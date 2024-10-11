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Житель ЕАО стал фигурантом дела о госизмене за поддержку ВСУ
В ЕАО возбуждено уголовное дело о госизмене из-за финансирования ВСУ
В Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело против местного жителя за финансовую помощь украинским военным, сообщает ФСБ. Мужчина перевел средства на счет организации, сотрудничающей с ВСУ.
В Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по факту государственной измены, связанной с финансированием украинских военных. Как сообщает ТАСС, местный житель подозревается в том, что он осуществил денежный перевод на счет одной из запрещенных в России националистических организаций, что стало основанием для возбуждения дела.
По данным пресс-службы УФСБ, попытка перевода денег была заблокирована банком. Однако подозреваемый не остановился и перевел средства на счет общественной организации, которая сотрудничает с подразделениями Вооруженных сил Украины. Эта финансовая поддержка украинской армии считается актом содействия противнику.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ, которая предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. На данный момент фигурант дела находится под стражей, а следственные действия продолжаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ в Запорожской области арестовали гражданина России, который переводил деньги на счета фондов, связанных с Вооруженными силами Украины (ВСУ), с использованием украинского банковского приложения. ФСБ также задержала жительницу Мариуполя за финансирование ВСУ. Учитель рисования из Липецкой области был осужден за перевод криптовалюты для ВСУ.