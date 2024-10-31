Крымский суд огласил приговор жителю Керчи за госизмену

Верховный суд Крыма признал 46-летнего керчанина виновным в госизмене

Tекст: Дмитрий Зубарев

Верховный суд Республики Крым вынес решение по делу 46-летнего жителя Керчи, признав его виновным в государственной измене, передает РИА «Новости». Мужчине назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, он обязан выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей.

После отбытия основного срока наказания, осужденному предстоит ограничение свободы на полтора года, сообщили в пресс-службе суда. Данное ограничение предполагает дополнительные условия, вероятно связанные с ограничением передвижений и определенными запретами.

Процесс рассмотрения уголовного дела проходил в закрытом режиме из-за наличия в материалах дела сведений, составляющих государственную тайну. При этом отмечается, что вынесенный приговор пока не вступил в законную силу.

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