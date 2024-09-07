Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.0 комментариев
Васильев: Инициатива запрета мигрантам привозить семьи – это запрос избирателей
Депутат Васильев: Инициатива запрета мигрантам привозить семьи – это запрос избирателей
Инициатива ЛДПР касательно запрета въезда семей мигрантов является ответом на запрос избирателей, выразил мнение глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.
«Данная инициатива заслуживает особого внимания… Это запрос наших избирателей», – приводятся его слова в Telegram-канале партии «Единая Россия».
Политик пояснил, что согласно проекту, предлагается установить запрет на въезд членов семьи иностранного гражданина, временно прибывшего на территорию России и являющегося низкоквалифицированным специалистом.
Васильев подчеркнул: миграционная политика всегда была и остается приоритетным вопросом в работе Госдумы.
Ранее группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без российского гражданства право привозить в Россию свои семьи.
По мнению авторов проекта, в нынешнее время есть тенденция к тому, что дети и неработающие супруги мигрантов могут беспрепятственно переезжать в Россию, что приводит к бесконтрольному миграционному притоку и к общественной напряженности.