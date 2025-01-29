В Казахстане решили установить автора оскорбляющей русских песни

Следователи в Казахстане начали поиск автора песни с признаками оскорбления русских

Tекст: Вера Басилая

Власти Казахстана проводят расследование в отношении песни, которая содержит признаки оскорбления русских, передает ТАСС.

Койгелдиев сообщил, что весной прошлого года в рамках мониторинга соцсетей было возбуждено уголовное дело по ст. 174 УК Казахстана, касающейся разжигания межнациональной розни. В результате экспертизы блогер Темирлан Енсибек был привлечен к ответственности за размещение материала с признаками оскорбления нации.

Койгелдиев отметил, что указанная статья предусматривает ответственность не только за разжигание розни, но и за распространение литературы или иных материалов, содержащих подобную информацию. Работа по установлению автора песни продолжается, следствие ведется активными темпами. Он подчеркнул, что любые действия, направленные на нарушение общественного порядка в Казахстане, будут пресекаться.

На прошлой неделе в Алма-Ате началось расследование против блогера Енсибека, который управлял сатирическим пабликом в соцсетях. По данным полиции, дело не связано с сатирическими публикациями, однако размещенный им материал, сопровождаемый песней, стал причиной уголовного преследования. Блогер был арестован судом на два месяца.

Ранее Интерпол объявил казахстанскую блогершу Дану Орманбаеву в международный розыск по обвинению в угрозах русскоязычной женщине.