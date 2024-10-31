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    Саммит БРИКС в Казани имеет деморализующее значение для украинского общества, а майданным пропагандистам придется менять свои постулаты. Теперь украинским пропагандистам нужен новый тезис вместо «весь мир с Украиной».

    4 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов США навязывают человечеству американский ИИ

    Заявка на стратегию США в области искусственного интеллекта – если убрать шелуху про демократию – сводится к защите лидерства через контроль и недопущение любого развития у любых конкурентов. Все, что человечество может предложить или сделать в сфере ИИ, должно быть не просто подконтрольно США, а производиться и контролироваться на их физической территории.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дать человеку выпить яду – это не акт сострадания

    Никакая система не будет искать трудное и дорогостоящее решение (совершенствовать обезболивание и уход за больными, помощь нуждающимся и т. д.), когда есть легкое и дешевое – просто выписать им порцию яда.

    29 комментариев
    31 октября 2024, 17:12 • Новости дня

    Крымский суд огласил приговор жителю Керчи за госизмену

    Верховный суд Крыма признал 46-летнего керчанина виновным в госизмене

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Верховный суд Республики Крым назначил 46-летнему жителю Керчи наказание в виде 16 лет колонии строгого режима за государственную измену и обязал его выплатить штраф в 400 тыс. рублей.

    Верховный суд Республики Крым вынес решение по делу 46-летнего жителя Керчи, признав его виновным в государственной измене, передает РИА «Новости». Мужчине назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, он обязан выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей.

    После отбытия основного срока наказания, осужденному предстоит ограничение свободы на полтора года, сообщили в пресс-службе суда. Данное ограничение предполагает дополнительные условия, вероятно связанные с ограничением передвижений и определенными запретами.

    Процесс рассмотрения уголовного дела проходил в закрытом режиме из-за наличия в материалах дела сведений, составляющих государственную тайну. При этом отмечается, что вынесенный приговор пока не вступил в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала шпиона, передавшего Украине данные об объектах в Пскове, также сообщалось, что ФСБ задержала жителя Феодосии за передачу данных о российских кораблях Киеву.

    31 октября 2024, 01:58 • Новости дня
    Небензя пригласил постпреда Британии при ООН в Россию

    Небензя предложил британскому постпреду при ООН Вудворд посетить Россию и оценить благополучие страны

    Небензя пригласил постпреда Британии при ООН в Россию
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд, которая считает Россию «обедневшей», может приехать в страну и убедиться, что это не так, заявил российский постпред Василий Небензя.

    Поводом для приглашения стали слова Вудворд об «обедневшей России» в ходе заседания СБ ООН, передает РИА «Новости».

    Небензя с иронией выразил благодарность Вудворд за ее «трогательную заботу о российском бюджете», передает ТАСС.

    «Она же употребила словосочетание impoverished Russia. Хочу пригласить постпреда Соединенного Королевства в Россию, чтобы она убедилась в своих высказываниях своими глазами», – сказал Небензя.

    Он подчеркнул, что картина, которую в России увидит Вудворд, «разочарует» британского постпреда, поскольку озвученные Вудворд «характеристики явно противоречат» реальности.

    Постоянный представитель Британии при ООН на данное приглашение публично пока не ответила.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре евродепутат от Словакии Любош Блага посетил Москву и заявил, что на Западе распространяется невероятная ложь о России. Он отметил высокий уровень жизни и развитую инфраструктуру столицы.

    Турист из Финляндии Юха Перттула, посетивший Петербург, рассказал газете Iltalehti, что санкции не повлияли на Россию.

    Согласно докладу МВФ, Россия заняла четвертое место в мире по паритету покупательной способности, обогнав Японию.

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    30 октября 2024, 20:41 • Новости дня
    В Британии заявили о готовности ВСУ взорвать мосты через Днепр

    Британский эксперт Меркурис заявил о готовности ВСУ взорвать мосты через Днепр

    В Британии заявили о готовности ВСУ взорвать мосты через Днепр
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска могут взорвать мосты через Днепр, чтобы предотвратить продвижение российских войск в Днепропетровск и западную часть Запорожья, считает британский военный аналитик Александр Меркурис.

    «Чтобы не рисковать потерей части города Запорожье, находящейся на правом берегу Днепра, и чтобы не потерять Днепропетровск, украинцы сами могут взорвать мосты», – предположил Меркурис в видео на своем YouTube-канале, передает «Лента.Ру». Он добавил, что такой сценарий мог бы помешать российским войскам форсировать реку.

    Однако, по мнению аналитика, подрыв мостов приведет к серьезным последствиям для украинских сил. Этот шаг стал бы сильным психологическим ударом, так как отрезал бы от снабжения подразделения ВСУ, расположенные к востоку от Днепра.

    Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщал, что украинские войска начали усиливать свои позиции в районе Каменского на Запорожском фронте, перебрасывая резервы с других направлений, включая Ореховское.

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    31 октября 2024, 12:54 • Видео
    Трамп хочет вернуть Украину на 10 лет назад

    Окружение Дональда Трампа рассказало, какой будет его тактика на Украине в случае победы на президентских выборах. Республиканцу приписывают намерение реанимировать так называемые Минские соглашения, одновременно усилив их. О чем идет речь?

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    30 октября 2024, 19:23 • Новости дня
    Пересчет голосов на выборах в парламент Грузии подтвердил данные ЦИК
    Пересчет голосов на выборах в парламент Грузии подтвердил данные ЦИК
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Выборочный пересчет голосов на 366 из 3111 участков, открытых 26 октября в день выборов в парламент Грузии, подтвердил предварительные итоги ЦИК о победе «Грузинской мечты», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Как отмечено в заявлении ЦИК, без изменений оставлены результаты на 334 участках – это 91,25% от общей численности, где пересчитаны голоса.

    На 32 участках итоговые протоколы были «незначительно изменены», заявил ЦИК Грузии. Пересчет голосов состоялся 29 октября.

    Напомним, ЦИК Грузии сообщил, что пересчитает выборочно голоса во всех 73 округах, в каждом из них на пяти участках. Это было сделано на фоне критических замечаний к результатам выборов.

    Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что «Грузинская мечта» получила на парламентских выборах в Тбилиси 263 тыс. голосов, что на 45 тыс. больше, чем четыре года назад.


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    30 октября 2024, 19:56 • Новости дня
    В ФРГ назвали причину неудач Зеленского на переговорах с США

    FAZ: Зеленский и Ермак мешают переговорам Украины и США плохим английским

    В ФРГ назвали причину неудач Зеленского на переговорах с США
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между Украиной и США осложняются из-за посредственного английского главы киевского режима Владимира Зеленского и главы офиса украинского лидера Андрея Ермака, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники.

    Как отмечает FAZ, чаще всего Зеленский и Ермак разговаривают с американскими коллегами без помощи переводчиков, что создает трудности в коммуникации.

    По данным источников издания, Зеленский обладает посредственными навыками английского языка, а у Ермака ситуация обстоит еще хуже. «Однако английский у Зеленского лишь посредственный, а у Ермака – откровенно плохой», – говорится в статье.

    Это приводит к тому, что американская сторона не всегда уверена в правильности понимания украинских политиков, пишет газета. Кроме того, представители США часто сомневаются, насколько корректно их собственные объяснения были поняты.

    Ранее Зеленский ошибся в обращении к гражданам Канады, назвав их канадианцами.

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    30 октября 2024, 19:40 • Новости дня
    Еврокомиссия высказала свои претензии к телевидению Украины

    Еврокомиссия раскритиковала украинский телемарафон за недостаток объективности и независимости

    Tекст: Ольга Иванова

    Еврокомиссия выразила сомнения в объективности украинского телемарафона, финансируемого государством, и призвала к восстановлению независимого медиаландшафта в стране.

    Как сообщает издание «Страна», в отчете о прогрессе Украины для вступления в ЕС ставится под сомнение, что финансируемый государством проект дает объективную картину происходящего. Украину призвали восстановить прозрачный и независимый медиаландшафт.

    В документе отмечается, что правительство страны в 2023 году инвестировало государственные средства в телевизионный марафон, и предложено переоценить, является ли это лучшей площадкой для свободной дискуссии.

    Отдельно критикуется телеканал «Рада» за редкие приглашения оппозиции в эфиры. Еврокомиссия призывает к восстановлению медиаплюрализма, не дожидаясь завершения конфликта. Подчеркивается необходимость постепенного восстановления прозрачного медиаполя, что является частью требований для вступления в ЕС.

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    31 октября 2024, 13:22 • Новости дня
    Пашинян предложил переименовать армянский коньяк

    Пашинян призвал отказаться от названия «коньяк» в пользу «бренди» в Армении

    Пашинян предложил переименовать армянский коньяк
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил переименовать армянский коньяк в бренди, отметив необходимость отказаться от использования термина, который ассоциируется с Францией.

    Пашинян заявил, что называть армянский напиток «коньяком» нецелесообразно, передает «Интерфакс». Он подчеркнул, что это обозначение может привести экономику страны в тупик. Пашинян отметил, что хотя в последние сто лет армянский крепкий алкоголь назывался «коньяком», это название затрудняет обоснование его производства в Армении.

    Пашинян заявил: «Мы не сможем обосновать и доказать, что в Армении производится коньяк. Заявления об этом будут означать, что мы ведем нашу экономику в тупик». Он также подчеркнул, что французский «коньяк» является нематериальной ценностью, и использовать это название «несолидно».

    Министр экономики Армении Геворк Папоян сообщил, что при поддержке Европейского союза уже началась маркетинговая кампания под брендом «армянский бренди». Это решение направлено на развитие и продвижение армянского напитка на международной арене с правильным названием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Армении заявили о прекращении экспорта коньяка «Арарат» в Россию, почти 90% армянских коньяков оказались небезопасными, а правительство Армении ранее одобрило финансовое соглашение с ЕС на предоставление 3 млн евро для отказа от использования географического указания «коньяк» для армянской продукции.

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    30 октября 2024, 18:59 • Новости дня
    Кадыров назвал удар по генштабу ВСУ возмездием за атаку на университет спецназа
    Кадыров назвал удар по генштабу ВСУ возмездием за атаку на университет спецназа
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Удары по зданию генерального штаба вооруженных сил Украины наносились как ответ на атаку на Российский университет спецназа, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Удар наносили ударные комплексы «Герань», их применили в 4.00 и в 5.30 мск, сообщил глава региона в своем Telegram-канале. Он отметил, что из здания генштаба ВСУ управлялся дрон, атаковавший университет спецназа в чеченском Гудермесе.

    В результате второго удара по центру управления беспилотниками и генштабу ВСУ погибли девять человек, а 17 получили ранения, добавил Кадыров со ссылкой на перехват радиопереговоров украинской стороны.

    Напомним, ВСУ атаковали Российский университет спецназа в Чечне, в результате чего загорелась крыша пустующего здания. После этой атаки Кадыров заявил, что за нее последует «возмездие, что даже им не снилось».

    Об ударе по генштабу ВСУ официально сообщало Министерство обороны России. Оно отмечало, что также был поражен центр управления беспилотными системами, находящийся в этом же здании.

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    31 октября 2024, 12:24 • Новости дня
    Кремль дал совет Google в связи со штрафом в 2 ундециллиона рублей

    Песков призвал Google не ограничивать российские телеканалы

    Кремль дал совет Google в связи со штрафом в 2 ундециллиона рублей
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американской компании Google лучше обратить внимание на ограничения российских телеканалов и исправить ситуацию, чем выплачивать символический штраф в два ундециллиона рублей, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Хотя это конкретно сформулированная сумма, я даже не могу это число произнести, но, скорее, она исполнена символизма», – цитирует Пескова ТАСС.

    По словам представителя Кремля, требования, адресованные Google, демонстрируют суть претензий российских каналов к компании.

    Руководство Google должно обратить внимание на эти претензии и скорректировать свои действия в отношении российских вещателей на YouTube.

    «Google не должна ограничивать действия наших вещателей у себя, а этим занимается. Это, наверное, должно стать поводом руководства Google обратить внимание на это и исправить ситуацию. Это наилучшее, что может сделать компания», – заключил он.

    Напомним, суд в России обязал Google выплатить штраф в размере 2 ундециллиона рублей за блокировку российских телеканалов на платформе YouTube. Сумма штрафа ежедневно увеличивается до полного погашения неустойки.

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    31 октября 2024, 04:59 • Новости дня
    Бах заявил о нарушении Россией Олимпийской хартии
    Бах заявил о нарушении Россией Олимпийской хартии
    @ Kenichiro Ogane/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Членство Олимпийского комитета России было приостановлено из-за якобы имевшего место нарушения Олимпийской хартии, заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, добавив, что никто из участников 55 мировых конфликтов не допускал подобных нарушений.

    Бах заявил, что отстранение ОКР было неизбежно, так как он стал действовать на территории, которая якобы является зоной Национального олимпийского комитета Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на ANOC.

    «Такой аннексии национальным олимпийским комитетом спортсменов или спортивных организаций другого НОК не происходит ни в одном из 55 других вооруженных конфликтов, которые мы имеем в мире», – заявил он.

    По его словам, в остальных случаях «национальные олимпийские комитеты соблюдают Олимпийскую хартию».

    Также Бах сказал, что спортсменов якобы не наказывают «за действия их Национального олимпийского комитета, их правительства или кого-либо еще».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ обвинила Баха в политизации олимпийского движения.

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    30 октября 2024, 21:34 • Новости дня
    Украина нарушила правило Красного Креста

    Украинская делегация нарушила запрет на политические споры на конференции Красного Креста Женеве

    Украина нарушила правило Красного Креста
    @ dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская делегация нарушила правило, введенное на 34-й Международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца, выступив с политизированной речью об обвинениях России в конфликте.

    Постоянный представитель России при ООН Геннадий Гатилов заявил, что одна из делегаций затронула конкретный вооруженный конфликт и предъявила политизированные обвинения в адрес одного из государств-членов, что противоречит правилам мероприятия, передает РИА «Новости».

    Хотя российское представительство отказалось комментировать эти слова, агентство уточняет, что речь шла об украинской делегации, обвинявшей Россию в продолжающемся конфликте. Пресс-служба конференции отказалась подтверждать информацию и подчеркнула, что председатель напомнила участникам о запрете на подобные дискуссии.

    В комментарии бюро конференции сказано, что все политические заявления будут удалены из материалов мероприятия, и решение о включении в окончательные документы будет принято комитетом.

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    31 октября 2024, 03:30 • Новости дня
    Небензя указал на «гнилую логику» США в рассуждениях о войсках КНДР в России
    Небензя указал на «гнилую логику» США в рассуждениях о войсках КНДР в России
    @ Cheng Dayu/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Даже если бы слухи о северокорейских войсках в России были правдой, разве не имели бы права союзники России оказывать помощь Москве, как Запад помогает киевскому режиму, заявил постпред России в ООН Василий Небензя.

    Страны Запада созывом заседания Совбеза ООН по якобы присутствию войск КНДР в России хотят «задним числом» найти оправдание для решения отправить войска НАТО на Украину, заявил Небензя. Небензя отметил, что скрыть присутствие «натовских солдат и специалистов» уже невозможно – их «десятками и сотнями» ликвидируют, берут в плен, они «фигурируют на видеороликах среди солдат ВСУ», передает РИА «Новости».

    Небензя указал, что «истерика» Запада в связи с темой КНДР «удивительным образом совпала» с разрешением иностранным гражданам и лицам без гражданства занимать командные должности в вооруженных силах Украины.

    «Хочу задать один очень простой вопрос: даже если представить себе, что все то, что утверждают о военном сотрудничестве России и КНДР наши западные коллеги, вдруг оказалось бы правдой, почему Соединенные Штаты и их союзники пытаются навязать всему миру гнилую логику о том, что они имеют право помогать режиму Зеленского, мобилизуя для этого весь военный и разведывательный потенциал НАТО, а союзники России делать этого право не имеют?» – заявил Небензя.

    Он сравнил заявления о войсках КНДР в России с фейками о Буче и Мариупольском драмтеатре. Небензя подчеркнул, что во всех этих случаях противники России без «каких-либо мало-мальски убедительных доказательств» пытаются «отвлечь внимание» от вопросов, которые действительно важны для международной безопасности.

    Военное сотрудничество России с КНДР соответствует международному праву, не представляет угрозы для государств региона, сказал Небензя. Он выразил надежду, что Южная Корея не попадется на уловки Запада, который пытается склонить ее к поставкам оружия Киеву.

    Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в случае присутствия северокорейских войск в зоне специальной военной операции России на Украине, другие страны тоже могут отправить военных на Украину.

    Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким заявил, что заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, являются «грязными маневрами».

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    31 октября 2024, 10:33 • Новости дня
    От Зурабишвили потребовали доказательств связи «Грузинской мечты» с российскими спецслужбами
    От Зурабишвили потребовали доказательств связи «Грузинской мечты» с российскими спецслужбами
    @ Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили потребовал от президента Саломе Зурабишвили доказательств обвинений связей «Грузинской мечты» с российскими спецслужбами, о чем она сказала западным СМИ, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На пресс-конференции в четверг председатель парламента заявил, что отказывающаяся от сотрудничества с Генпрокуратурой Зурабишвили заявляла, что «Грузинская мечта», возможно, была связана с российскими спецслужбами».

    «Пусть представит доказательства!» – потребовал он.

    Также Шалва Папуашвили сказал, что президент говорила об «использовании одного удостоверения личности гражданина Грузии при голосовании 17 раз».

    «Это конкретное обвинение с упоминанием конкретных цифр, и Зурабишвили или должна представить доказательства, или признать, что просто сплетничает, нанося ущерб репутации Грузии», – заявил он.

    По его словам, «президент занимается инсинуациями».

    «Президент призывала к расследованию возможных фальсификаций, Генпрокуратура начала следствие, а она отказалась сотрудничать», отметил глава высшего законодательного органа Грузии.

    Накануне грузинский президент Саломе Зурабишвили решила не сотрудничать с Генпрокуратурой, которая расследует возможные махинации на выборах в парламент.

    Напомним, выборочный пересчет голосов на 366 из 3111 участков, открытых 26 октября в день выборов в парламент Грузии, подтвердил предварительные итоги ЦИК о победе «Грузинской мечты».

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    31 октября 2024, 10:52 • Новости дня
    Китай ввел санкции против американского производителя дронов для Украины

    Financial Times: Китайские санкции ударили по поставщику дронов для Украины

    Китай ввел санкции против американского производителя дронов для Украины
    @ Petty Officer 3rd Class Matthew Thieme/dvidshub.net

    Американская компания Skydio столкнулась с кризисом поставок после введения Китаем санкций, запрещающих поставку ей ключевых компонентов от китайских производителей, включая батареи. По данным британской Financial Times, Skydio поставляет дроны для армии Украины.

    Как сообщает Financial Times, Skydio, крупнейший производитель дронов в США, оказался в сложной ситуации после введения китайских санкций, запрещающих местным группам поставлять компании критически важные компоненты, включая батареи. Эта мера заставила Skydio срочно искать альтернативных поставщиков, так как их единственный партнер из Китая был вынужден прекратить сотрудничество.

    Генеральный директор Skydio Адам Брай обратился за помощью к администрации Байдена и провел встречи с высокопоставленными чиновниками, включая заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла. В письме к клиентам Брай подчеркнул, что «китайское правительство использует цепочки поставок как оружие для достижения своих интересов в ущерб американским компаниям».

    Санкции Китая были введены 11 октября в ответ на одобрение Вашингтоном продажи ударных дронов Тайваню. Skydio выиграла контракт с пожарной службой Тайваня незадолго до этого. Представители Китая посетили поставщиков Skydio, включая Dongguan Poweramp, и приказали им разорвать отношения с компанией.

    Skydio продолжает переговоры с потенциальными поставщиками в Азии, включая Тайвань, и ограничивает поставки батарей своим клиентам. Компания отправила более 1 тыс. дронов на Украину для разведки.

    Американские власти обеспокоены возможными сбоями в цепочках поставок, вызванными китайскими санкциями, и надеются, что эта ситуация заставит частный сектор задуматься о рисках, связанных с зависимостью от Китая. В США также обсуждается законопроект, запрещающий использование дронов китайской компании DJI, являющейся конкурентом Skydio.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские беспилотники, поставляемые на Украину, не показали высокой эффективности из-за неспособности преодолевать российские радиоэлектронные помехи.

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    31 октября 2024, 00:33 • Новости дня
    Сеул оценил риск войны на Корейском полуострове при отправке сил КНДР в Россию

    Министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен не увидел угрозы войны в случае отправки военных КНДР в Россию

    Сеул оценил риск войны на Корейском полуострове при отправке сил КНДР в Россию
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Если КНДР отправит военных в Россию, это приведет к росту угроз в сфере безопасности, но не к войне на Корейском полуострове, заявил министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен.

    «Я не думаю, что отправка военных КНДР в Россию обязательно приведет к изменению рисков возникновения войны на Корейском полуострове», – приводит слова министра ТАСС.

    Тем не менее, сказал он, этот шаг может усилить угрозы в области безопасности. Ким Ен Хен также выразил озабоченность, что КНДР может попросить Россию предоставить передовые военные технологии в сферах тактического ядерного оружия, МБР и спутников.

    Он считает, что сотрудничество России и КНДР может привести к обновлению военной техники в арсенале Пхеньяна. «Я думаю, что такие изменения в технологическом уровне КНДР могут привести к росту угроз в сфере безопасности», – добавил он. Министр отметил, что укрепление союза с США и трехстороннего сотрудничества с Токио и Вашингтоном поможет Сеулу справиться с потенциальными угрозами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, южнокорейская оппозиция выступала с критикой инициатив правительства, связанных с отправкой специалистов на Украину для изучения действий Корейской народной армии, которая якобы направляет военных в Россию. Южнокорейская оппозиция указывая, что это может привести к военному конфликту с КНДР на самом полуострове.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация о якобы отправке военных из Северной Кореи в Россию не соответствует действительности.

    Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, «грязными маневрами».

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    31 октября 2024, 11:48 • Новости дня
    Журова ответила Баху на обвинение России в нарушении Олимпийской хартии

    Светлана Журова: Россия не виновата в том, что МОК не признает новые регионы страны

    Журова ответила Баху на обвинение России в нарушении Олимпийской хартии
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Даже если Россия не включила бы в Олимпийский комитет России (ОКР) новые территории, нашлись бы другие причины для отстранения, сказала газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя обвинение России в нарушении Олимпийской хартии со стороны главы МОК Томаса Баха.

    Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что отстранение ОКР было неизбежно, поскольку он начал действовать на территории, которая якобы является зоной Национального олимпийского комитета Украины – ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, назвав это нарушением Олимпийской хартии. Он подчеркнул, что в остальных случаях национальные комитеты ее соблюдают. 

    «С одной стороны, документально, то есть юридически, у них была зацепка для того, чтобы это сделать. С другой, то, что происходят действия в других странах, совершенно не наказывается никаким образом», – говорит Журова.

    По ее словам, Россия не виновата в том, что в МОК не признают ни референдум, ни присоединение, ни желания людей. У них существуют определенные юридические нормы, которым именно в случае с Россией они следуют.

    «Причем интересно было бы спросить Баха, а что было бы, если бы мы не включили в ОКР эти территории? Мы бы как Израиль, Палестина и все остальные страны выступали бы с флагом и с гимном? Мы понимаем, что и этого не было бы, нашлись бы другие причины. Не было территории, был допинг, мы тоже выступали без флага и тоже имели нейтральный статус», – заключила Журова.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предстоит разобраться с ангажированностью Баха, который политизировал олимпийское движение в нарушение всех норм международного права.

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