться изнутри разрушить эти сети, считает он. Также важно взаимодействовать с простыми молдаванами. «До них важно доносить мысль о том, что им невыгодна активность украинских спецслужб на территории республики. Тогда они, возможно, сами станут воздействовать на власти Кишинева», – заключил Колесник.

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