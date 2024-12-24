ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия за шпионаж в пользу Украины

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники ФСБ задержали работника режимного предприятия за шпионаж в пользу спецслужб Украины. В Центре общественных связей ведомства заявили, что подозреваемый, гражданин России 1980 года рождения, передавал украинским спецслужбам информацию закрытого характера, сообщает ТАСС.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что задержанный установил и поддерживал контакт с представителями службы внешней разведки Украины. За денежное вознаграждение он передавал сведения о подразделениях Вооруженных сил России, которые могли быть использованы против безопасности России, в том числе в зоне проведения специальной военной операции.

По информации ФСБ, подозреваемый признал свою вину и активно сотрудничает со следствием. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ о государственной измене, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы

Мужчина заключен под стражу, продолжаются следственные действия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Центральной России задержали молодого человека по подозрению в передаче информации о деятельности оборонного предприятия военной разведке Украины, возбуждено дело о государственной измене.

В Белгородской области местный житель получил 20 лет заключения за попытку сотрудничества с СБУ и планируемую диверсию против Российской армии.

Житель Ялты признан виновным в государственной измене за передачу Украине данных о вылете авиационного комплекса из Сочи и приговорен к 14 годам в колонии строгого режима.