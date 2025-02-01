Украинские провокаторы нацелились на мигрантов

Украинец под видом россиянина оскорблял мигрантов из Узбекистана

Tекст: Андрей Резчиков

Видео, которое начало распространяться в интернете на прошлой неделе, представляет собой беседу «жителя России» с журналисткой якобы из Литвы. В ходе интервью он оскорбительно отозвался об узбеках, «которые приехали зарабатывать в РФ». Как выяснилось в субботу, участником скандального ролика оказался гражданин Украины Николай Кочмарик, который выдает себя за россиянина. Информацию о личности провокатора раскрыла ФСБ. В настоящее время Кочмарик находится на Украине и поддерживает ее вооруженные силы.

Видеоролик появился на подконтрольном литовским спецслужбам YouTube-канале. По данным ФСБ, «данный инцидент свидетельствует о целенаправленных действиях украинских и литовских спецслужб, а также их зарубежных кураторов по созданию провокационного контента, направленного на подрыв отношений Российской Федерации с партнерами по СНГ, и попытке формирования антироссийских настроений за рубежом».

В субботу пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов в интервью информагентству «Дуне» сообщил о состоявшихся в оперативном порядке контактах по дипломатическим каналам с российской стороной. «По итогам проведенной проверки выяснилось, что данный материал имеет провокационный характер, был сфабрикован деструктивными силами, которые пытаются внести разлад в отношения между нашими народами», – сказал Бурханов.

Как пишет в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, в видео от лица России звучат обидные, «а порой и просто мерзкие вещи в отношении мигрантов в нашей стране: узбеков, киргизов, таджиков, армян и всех тех, с кем мы веками жили в едином государстве».

Подобные акции направлены на разжигание в России межнациональной розни. «И сразу становится понятно, кому выгодно сеять межнациональную рознь в России: тем, для кого нацистский угар давно заменил веру, совесть и честь – засевшим в Киеве боевикам и неонацистам в столицах его спонсоров», – пишет Захарова.

Она отметила также, что связи между народами России и партнерами по СНГ насчитывают сотни лет и не могут быть подорваны провокациями из-за рубежа. «Это понимают все, кроме тех, кому Зеленский за деньги Запада промыл мозги, отправил убивать и умирать за идеалы нацизма и под знаками необандеровских рун и свастики», – считает Захарова.

В экспертной среде фиксируют, что подобные провокационные видео призваны вредить сохранению межнационального мира на территории постсоветского пространства, при этом тема межнационального мира в России стала еще более актуальной в условиях проведения СВО.

«Западные спецслужбы активизировали всю свою агентуру, чтобы посеять межнациональную рознь в России и в государствах бывшего СССР, прежде всего на территории стран СНГ.

Для этого задействованы все возможные ресурсы, в том числе распространяется провокационный контент в соцсетях», – заявил эксперт думского комитета по обороне, подполковник запаса МВД Олег Иванников.

По его мнению, даже один провокационный ролик, распространенный в интересах западных спецслужб, способен вызвать бурную реакцию у аудитории. «Пользователи соцсетей могут сделать ошибочные выводы. Подобная информация вредит сохранению межнационального мира на территории постсоветского пространства, – пояснил спикер. –

Межнациональный и межконфессиональный мир – это часть исторического наследия России, вот его и хотят разрушить путем информационных вбросов в соцсетях».

Иванников подчеркивает, что соцсети сейчас во многом повторяют функции СМИ, они стали эффективными распространителями информации. «Нужно создавать инструменты по своевременной блокировке провокационных роликов, чтобы они не получали дальнейшего распространения. Подобные информационные провокации используются западными спецслужбами уже не первый год», – добавляет эксперт.

Граждане России, Украины и Белоруссии, продолжил полковник, воспринимаются как единое целое – как русские, «поэтому иногда сложно или даже невозможно объяснить пользователям соцсетей, что украинские нацисты – это далеко не русские, и они делают все возможное для создания конфликтных ситуаций».

По его мнению, только после денацификации всей территории Украины такие персонажи, как Кочмарик, «ответят за каждое свое слово перед судом». «Уже сейчас многим лжепропагандистам на Украине нужно задуматься о том, что ждет их в ближайшей перспективе», – отметил Иванников.

Как заметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру», подобные видео создают «общую турбулентность и нестабильность». «Чем больше будет хайпа и различных споров, тем больше мутной воды. Любые такие кампании служат созданию хаоса, который нужен для обработки мозгов, продвижения неких идей и нарративов», – рассуждает эксперт.

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ), председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов указывает, что в российских патриотических соцсетях нет оскорбительных заявлений в отношении представителей других народов.

«Но мы в СПЧ фиксируем активность ЦИПсО (украинский центр информационно-психологических операций) в этом направлении. Она наращивается и раскручивается уже два года, – заметил собеседник. –

Национальная карта, в том числе лозунги о мигрантофобии и исламофобии, разыгрываются с подачи Запада. Призывы к насилию в отношении иноверцев в России идут с Украины».

По его мнению, сегодня тема межнациональной напряженности – это реальная угроза единству страны. «Внутри России национальная карта разыгрывается исключительно иноагентами. То, что они сотрудничают с английскими и американскими спецслужбами, это установленный факт», – подчеркнул Кабанов.

Для решения этих проблем, считает член СПЧ, должна появиться четко сформулированная национальная политика.

«Российские спецслужбы еще раз доказали, что в России нет как такового жесткого национализма. Просто у русского народа появилась самоидентификация, чему способствует СВО. Не признавать это будет политической близорукостью», – отметил правозащитник.