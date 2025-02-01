Про ВСУ, киевский режим и политическое украинство мы все всё давно и бесповоротно поняли. Однако то, как ведет себя ВСУ на тех российских территориях, куда им удалось проникнуть, как будто добавили что-то новое в мое восприятие происходящего.0 комментариев
ФСБ раскрыла личность украинца, оскорблявшего узбеков под видом россиянина
ФСБ раскрыла личность украинца, который под видом россиянина размещал в интернете оскорбления в адрес узбеков, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.
Как передает РИА «Новости», этим человеком оказался Николай Кочмарик, уроженец Николаевской области. В настоящее время Кочмарик находится на Украине и поддерживает ВСУ.
Видеоролик с его участием, появившийся на YouTube-канале, подконтрольном литовским спецслужбам, вызвал широкий общественный резонанс как среди узбекской, так и российской общественности.
ФСБ подчеркнула, что украинские и литовские спецслужбы вместе с зарубежными кураторами создают провокационный контент с целью подрыва отношений России с партнерами по СНГ. Таким образом они пытаются сформировать антироссийские настроения за рубежом.
Ранее сотрудники ФСБ задержали 35-летнего жителя Сахалина за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины, связанный с его поездкой в Белгородскую область для сбора военных данных о Вооруженных силах России.
Также сообщалось, что сотрудника режимного предприятия задержали за передачу секретных данных о российских Вооруженных силах украинским спецслужбам за денежное вознаграждение.