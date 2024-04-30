Житель Приморья задержан за сотрудничество с подконтрольной Киеву организацией

Житель Приморского края задержан за сотрудничество с подконтрольной разведке Украины националистической организацией

Tекст: Антон Антонов

Мужчина установил «контакт на конфиденциальной основе» с представителем украинской организации, выступив инициатором общения. Приморец хотел содействовать деятельности, направленной против безопасности России, передает РИА «Новости».

Он задержан и признал вину, подтвердив, что осуществлял «переписку с представителями украинской организации». Мужчина выразил раскаяние и готовность сотрудничать со следствием. Открыто уголовное дело по статье о «сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством».

Напомним, в Волгоградской области ФСБ задержала двух готовивших теракты 17-летних неонацистов из запрещенной в России группировки NS/WP, которые установили связь с главарями NS/WP на Украине.