Польша и Украина по большому счету стали неинтересны друг другу. Демонстрировать искусственную дружбу также отпала необходимость. А вот обиды из-за нереализованных планов и многовековая нелюбовь друг к другу остались. Поэтому конфронтационные процессы между Варшавой и Киевом будут только набирать обороты.0 комментариев
Жителя Крыма осудили на 13 лет за шпионаж и госизмену
Житель Крыма Довгань получил 13 лет колонии за передачу военных данных противнику
Верховный суд Крыма приговорил 36-летнего жителя Ленинского района А. Довганя к 13 годам строгого режима за государственную измену и шпионаж в пользу противника.
Верховный суд Крыма вынес приговор местному жителю А. Довганю, обвинив его в государственной измене, сообщает РИА Новости. Довгань был признан виновным в сборе и передаче противнику военных сведений, которые могут использоваться против Вооруженных сил России. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет.
Согласно данным следствия, 36-летний Довгань занимался шпионажем и передавал собранную информацию противнику. Его признали виновным по ст. 275 УК РФ, которая предусматривает ответственность за государственную измену. В дополнение к основному сроку лишения свободы ему назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на год и шесть месяцев после окончания отбывания основного срока.
Рассмотрение дела проходило в закрытом судебном заседании, так как материалы содержат информацию, составляющую государственную тайну.
Ранее Данил Мухаметов из Свердловской области был осужден на 16 лет за передачу Украине секретной информации об оборонном предприятии; Севастопольский горсуд приговорил местного жителя к 16 годам колонии строгого режима за государственную измену и хранение взрывчатых веществ. До этого Верховный суд Республики Крым назначил 46-летнему жителю Керчи наказание в виде 16 лет колонии строгого режима за государственную измену и обязал его выплатить штраф в 400 тыс. рублей.