ФСБ задержала сахалинца за шпионаж в пользу СБУ

Ростовский курьер-стример назвал максимальный месячный заработок

Ростовский курьер-стример рассказал о заработке в 150 тыс. в месяц

Tекст: Татьяна Косолапова

Профессиональный курьер из Ростова-на-Дону Иван с шестилетним опытом уже не первый год в режиме реального времени показывает свой рабочий день – проводит онлайн-трансляции на видеостриминговом сервисе Twitch под ником Ваня Меладзе. На его канале более 19 тыс. подписчиков, а на самих стримах присутствуют более тысячи зрителей единовременно. «Очень люблю Ростов, мой любимый город, отсюда я родом. Как говорится, где родился, там и пригодился», – говорит молодой человек.



Работнику 30 лет, на вопросы об образовании он шутливо отвечает, что получил бакалавра по курьерскому мастерству Ростовской области. «Вот не будете учиться, будете со мной работать», – смеется Иван.

По его словам, в час ему удается выполнить 1-2 заказа и заработать от 400 до 600 рублей. В день он работает 4–8 часов. Заработок зависит от заказов, километража и коэффициента спроса в городе. В месяц итоговая сумма варьируется от 100 до 150 тыс. рублей, однако это при условии, что он работает почти каждый день. Выходные берет изредка. «Максимум зарабатывал 150. Мог бы и больше, но лень. Я мог бы поднять где-то 200 тысяч, если бы на мопеде был», – делится молодой человек.

Сейчас он развозит заказы на электровелосипеде модели 2023 года, который, к слову, приобрел со своего заработка. Помимо этого, ему удалось накопить на поездку в Турцию и смартфон iPhone 15, на который он и начал стримить. Телефон, с которого ведется трансляция, молодой человек прикрепляет к своему телу, и он все время подключен к портативному аккумулятору. Заказы принимает со второго, личного телефона.

К стримингу доставщик относится как к хобби. Денег с платформы Twitch за количество зрителей и подписчиков, а также рекламы он не получает, зато «копеечка» приходит от самих подписчиков напрямую через донаты. Однако их молодой человек «откладывает на процент». Вопросы от зрителей ему прямо во время передвижения между объектами зачитывает бот в режиме онлайн с небольшой задержкой.

Работа Ивану очень нравится, а больше всего в ней привлекает легкость и большой заработок. «Кайфую, катаюсь, деньги получаю, сам себе директор, сам себе начальник, как от этого можно устать? Я кайфую! Тем более я еду приношу, людей радую», – делится стример со своими зрителями. Также он рассказал, что его главная цель – накопить на путешествие по миру.

Ранее сообщалось, что во второй половине декабря курьерские услуги могут подорожать в полтора-два раза, что вызвано острой нехваткой кадров и высоким спросом, особенно в Москве. Прогнозируемые экспертами зарплаты курьеров в столице достигли 300 тыс. рублей.