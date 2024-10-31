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Крымский суд огласил приговор жителю Керчи за госизмену
Верховный суд Крыма признал 46-летнего керчанина виновным в госизмене
Верховный суд Республики Крым назначил 46-летнему жителю Керчи наказание в виде 16 лет колонии строгого режима за государственную измену и обязал его выплатить штраф в 400 тыс. рублей.
Верховный суд Республики Крым вынес решение по делу 46-летнего жителя Керчи, признав его виновным в государственной измене, передает РИА «Новости». Мужчине назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, он обязан выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей.
После отбытия основного срока наказания, осужденному предстоит ограничение свободы на полтора года, сообщили в пресс-службе суда. Данное ограничение предполагает дополнительные условия, вероятно связанные с ограничением передвижений и определенными запретами.
Процесс рассмотрения уголовного дела проходил в закрытом режиме из-за наличия в материалах дела сведений, составляющих государственную тайну. При этом отмечается, что вынесенный приговор пока не вступил в законную силу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала шпиона, передавшего Украине данные об объектах в Пскове, также сообщалось, что ФСБ задержала жителя Феодосии за передачу данных о российских кораблях Киеву.