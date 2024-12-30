Россия меняет свой подход к мигрантам

В 2024 году миграционная политика России начала перестраиваться

Tекст: Андрей Резчиков

В 2024 году в России резко возрос общественный запрос на ужесточение миграционной политики после ряда резонансных преступлений с участием иностранцев. В марте года группа вооруженных людей, которые оказались уроженцами Таджикистана, устроила стрельбу в «Крокус сити холле» в Красногорске. Другим резонансным преступлением стал теракт в отношении начальника войск РХБЗ Вооруженных сил России Игоря Кириллов (подозреваемым в убийстве оказался уроженец Узбекистана).

В целом же, по данным СК, только за первые восемь месяцев 2024 года иностранцы совершили 26 тыс. преступлений, при этом почти втрое выросло число преступлений, совершенных «нелегалами» – с 2,8 до 8 тыс. Также с семи до 11 тыс. увеличилось число преступлений приезжих, получивших гражданство России менее десяти лет назад.

В июне президент России Владимир Путин указывал, что стране требуется «осмысленная миграционная политика». В декабре в «Итогах года» глава государства заявил, что для сокращения количества трудовых мигрантов «нужно повышать производительность труда» и сосредотачиваться на высокотехнологичных сферах, которые «не требуют большого количества неквалифицированных рабочих рук».

Еще одним инструментом профилактики рисков в среде мигрантов, в первую очередь из Средней Азии, президент назвал развитие в государствах региона сети русских школ, для изучение русского языка, законов и традиций России теми, кто собираются «приехать к нам на работу».

В то же время требуется ужесточать требования к тем мигрантам, кто уже находятся в России, «чтобы они уважали людей, в среде которых они появляются и живут». Делать это следует без ущемления прав приезжих, обеспечивая им гарантии, права в области здравоохранения и социального обеспечения, «но так, чтобы это не ложилось дополнительной нагрузкой на местное население и люди не чувствовали себя в состоянии дискомфорта», подчеркнул президент.

В результате в 2024 году Госдума приняла 13 законов по совершенствованию миграционной политики. Среди нововведений можно отметить нормы о штрафах для юрлиц за подделку документов в целях организации незаконной миграции, новый правовой режим для высылки незаконных мигрантов, прекращение гражданства РФ в связи с неисполнением обязанности по постановке на воинский учет. Другим законом вводится запрет принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка.

Кроме того, Госдума приняла законы о конфискации имущества, полученного от организации незаконной миграции. Также был принят закон против заключения фиктивных браков, о запрете посредничества при приеме экзаменов у мигрантов и внесудебной блокировке сайтов с предложениями о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции.

Вдобавок к этому с 1 января 2025 года со 90 суток сокращается максимально возможный безвизовый срок пребывания иностранцев в России (ранее он составлял 180 суток), а с 5 февраля 2025 года у пограничников появится больше оснований в отказе на въезд в случае, если иностранный гражданин по тем или иным причинам может угрожать безопасности России.

Среди других изменений – лимит на владение сим-картами, благодаря которому иностранцы и лицам без гражданства смогут зарегистрировать на себя не более 10 «симок». Приобрести их иностранцы смогут только при личном посещении салона связи, имея СНИЛС, учетную запись на портале Госуслуг и подтверждение личности через биометрическую систему. Также на федеральном и региональном уровне введены ограничения на работу мигрантов в целом ряде отраслей экономики.

Также в конце декабря Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму в России. В документе уделено внимание использованию мигрантов в качестве фактора распространения экстремизма, а среди угроз упомянуты исламизм, формирование замкнутых религиозных и этнических анклавов.

Параллельно с этим президент обязал иностранцев-нелегалов до конца апреля 2025 года урегулировать свой статус или же покинуть страну. Одной из мер урегулирования, к слову, является заключение контракта с Минобороны России. В таком случае нелегалы смогут избежать депортации.

При этом чувствительная для многих россиян тема миграции становится объектом внимания и со стороны западных спецслужб.

«Наши враги ловко превращают миграционную тематику в межнациональную.

Предпринимаются попытки расколоть общество. Большинству россиян хватает разума не вовлекаться в это, но у этой работы есть свой адресат», – отмечает политолог Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов.

По его словам, «люди эмоционально реагируют на резонансные преступления с участием мигрантов, требуют справедливости». «Такие ситуации были в ряде регионов. Но это вопрос работы исполнительной власти и правоохранителей, которые должны разъяснять и остужать горячие головы, особенно тогда, когда преступления совершаются в отношении несовершеннолетних», – пояснил политолог.

Асафов подчеркнул, что террористические акты, свершаемые приезжими, напрямую с миграционной политикой не связаны. «Мы видим, что настоящие террористы с территории Украины вербуют людей разных национальностей и с разным гражданством. Мы же не предполагаем, что десятки случаев со взрывами пиротехники, поджогами банков и полицейских машин – все это сделано руками мигрантов? Это такие же граждане, как и мы свами. Поэтому здесь спекуляции неуместны и любые подобные обобщения ошибочны», – считает спикер.

Что, впрочем, не отменяет риска террористической угрозы со стороны мигрантов, которые вовлечены в «псевдоисламскую деятельность», отмечает член ОП РФ Максим Григорьев:

«Я в свое время занимался противодействием пропаганде радикальных исламистов и видел, какое количество мигрантов подвержены этой идеологии. Поэтому совершенствование миграционной политики необходимо, так как это вопрос безопасности наших граждан».

По его словам, принятые Госдумой решения давно назрели и способствуют наведения порядка в сфере миграции.

В свою очередь Асафов напомнил, что чуть ли не ежедневно в СМИ появляется информацию об открытии уголовных дел в отношении тех, «кто замешан в коррупции, в нарушениях по приему в гражданство, по сдаче экзаменов на знание русского языка, и против владельцев «резиновых квартир». «Ведется большая работа, которую, к сожалению, нельзя сделать одномоментно», – добавил собеседник.

При этом свою долю ответственности за социальное поведение мигрантов должен нести работодатель.

«В обязанности работодателя – обеспечить не только соблюдение условий пребывания мигрантов в России, но и соблюдения ими законодательства, включая обучение языку и нормам поведения в обществе.

Если отдельные работодатели не следуют этому, а такие случаи бывают, то они становятся объектом внимания СК» – отметил Асафов.

По мнению Григорьева, работодатель постепенно начинает нести все большую ответственность за социальное поведение трудовых мигрантов, но этого пока недостаточно. «Нужно вводить жесткую систему штрафов, потому что именно бизнес – это основной бенефициар привлечения мигрантов к труду», – считает он.

Эксперты также отмечают важность разделения мигрантов на тех, кто хочет интегрироваться в российское общество, и тех, кто лишь зарабатывает в России. «Вторые должны работать без нарушения российского законодательства, а затем уезжать обратно», – пояснил Григорьев, предложив изучить соответствующий опыт Катара и ОАЭ.

В 2025 году работа по совершенствованию миграционного законодательства будет продолжена, считает Асафов. «Сейчас создана новая юридическая рамка, но ее можно улучшать, в том числе с учетом региональной специфики. Уже в следующем году мы увидим новые инициативы и новые решения, поскольку тема далека от идеального состояния. Здесь требуется работа законодателя и реализация этих мер на местах», – подчеркнул Асафов.

По его словам, в России накоплен опыт жизни в большой многонациональной и многоконфессиональной семье, «поэтому мы справимся со всеми вызовами, а законодатели и прочие ответственные институты модернизируют необходимую правовую рамку, чтобы мы дальше жили в мире и согласии, и к нам продолжали приезжать компетентные специалисты».