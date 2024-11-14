ФСБ задержала россиянина за передачу Украине данных о предприятии ОПК

ФСБ задержала россиянина за шпионаж в пользу Украины на оборонном предприятии в Центральной России

Tекст: Мария Иванова

Федеральная служба безопасности задержала россиянина 2003 года рождения, который подозревается в передаче данных военной разведке Украины, сообщает РИА «Новости». Молодой человек обвиняется в сборе и передаче сведений о деятельности одного из оборонных предприятий Центральной России. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

По информации ЦОС ФСБ, задержанный установил контакт с представителями главного управления разведки Минобороны Украины через мессенджер. Злоумышленник осуществлял свои действия по заданию кураторов и получал за это денежное вознаграждение. Он собирал и передавал фото- и видеоматериалы о производственной деятельности оборонного предприятия.

Дело о государственной измене возбуждено в связи с обвинениями в передаче секретной информации иностранному государству, что может угрожать безопасности России. ФСБ продолжает выяснять детали и обстоятельства, связанные с деятельностью подозреваемого.

Напомним, ранее в Крыму задержали местного жителя за передачу Украине данных о военных объектах, ему грозит пожизненное заключение за шпионаж.

ФСБ задержала жителя Омска, пересылавшего материалы о работе оборонного предприятия украинским спецслужбам, а в в Ростове-на-Дону задержали инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса, который передавал военной разведке Украины данные о расположении оборонных предприятий, средств ПВО и личного состава Вооруженных сил России.