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Жителя Севастополя осудили на 16 лет за госизмену
Севастопольский городской суд приговорил жителя Севастополя, завербованного СБУ, к 16 годам колонии строгого режима за государственную измену и хранение взрывчатых веществ, сообщили в крымском управлении ФСБ.
Житель Севастополя, бывший украинский военнослужащий и летчик, был завербован СБУ в 2018 году, он подбирал лиц из числа бывших военнослужащих для сотрудничества с Украиной и собирал информацию о перемещении российской военной техники, передает РИА «Новости».
Кроме того, агент обеспечивал сохранность тайника в Севастополе, где хранился тротил для возможных диверсионно-террористических актов. Для обеспечения двухсторонней связи с украинской спецслужбой ему были предоставлены спутниковый терминал, флэш-накопители и ноутбук.
Севастопольский городской суд признал мужчину виновным в государственной измене и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему был назначен штраф в размере 340 тыс. рублей и ограничение свободы на один год. Отмечается, что наказание вынесено с учетом предыдущего дела о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд Республики Крым назначил 16 лет колонии строгого режима жителю Керчи за государственную измену и обязал его выплатить штраф в 400 тыс. рублей.