Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает РИА «Новости», этим человеком оказался Николай Кочмарик, уроженец Николаевской области. В настоящее время Кочмарик находится на Украине и поддерживает ВСУ.

Видеоролик с его участием, появившийся на YouTube-канале, подконтрольном литовским спецслужбам, вызвал широкий общественный резонанс как среди узбекской, так и российской общественности.

ФСБ подчеркнула, что украинские и литовские спецслужбы вместе с зарубежными кураторами создают провокационный контент с целью подрыва отношений России с партнерами по СНГ. Таким образом они пытаются сформировать антироссийские настроения за рубежом.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 35-летнего жителя Сахалина за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины, связанный с его поездкой в Белгородскую область для сбора военных данных о Вооруженных силах России.

Также сообщалось, что сотрудника режимного предприятия задержали за передачу секретных данных о российских Вооруженных силах украинским спецслужбам за денежное вознаграждение.