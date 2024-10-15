Мигрантам удлинили дорогу в Россию через ЗАГС

Эксперты объяснили важность борьбы с фиктивными браками в среде мигрантов

Tекст: Евгений Поздняков

Госдума приняла закон, направленный на борьбу с фиктивными браками, отцовством и материнством мигрантов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Теперь получение вида на жительство (ВНЖ) для иностранных граждан станет возможным лишь через три года с момента вступления в брак, либо усыновления ребенка. За инициативу проголосовали все присутствующие на заседании депутаты (407 человек).

В пояснительной записке к документу сказано, что получение разрешения на временное проживание в обход региональных квот посредством заключения брака – одно из самых простых и востребованных оснований для ВНЖ. При этом в последние годы число таких разрешений неуклонно растет. Только в 2022 году их было согласовано 59 тысяч, что составило почти треть от общего числа обращений.

Однако в таких случаях на себя обращает внимание нередкая большая разница в возрасте между супругами, а также отсутствие у пары детей, рожденных в браке. Более того, по информации МВД, стало больше обращений, связанных с установлением отцовства на основании совместного заявления родителей. Что любопытно, как правило, заявитель не является биологическим родственником несовершеннолетнего, с родными по линии матери незнаком и живет в России недавно.

Теперь же, если брак в суде будет признан недействительным, выданное до этого разрешение на временное проживание будет аннулировано. Кроме того, аналогичный механизм будет применяться в случае, если мигранта лишат родительских прав. Как указывают «Известия», иностранцам придется в суде доказывать факт совместного проживания с ребенком и участия в его содержании и воспитании. Помимо этого, потребуется подтверждение совместного ведения быта со вторым родителем.

Вместе с тем Володин отметил, что работа над совершенствованием миграционной политики будет продолжаться. По его словам, в настоящий момент уже готовится шесть новых инициатив. Напомним, идея о запрете фиктивных браков для мигрантов озвучивалась еще в сентябре. Тогда председатель Госдумы указывал: с 2021 года по нынешнее время в России было заключено более 4,3 тыс. фиктивных браков для получения ВНЖ. Обновленные требования, по его словам, предотвратят получение вида на жительство и гражданства путем мошеннических схем.

Предлагались и законопроекты, направленные на ограничение въезда семей иностранцев, приехавших на заработки. Соответствующую инициативу подготовила ЛДПР. Идею, в свою очередь, поддержал и глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев. По его оценке, данное предложение полностью соответствует «запросу избирателей». Он также отмечал, что миграционная политика остается приоритетом в работе Госдумы.

Как отмечают эксперты, механизм фиктивных браков активно использовался мигрантами в первую очередь потому, что это значительно ускоряет процесс легализации. Ведь брак с гражданином России позволял обходить механизм квот. Как следствие, им начали пользоваться не только те, кто ищет легкие пути, но и радикалы. Сейчас же лазейка прикрыта, однако это не позволит в полной мере решить проблему и потребуется дальнейшая работа по усовершенствованию миграционного законодательства России.

«На мой взгляд, три года – это довольно мягкая мера. Однако сама по себе тенденция на этом направлении положительна. Дело в том, что фиктивные браки традиционно являются механизмом для своего рода легализации незаконной миграции. И через него огромное число людей, недостойных российского гражданства, смогли его получить», – сказал Кирилл Кабанов, член СПЧ и председатель Национального антикоррупционного комитета.

Он уточнил: речь в первую очередь идет о различных криминальных личностях, а также радикалах. «Теперь основной вопрос в том, как будет отслеживаться этот процесс. Для того, чтобы меры были наиболее действенными, на мой взгляд, также потребуется вернуть возможность оперативно-разыскных действий, в том числе для миграционной службы, чтобы и она контролировала среди прочего эти браки», – предлагает эксперт.

«Крайне важно, чтобы была возможность в любой момент проверить мигранта – где он живет, работает, платит ли налоги, на законных ли основаниях тут пребывает.

Сделать это можно посредством тех же персональных QR-кодов», – продолжает спикер. Однако уже сейчас можно говорить о том, что объемы легализации снизятся. «Правда, я могу с уверенностью сказать: когда для таких категорий мигрантов прекращает существовать одна схема, они пытаются выстроить десять новых», – говорит правозащитник.

Чтобы миграционная проблема была решена полностью, считает Кабанов, России необходимо идти по пути целевого завоза иностранных специалистов. «Когда мигрант приезжает в страну к конкретному работодателю под понятный обоснованный заказ и покидает государство по истечении договора – это наиболее действенная практика», – полагает он. Правозащитник также обратил внимание на то, что любое неуважение к законам, обычаям, традициям России и самой стране должны быть основанием для депортации иностранца.

Наша миграционная политика действительно нуждается в пересмотре. Растет криминализация мигрантов, что приводит к распространению мигрантофобии, добавляет член СПЧ Александр Брод. «Свою роль играет и то, что правоохранительные органы то и дело обнаруживают нелегалов, вскрывают коррупционные схемы при завозе мигрантов, их легализации, прохождении тестирования на знание языка», – перечислил он.

«Миграционная политика, особенно в сфере труда, должна быть четкой, прозрачной и строго ориентированной на потребности регионов в рабочей силе. Законодатели в большинстве своем осознают эти проблемы, хотя в некоторых их заявлениях порой звучит популизм. Тем не менее принимаются законы, обеспечивающие более эффективный учет и контроль мигрантов, устраняются лазейки для незаконной легализации», – продолжил собеседник.

«Одна из таких лазеек – фиктивные браки, материнство и отцовство. Закон призван пресекать эти незаконные и аморальные пути решения.

И в первую очередь мера отсеет тех, кому есть что скрывать, кто боится легализоваться открыто, «в белую», полагает он. По мнению спикера, речь может идти о лицах, скрывающихся от правосудия в их родных странах, а также о тех, кто «ищет легкие пути и не уважает российское законодательство».

«В то же время остаются коррупционные риски продолжения использования незаконных схем, вопросы эффективного контроля и правоприменения. Институтам гражданского общества следует вести мониторинг правоприменительной практики, выявлять лакуны, контактировать с законодателями с целью совершенствования законодательной базы и практики», – подчеркнул Брод.

Вместе с тем срок в три года выбран неслучайно,

полагает депутат Госдумы Олег Матвейчев. «Скорее всего, авторы инициативы опирались в том числе на опыт других стран, сталкивающихся с проблемой заключения фиктивных браков. Во многих государствах в этот период пары посещают соответствующие надзорные органы, также к ним приходят специалисты и смотрят, как те ведут семейную жизнь, совместный ли у них быт и прочее», – пояснил он.

«Кроме того, по оценкам специалистов и согласно данным соцопросов, три года – это как раз тот срок, который необходим для проверки брака на прочность. Если это время парой прожито нормально, без особых эксцессов, то можно говорить о сформированной ячейке общества. Ну а в том, что в этот период люди, которые действительно любят друг друга и вступили в брак не ради какой-то выгоды, будут иметь доступ ко всем базовым социальным услугам – сомнений нет», – заключил Матвейчев.