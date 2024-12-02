Житель Ялты получил 14 лет за передачу секретных данных Киеву

Ялтинца приговорили к 14 годам строгого режима за госизмену в пользу Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», житель Ялты был осужден на 14 лет за государственную измену, после того как передал Украине данные о вылете из Сочи авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения.

Мужчина, являясь противником проведения специальной военной операции, в январе наблюдал вылет комплекса вблизи международного аэропорта Сочи и передал информацию спецслужбам Украины для огневого поражения.

Судебные слушания проходили в закрытом режиме в Краснодарском краевом суде. Судебная коллегия признала мужчину виновным и назначила ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с последующим ограничением свободы на один год. Отбывать срок осужденный будет в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд Республики Крым назначил наказание в виде 16 лет колонии строгого режима 46-летнему жителю Керчи за государственную измену, житель Севастополя был осужден на 16 лет за госизмену, а жителю Крыма присудили 13 лет лишения свободы за шпионаж и государственную измену.