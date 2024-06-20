Позиции сторон заранее известны, они определяются не личными пристрастиями и желаниями лидеров, а таким многообразием сложнейших факторов реальности – от исторической матрицы до общественного мнения, что почти не оставляют поля для маневра и компромисса.2 комментария
Уголовное дело о госизмене открыто против жительницы Хабаровска
УФСБ по Хабаровскому краю сообщило, что расследует уголовное дело о госизмене против жительницы Хабаровска.
Указывается, что жительница Хабаровска занималась сбором информации, которая может представлять угрозу для безопасности России. Собранная информация была передана женщиной спецслужбам Украины. Открыто дело по статье 275 УК, передает РИА «Новости».
На прошлой неделе сообщалось, что сыновей липецкого священника отдали под суд по делу о госизмене. В начале июня в ЛНР была задержана гражданка Украины за спонсирование террористической и экстремистской организаций «Азов*» и «Правый сектор*».
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ