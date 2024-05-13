Житель Владивостока задержан по подозрению в госизмене

ФСБ задержала жителя Приморского края по подозрению в работе на военную разведку Украины

Tекст: Антон Антонов

Открыто уголовное дело по статье «Государственная измена». Указывается, что житель Приморского края передавал украинской стороне данные об объектах военной инфраструктуры региона, осознавая, что эта информация будет использована против безопасности России.

Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах рассказал, что речь идет об уроженце и жителе Владивостока 1976 года рождения. Он сам связался с ГУР, поддавшись украинской пропаганде. Профессию задержанного источник не назвал, но сообщил, что к вооруженным силам тот «отношения не имеет».

На видеозаписи, предоставленной региональным управлением ФСБ, задержанный заявил, что «раскаивается, реально раскаивается» и что ему «стыдно». Он попросил прощения и выразил готовность «сотрудничать, помогать предварительному следствию».

Напомним, в начале мая ФСБ задержала жителя Приморского края по подозрению в шпионаже и передаче сведений военной разведке Украины. В конце апреля житель Приморья также был задержан за сотрудничество с подконтрольной Киеву организацией.