Уголовное дело о госизмене открыто против жительницы Хабаровска

Tекст: Антон Антонов

Указывается, что жительница Хабаровска занималась сбором информации, которая может представлять угрозу для безопасности России. Собранная информация была передана женщиной спецслужбам Украины. Открыто дело по статье 275 УК, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе сообщалось, что сыновей липецкого священника отдали под суд по делу о госизмене. В начале июня в ЛНР была задержана гражданка Украины за спонсирование террористической и экстремистской организаций «Азов*» и «Правый сектор*».