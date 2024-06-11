В ЛНР задержана гражданка Украины за спонсирование «Азова» и «Правого сектора»

СК: Гражданка Украины задержана в ЛНР за финансирование «Азова» и «Правого сектора»

Tекст: Вера Басилая

По версии следствия, задержанная с января по апрель 2024 года сделала не менее десяти переводов денежных средств на банковские карты боевикам «Азова» и «Правого сектора*» (признаны в России террористическими и экстремистскими организациями), передает РИА «Новости».

Против девушки, спонсировавшей азовцев, возбудили уголовное дело за финансирование терроризма и за финансирование экстремистской деятельности. Она была задержана Росгвардией в Старобельском районе ЛНР.

Ранее экс-сотрудника «Яндекса» задержали за госизмену в виде спонсирования ВСУ.