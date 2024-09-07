Депутат Васильев: Инициатива запрета мигрантам привозить семьи – это запрос избирателей

Tекст: Александра Юдина

«Данная инициатива заслуживает особого внимания… Это запрос наших избирателей», – приводятся его слова в Telegram-канале партии «Единая Россия».

Политик пояснил, что согласно проекту, предлагается установить запрет на въезд членов семьи иностранного гражданина, временно прибывшего на территорию России и являющегося низкоквалифицированным специалистом.

Васильев подчеркнул: миграционная политика всегда была и остается приоритетным вопросом в работе Госдумы.

Ранее группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без российского гражданства право привозить в Россию свои семьи.

По мнению авторов проекта, в нынешнее время есть тенденция к тому, что дети и неработающие супруги мигрантов могут беспрепятственно переезжать в Россию, что приводит к бесконтрольному миграционному притоку и к общественной напряженности.

