ФСБ пресекла финансирование ВСУ жителем Запорожья

ФСБ предотвратила финансирование ВСУ жителем Запорожский области через украинский банк

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Запорожской области выявили и пресекли незаконные действия гражданина Российской Федерации, направлявшего средства на финансирование вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС.

По данным пресс-службы ведомства, житель Запорожской области осуществлял денежные переводы через мобильное приложение банка Украины на счета фондов, контролируемых украинскими спецслужбами и ВСУ.

Данные переводы происходили с октября 2023 года по май 2024 года и имели целью создание устойчивых каналов финансового и материально-технического обеспечения, которое использовалось против Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции. В связи с этими действиями Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Государственная измена» Уголовного кодекса РФ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала шестерых россиян, включая трех подростков, по подозрению в поджогах на железных дорогах по заданию спецслужб Украины, задержала в Ростовской области женщину, подозреваемую в передаче Украине данных о ВС России, а также задержала жителя Омска, передавшего украинским спецслужбам материалы о работе оборонного предприятия.