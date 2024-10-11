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ФСБ задержала жителя Феодосии за передачу данных о российских кораблях Киеву
ФСБ: Житель Феодосии задержан за передачу Украине данных о кораблях Черноморского флота России
В Феодосии задержан 30-летний мужчина, он фотографировал корабли Черноморского флота России и передавал координаты спецслужбам Украины через чат-бот в Telegram, возбуждено дело о госизмене, сообщили в управлении ФСБ региона.
ФСБ сообщила, что мужчина фотографировал корабли Черноморского флота России и передавал их координаты украинским спецслужбам через чат-бот в Telegram, который был разработан для сбора информации о российских военных, передает РИА «Новости».
Кроме того, ФСБ установила, что задержанный также фотографировал одну из воинских частей в Феодосии. Эти данные использовались для планирования ракетных ударов по российским объектам. Также выяснилось, что он открыл счет в украинском банке, с которого переводил деньги в пользу Вооруженных сил Украины через фонд поддержки.
Следственным отделом УФСБ по Крыму и Севастополю было возбуждено уголовное дело о государственной измене. Санкция статьи предусматривает до двадцати лет лишения свободы. Задержанный мужчина отправлен под стражу, он дает признательные показания.
Ранее ФСБ в Крыму задержала звонившего на «горячую линию СБУ» шпиона, который передавал данные о российских военных объектах.
До этого ФСБ задержала двух агентов украинских спецслужб, передававших сведения о российских военных объектах, в том числе о системе защиты Крымского моста.