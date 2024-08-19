В украинском случае Россия имеет дело с не государством у своих границ. Поэтому взаимодействие с такой территорией, в том числе переговоры, находится за пределами норм и обычаев, регулирующих отношения между суверенными странами.0 комментариев
В Думу решили внести законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить семьи
ЛДПР решила внести законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить свои семьи
Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким 19 августа внесет в Госдуму законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без российского гражданства право привозить в Россию свои семьи.
Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом предлагается запретить въезд в страну иностранцам и лицам без гражданства, въезжающим в качестве члена семьи иностранного гражданина, временно пребывающего в России с целью осуществления трудовой деятельности на основании договора, передает РИА «Новости».
Авторы законопроекта отмечают, речь идет о низкоквалифицированных специалистах, пребывающих в России только на основании трудового договора или патента, при этом не имеющих других законных оснований на проживание в стране, например, гражданства России. Исключения составят члены семей иностранных работников с высокой квалификацией.
По мнению авторов, сейчас есть тенденция к тому, что дети и неработающие супруги мигрантов могут беспрепятственно переезжать в Россиюв, что приводит к бесконтрольному миграционному притоку и к общественной напряженности.
Ранее социологическое исследование Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС показало, что почти половина детей мигрантов испытывают значительные трудности с освоением русского языка.