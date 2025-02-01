  • Новость часаПострадавший при взрыве в ЖК «Алые паруса» Саркисян умер в больнице
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна
    СВР сообщила об операции НАТО по дискредитации «просроченного Зеленского»
    Концерн «Калашников» анонсировал новый ЗРК «Крона-Э»
    Жительница ЖК «Алые паруса» телеведущая Довлатова отреагировала на взрыв
    ВКС России сбили Су-27 Воздушных сил Украины
    Медведев: Выделенные для Киева деньги осели в карманах ворья всех мастей
    ВС России поразили обеспечивавший ВСУ объект энергетики Украины
    Стало известно, что взрывное устройство в ЖК «Алые паруса» мог принести курьер
    В ЦБ рассказали о тысячах жалоб на банки по вкладам
    Мнения
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Где пределы роста российской экономики

    С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.

    0 комментариев
    Анна Сытник Анна Сытник Искусственный интеллект начал свою холодную войну

    Реакция в США на успехи китайской технологии искусственного интеллекта DeepSeek значительно ускорила разделение мира ИИ. Китайцы сыграли не по правилам своей индустрии, созданным в США.

    7 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Кому достанется ничейный материк – Антарктида

    Последней неподеленной территорией остается Антарктида. Здесь – не только пингвины, но руды и углеводороды. Именно Антарктида – последний ресурсный резерв человечества. Немаловажно, что Антарктиду открыли русские.

    20 комментариев
    1 февраля 2025, 15:24 • Общество

    Украинские провокаторы нацелились на мигрантов

    Украинец под видом россиянина оскорблял мигрантов из Узбекистана

    Украинские провокаторы нацелились на мигрантов
    @ РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    В интернете появился скандальный ролик с оскорблениями в адрес узбеков-мигрантов. Как выяснила ФСБ, его героем оказался житель Украины, который выдавал себя за россиянина. В экспертной среде отмечают, что тема межнациональных конфликтов активно разыгрывается с подачи Запада, поэтому России нужна четко сформулированная национальная политика.

    Видео, которое начало распространяться в интернете на прошлой неделе, представляет собой беседу «жителя России» с журналисткой якобы из Литвы. В ходе интервью он оскорбительно отозвался об узбеках, «которые приехали зарабатывать в РФ». Как выяснилось в субботу, участником скандального ролика оказался гражданин Украины Николай Кочмарик, который выдает себя за россиянина. Информацию о личности провокатора раскрыла ФСБ. В настоящее время Кочмарик находится на Украине и поддерживает ее вооруженные силы.

    Видеоролик появился на подконтрольном литовским спецслужбам YouTube-канале. По данным ФСБ, «данный инцидент свидетельствует о целенаправленных действиях украинских и литовских спецслужб, а также их зарубежных кураторов по созданию провокационного контента, направленного на подрыв отношений Российской Федерации с партнерами по СНГ, и попытке формирования антироссийских настроений за рубежом».

    В субботу пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов в интервью информагентству «Дуне» сообщил о состоявшихся в оперативном порядке контактах по дипломатическим каналам с российской стороной. «По итогам проведенной проверки выяснилось, что данный материал имеет провокационный характер, был сфабрикован деструктивными силами, которые пытаются внести разлад в отношения между нашими народами», – сказал Бурханов.

    Как пишет в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, в видео от лица России звучат обидные, «а порой и просто мерзкие вещи в отношении мигрантов в нашей стране: узбеков, киргизов, таджиков, армян и всех тех, с кем мы веками жили в едином государстве».

    Подобные акции направлены на разжигание в России межнациональной розни. «И сразу становится понятно, кому выгодно сеять межнациональную рознь в России: тем, для кого нацистский угар давно заменил веру, совесть и честь – засевшим в Киеве боевикам и неонацистам в столицах его спонсоров», – пишет Захарова.

    Она отметила также, что связи между народами России и партнерами по СНГ насчитывают сотни лет и не могут быть подорваны провокациями из-за рубежа. «Это понимают все, кроме тех, кому Зеленский за деньги Запада промыл мозги, отправил убивать и умирать за идеалы нацизма и под знаками необандеровских рун и свастики», – считает Захарова.

    В экспертной среде фиксируют, что подобные провокационные видео призваны вредить сохранению межнационального мира на территории постсоветского пространства, при этом тема межнационального мира в России стала еще более актуальной в условиях проведения СВО.

    «Западные спецслужбы активизировали всю свою агентуру, чтобы посеять межнациональную рознь в России и в государствах бывшего СССР, прежде всего на территории стран СНГ.

    Для этого задействованы все возможные ресурсы, в том числе распространяется провокационный контент в соцсетях», – заявил эксперт думского комитета по обороне, подполковник запаса МВД Олег Иванников.

    По его мнению, даже один провокационный ролик, распространенный в интересах западных спецслужб, способен вызвать бурную реакцию у аудитории. «Пользователи соцсетей могут сделать ошибочные выводы. Подобная информация вредит сохранению межнационального мира на территории постсоветского пространства, – пояснил спикер. –

    Межнациональный и межконфессиональный мир – это часть исторического наследия России, вот его и хотят разрушить путем информационных вбросов в соцсетях».

    Иванников подчеркивает, что соцсети сейчас во многом повторяют функции СМИ, они стали эффективными распространителями информации. «Нужно создавать инструменты по своевременной блокировке провокационных роликов, чтобы они не получали дальнейшего распространения. Подобные информационные провокации используются западными спецслужбами уже не первый год», – добавляет эксперт.

    Граждане России, Украины и Белоруссии, продолжил полковник, воспринимаются как единое целое – как русские, «поэтому иногда сложно или даже невозможно объяснить пользователям соцсетей, что украинские нацисты – это далеко не русские, и они делают все возможное для создания конфликтных ситуаций».

    По его мнению, только после денацификации всей территории Украины такие персонажи, как Кочмарик, «ответят за каждое свое слово перед судом». «Уже сейчас многим лжепропагандистам на Украине нужно задуматься о том, что ждет их в ближайшей перспективе», – отметил Иванников.

    Как заметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру», подобные видео создают «общую турбулентность и нестабильность». «Чем больше будет хайпа и различных споров, тем больше мутной воды. Любые такие кампании служат созданию хаоса, который нужен для обработки мозгов, продвижения неких идей и нарративов», – рассуждает эксперт.

    Член президентского Совета по правам человека (СПЧ), председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов указывает, что в российских патриотических соцсетях нет оскорбительных заявлений в отношении представителей других народов.

    «Но мы в СПЧ фиксируем активность ЦИПсО (украинский центр информационно-психологических операций) в этом направлении. Она наращивается и раскручивается уже два года, – заметил собеседник. –

    Национальная карта, в том числе лозунги о мигрантофобии и исламофобии, разыгрываются с подачи Запада. Призывы к насилию в отношении иноверцев в России идут с Украины».

    По его мнению, сегодня тема межнациональной напряженности – это реальная угроза единству страны. «Внутри России национальная карта разыгрывается исключительно иноагентами. То, что они сотрудничают с английскими и американскими спецслужбами, это установленный факт», – подчеркнул Кабанов.

    Для решения этих проблем, считает член СПЧ, должна появиться четко сформулированная национальная политика.

    «Российские спецслужбы еще раз доказали, что в России нет как такового жесткого национализма. Просто у русского народа появилась самоидентификация, чему способствует СВО. Не признавать это будет политической близорукостью», – отметил правозащитник.

    Главное
    Ветеран «Альфы» заявил о необходимости оборудовать все ЖК охраной и камерами
    Маск назвал расистским закон ЮАР о земельной реформе
    Финляндия опубликовала инструкции для наемников на Украине
    Главком ВСУ предупредил о сложном феврале для украинской армии
    Азербайджан начал операцию по выявлению террористов на границе с Россией
    В Испании начался суд над Рубиалесом из-за поцелуя с футболисткой Эрмосо
    Названо давящее на психику украинских солдат оружие

    Найдена новая схема поставок газа через Украину

    Украина готова поставлять через свою территорию азербайджанский газ, сообщил премьер Словакии после контактов с украинским президентом. Однако радоваться эксперты не спешат. Как могут быть устроены поставки газа из Азербайджана в Европу через территорию Украины? И почему это не самый выгодный вариант из возможных? Подробности

    Перейти в раздел

    Новые власти Сирии дипломатично попросили деньги у Москвы

    Власти Сирии предложили России выплатить компенсации «для восстановления доверия». В экспертном сообществе отмечают, что руководство республики начало торг со всеми ведущими акторами на Ближнем Востоке. Но сможет ли Москва «перекупить» дружбу с Дамаском у Евросоюза и Турции? И стоит ли вообще рассматривать подобный вариант сохранения российского влияния в Сирии? Подробности

    Перейти в раздел

    Ударом по Судже Украина пытается скрыть зверства в Курской области

    Украинские военные нанесли ракетный удар по школе-интернату с мирными жителями в Судже и попытались обвинить в этом преступлении Россию. Минобороны РФ оперативно опубликовало данные средств ПВО: удар по Судже был совершен из Сумской области. В МИД пообещали поднять этот вопрос в Совбезе ООН, а СКР завел дело по статье «терроризм» против командира 19-й ракетной бригады ВСУ. Как режим Зеленского использует мирных жителей оккупированных территорий в Курской области и зачем Киеву провокация в Судже? Подробности

    Перейти в раздел

    Разрыв ЕС и России ведет к чистке олигархов Франции

    Те люди, которые еще несколько лет назад были главной политической опорой Эммануэля Макрона – богатейшие французские олигархи, теперь становятся его основными противниками. Виной тому переживаемый Европой из-за разрыва с Россией экономический кризис и методы, которыми президент Франции хочет его преодолеть. Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский зачищает Украину от конкурентов

      Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

    • Запад близок к победе в Сербии

      В Сербии продолжаются массовые протесты населения. Ранее они привели к отставке правительства, однако цель оппозиции – президент Александр Вучич. И теперь его положение значительно хуже, чем при предыдущих попытках сербского «майдана»: народ зол, а Евросоюз потерял последний стыд.

    • США признали главную ложь об Украине

      Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине». А именно утверждения, будто Украина сможет победить Россию. «В реальности Украина отброшена на 100 лет назад», – подчеркнул он. Очевидно, администрация Дональда Трампа действительно хочет прекратить военный конфликт. Но возможно ли это на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............