Учитель рисования из Липецкой области осужден за перевод криптовалюты для ВСУ

Tекст: Антон Антонов

Клюк осужден по статьям о государственной измене и содействии террористической деятельности. Он признал вину и заявил о раскаянии. Пять лет он будет находиться в тюрьме, остальной срок – в исправительной колонии строгого режима. Также Клюк приговорен к штрафу в 500 тыс. рублей и ограничению свободы на год после завершения основного наказания. В силу приговор еще не вступил, передает РБК.

Сообщается, что Клюк осуществил два перевода украинскому фонду на 100 тыс. и 20 тыс. рублей – переводы были конвертированы в криптовалюту Bitcoin. Деньги, которые получает этот фонд, идут на финансирование ВСУ. Кроме того, Клюк собирался финансово поддержать «Азов» (признан террористической организацией и запрещен на территории России) для покупки вооружения.

Накануне сообщалось, что УФСБ по Хабаровскому краю расследует уголовное дело о госизмене против жительницы Хабаровска. На прошлой неделе сыновей липецкого священника отдали под суд по делу о госизмене.