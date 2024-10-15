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ФСБ задержала шпиона, передавшего Украине данные об объектах в Пскове
ФСБ: Житель Псковской области передал Украине фото и координаты объектов в Пскове
В Псковской области задержали мужчину, который через Telegram передавал Украине данные о военных и гражданских объектах в Пскове.
Управление ФСБ по Псковской области пресекло незаконную деятельность жителя Порховского района, который передавал разведке Украины фотографии и координаты различных объектов в Пскове, передает ТАСС. Обвиняемый связался с представителем украинского общественного проекта, контролируемого Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.
По информации регионального УФСБ, проект занимается вербовкой граждан России для совершения диверсий и сбором информации военного характера. Мужчина, испытывая негативное отношение к Российской Федерации и желая помочь Украине, передал фотографии и географические координаты воинских и гражданских объектов.
Переданная информация содержала актуальные сведения, которые могли быть использованы против безопасности Российской Федерации. Следственным отделом УФСБ по Псковской области возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ, касающейся конфиденциального сотрудничества с иностранными государствами или организациями.
Напомним, в Феодосии задержали 30-летнего мужчину за фотографирование кораблей Черноморского флота России и передачу координат спецслужбам Украины через чат-бот в Telegram, возбуждено дело о государственной измене. В Еврейской автономной области возбудили уголовное дело против местного жителя за финансовую помощь украинским военным, он перевел средства на счет организации, сотрудничающей с ВСУ. А в Курганской области задержали 18-летнего жителя Шадринска за передачу данных о воинской части министерству обороны Украины, он обвинен в госизмене и заключен под стражу.