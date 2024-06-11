Запад пытается нарисовать сказочную версию истории Второй мировой войны, где США, Великобритания и Франция помогали освободить от нацистско-российской оккупации Украину. Но почему-то не освободили.0 комментариев
В ЛНР задержана гражданка Украины за спонсирование «Азова» и «Правого сектора»
СК: Гражданка Украины задержана в ЛНР за финансирование «Азова» и «Правого сектора»
В Старобельском районе ЛНР задержана гражданка Украины за финансирование боевиков запрещенных в России террористической и экстремистской организаций «Азов» и «Правый сектор*», сообщила старший помощник руководителя управления СК по ЛНР Елена Марковская.
По версии следствия, задержанная с января по апрель 2024 года сделала не менее десяти переводов денежных средств на банковские карты боевикам «Азова» и «Правого сектора*» (признаны в России террористическими и экстремистскими организациями), передает РИА «Новости».
Против девушки, спонсировавшей азовцев, возбудили уголовное дело за финансирование терроризма и за финансирование экстремистской деятельности. Она была задержана Росгвардией в Старобельском районе ЛНР.
Ранее экс-сотрудника «Яндекса» задержали за госизмену в виде спонсирования ВСУ.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ