Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.4 комментария
В Казахстане решили установить автора оскорбляющей русских песни
Следователи в Казахстане начали поиск автора песни с признаками оскорбления русских
Следователи в Казахстане выясняют личность автора песни, содержащей оскорбления русских, что стало причиной возбуждения уголовного дела против блогера Темирлана Енсибека, сообщил заместитель генпрокурора Казахстана Галымжан Койгелдиев.
Власти Казахстана проводят расследование в отношении песни, которая содержит признаки оскорбления русских, передает ТАСС.
Койгелдиев сообщил, что весной прошлого года в рамках мониторинга соцсетей было возбуждено уголовное дело по ст. 174 УК Казахстана, касающейся разжигания межнациональной розни. В результате экспертизы блогер Темирлан Енсибек был привлечен к ответственности за размещение материала с признаками оскорбления нации.
Койгелдиев отметил, что указанная статья предусматривает ответственность не только за разжигание розни, но и за распространение литературы или иных материалов, содержащих подобную информацию. Работа по установлению автора песни продолжается, следствие ведется активными темпами. Он подчеркнул, что любые действия, направленные на нарушение общественного порядка в Казахстане, будут пресекаться.
На прошлой неделе в Алма-Ате началось расследование против блогера Енсибека, который управлял сатирическим пабликом в соцсетях. По данным полиции, дело не связано с сатирическими публикациями, однако размещенный им материал, сопровождаемый песней, стал причиной уголовного преследования. Блогер был арестован судом на два месяца.
Ранее Интерпол объявил казахстанскую блогершу Дану Орманбаеву в международный розыск по обвинению в угрозах русскоязычной женщине.