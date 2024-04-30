29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.9 комментариев
Житель Приморья задержан за сотрудничество с подконтрольной Киеву организацией
Житель Приморского края задержан за сотрудничество с подконтрольной разведке Украины националистической организацией
В Приморском крае задержан местный житель, который вышел на контакт с представителем украинской националистической организации, признанной террористической в России и подконтрольной Главному управлению разведки министерства обороны Украины, сообщило УФСБ России по региону.
Мужчина установил «контакт на конфиденциальной основе» с представителем украинской организации, выступив инициатором общения. Приморец хотел содействовать деятельности, направленной против безопасности России, передает РИА «Новости».
Он задержан и признал вину, подтвердив, что осуществлял «переписку с представителями украинской организации». Мужчина выразил раскаяние и готовность сотрудничать со следствием. Открыто уголовное дело по статье о «сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством».
Напомним, в Волгоградской области ФСБ задержала двух готовивших теракты 17-летних неонацистов из запрещенной в России группировки NS/WP, которые установили связь с главарями NS/WP на Украине.