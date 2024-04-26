ФСБ задержала двух готовивших теракты 17-летних неонацистов в Волгоградской области

ФСБ: В Волгоградской области задержаны два готовивших теракты 17-летних неонациста

Tекст: Ольга Никитина

Задержанные, разделяя идеи расового и религиозного превосходства, установили связь с главарями NS/WP на Украине. От них они получили инструкции по изготовлению СВУ, самостоятельно синтезировали взрывчатку, провели ее испытание и выбрали в качестве целей один из отделов полиции, военкомат, а также места массового скопления людей в городе Волжском, передает ТАСС данные ЦОС ФСБ.

Кроме того, с марта по ноябрь 2023 года по указанию украинских кураторов они повредили 16 автомобилей с символикой поддержки спецоперации, а также машины, принадлежавшие выходцам с Северного Кавказа и из Центральной Азии.

Как уточнили в следственном управлении СК РФ по региону, задержанным по 17 лет, они являются жителями города Волжского Волгоградской области. Им предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности признанной в России террористической организации).

Ранее сотрудники ФСБ совместно со СК и Росгвардией задержали двоих сотрудников частной охранной организации, которые заложили муляжи самодельных взрывных устройств под опоры двух автомобильных мостов через реку Тверца в Твери.