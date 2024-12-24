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ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия за шпионаж в пользу Украины
Сотрудника режимного предприятия задержали за шпионаж в пользу украинских спецслужб. Он передавал секретные данные о российских Вооруженных силах за денежное вознаграждение, отметили в ФСБ.
Сотрудники ФСБ задержали работника режимного предприятия за шпионаж в пользу спецслужб Украины. В Центре общественных связей ведомства заявили, что подозреваемый, гражданин России 1980 года рождения, передавал украинским спецслужбам информацию закрытого характера, сообщает ТАСС.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что задержанный установил и поддерживал контакт с представителями службы внешней разведки Украины. За денежное вознаграждение он передавал сведения о подразделениях Вооруженных сил России, которые могли быть использованы против безопасности России, в том числе в зоне проведения специальной военной операции.
По информации ФСБ, подозреваемый признал свою вину и активно сотрудничает со следствием. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ о государственной измене, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы
Мужчина заключен под стражу, продолжаются следственные действия.
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