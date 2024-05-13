Экс-сотрудника «Яндекса» задержали за госизмену в виде спонсирования ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, на территории Нижегородской области ФСБ пресечена противоправная деятельность бывшего сотрудника ООО «Яндекс», причастного к совершению государственной измены в форме финансирования ВСУ, передает ТАСС.

Там добавили, что после начала СВО он переводил деньги на счет зарегистрированного на Украине фонда для приобретения ВСУ боеприпасов, бронетехники, экипировки и медикаментов. Как отметили в ФСБ, впоследствии, скрываясь от частичной мобилизации, он покидал территорию России, а до этого привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных митингах.

Следственным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена», ведется следствие.

Тем временем задержанный признался, что переводил деньги на Украину и в том, что негативно относится к действующей власти. На вопрос о том, осуществлял ли после начала специальной военной операции финансовые операции перевод на территорию иностранных государств и международных фондов, он ответил утвердительно. По его словам, он переводил деньги украинской благотворительной организации «Вернись живым» 27 февраля 2022 года.

Ранее в понедельник в ФСБ сообщили, что задержан и отправлен под стражу житель Приморского края, который подозревается в шпионаже в интересах ГУР минобороны Украины и подконтрольной ему украинской националистической организации, признанной террористической в России.