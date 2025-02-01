Полковник МВД: Такие персонажи как Кочмарик ответят за каждое слово перед судом

Полковник МВД Иванников: Такие персонажи как Кочмарик ответят за каждое слово перед судом

Tекст: Андрей Резчиков

«Западные спецслужбы активизировали всю свою агентуру, чтобы посеять межнациональную рознь в России и в государствах бывшего СССР, прежде всего на территории стран СНГ. Для этого задействованы все возможные ресурсы, в том числе распространяется провокационный контент в соцсетях», – заявил эксперт думского комитета по обороне, подполковник запаса МВД Олег Иванников.

По мнению эксперта, даже один провокационный ролик, распространенный в интересах западных спецслужб, способен вызвать бурную реакцию у аудитории. «Пользователи соцсетей могут сделать ошибочные выводы. Подобная информация вредит сохранению межнационального мира на территории постсоветского пространства. Межнациональный и межконфессиональный мир – это часть исторического наследия Россия, вот его и хотят разрушить путем информационных вбросов в соцсетях», – пояснил спикер.

Иванников подчеркивает, что соцсети сейчас во многом повторяют функции СМИ и стали быстрыми распространителями информации. «Нужно создавать инструменты по своевременной блокировке провокационных роликов, чтобы они не получали дальнейшего распространения. Подобные информационные провокации используются западными спецслужбами уже не первый год», – добавляет эксперт.

Он отметил также, что граждане России, Украины и Белоруссии воспринимаются как единое целое – как русские, «поэтому иногда сложно или даже невозможно объяснить пользователям соцсетей, что украинские нацисты – это далеко не русские и они делают все возможное для создания конфликтных ситуаций».

По его мнению, только после денацификации всей территории Украины такие персонажи как Кочмарик «ответят за каждое свое слово перед судом». «Уже сейчас многим лжепропагандистам на Украине нужно задуматься о том, что ждет их в ближайшей перспективе», – отметил Иванников.

В субботу ФСБ раскрыла личность автора скандального видеоролика с оскорблениями в адрес узбеков. Им оказался уроженец Николаевской области Украины Николай Кочмарик, который в настоящее время поддерживает ВСУ, но в видео он называет себя россиянином.

Видеоролик с участием Кочмарика появился на подконтрольном литовским спецслужбам YouTube-канале. Видео вызвало широкий общественный резонанс как среди узбекской, так и российской общественности.

По данным ФСБ, украинские и литовские спецслужбы вместе с зарубежными кураторами создают провокационный контент с целью подрыва отношений России с партнерами по СНГ. Таким образом они пытаются сформировать антироссийские настроения за рубежом.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, подобные акции направлены на разжигание в России межнациональной розни. Она отметила также, что связи между народами России и партнерами по СНГ насчитывают сотни лет и не могут быть подорваны провокациями из-за рубежа.