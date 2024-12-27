Врагам необходимо сейчас создать для Путина ловушку. Организовать такие провокации, которые поставят Москву перед двумя плохими вариантами. Первый – отвечать на них и тем самым идти вверх по лестнице эскалации. Второй – не отвечать, а тем самым демонстрировать сдержанность, которая рядом советников Трампа будет восприниматься как слабость.0 комментариев
ФСБ задержала сахалинца за шпионаж в пользу СБУ
На Сахалине задержали мужчину за сбор военных сведений для СБУ в Белгороде
Сотрудники ФСБ задержали 35-летнего жителя Сахалина за шпионаж в пользу службы безопасности Украины, связанный с поездкой в Белгородскую область для сбора военных данных о ВС России.
ФСБ задержала 35-летнего жителя Сахалина по подозрению в сотрудничестве с украинской службой безопасности, сообщает РИА «Новости».
По информации пресс-службы УФСБ по Сахалинской области, задержанный на конфиденциальной основе установил контакт через интернет с представителем СБУ и выполнял разведывательные задания.
Мужчина отправился в Белгородскую область для сбора стратегических сведений и фотоматериалов о Вооруженных Силах России. Собранная информация передавалась представителю СБУ с использованием мессенджеров. В связи с этими действиями следственный отдел УФСБ региона возбудил уголовное дело по ст/ 275.1 УК России, предусматривающей ответственность за сотрудничество с иностранным государством или организацией.
В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Hасследование по делу продолжается, обвиняемому предстоит ответить перед судом.
Ранее в Белгородской области житель был осужден на 20 лет за попытку сотрудничества с СБУ и планируемую диверсию против российской армии.
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