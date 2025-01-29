Интерпол объявил в розыск оскорбившую русскоязычную женщину блогершу из Казахстана

Интерпол объявил в розыск казахстанскую блогершу Дану Орманбаеву за угрозы русскоязычной женщине

Tекст: Вера Басилая

По словам Койгелдиева, казахстанская блогерша Дана Орманбаева разыскивается Интерполом по обвинению в разжигании межнациональной розни. Ее подозревают в оскорблении русскоязычной женщины по национальному признаку, передает ТАСС.

Он сообщил, что в соцсетях появилась информация, что Орманбаева публикует посты из Объединенных Арабских Эмиратов, однако этот факт пока не подтвержден.

«В данный момент она привлечена в рамках 174 статьи УК Казахстана и объявлена в розыск», – отметил Койгелдиев, добавив, что точное местоположение Орманбаевой пока не установлено.

Департамент полиции Алма-Аты сообщил, что Орманбаева была заочно арестована судом после возбуждения дела в апреле прошлого года. Тогда русскоязычная жительница Алма-Аты обратилась с заявлением об угрозах и оскорблениях. Полиция представила скриншот переписки, где блогер в нецензурной форме угрожала потерпевшей, упоминая ее национальность.

Дана Орманбаева также известна как продюсер, телеведущая и писатель. Она является автором книг «Мы не ругаем детей» и «Методы построения доверия в современной организации». Статья, по которой ее обвиняют, предусматривает наказание в виде штрафов или лишения свободы на срок до 20 лет в зависимости от тяжести последствий.

Ранее Дана Орманбаева была объявлена в международный розыск после возбуждения уголовного дела по подозрению в разжигании межнациональной розни.