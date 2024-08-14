Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.0 комментариев
В России выявили проблемы с освоением русского языка у детей мигрантов
Учителя российских школ выявили проблемы с освоением русского языка у детей мигрантов
Почти половина детей мигрантов испытывают значительные трудности с освоением русского языка, следует из данных социологического исследования Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС.
Согласно полученным результатам, 53% учителей отметили, что дети мигрантов испытывают серьезные проблемы с владением русским языком, что затрудняет их успешное обучение по другим предметам, передают «Ведомости».
Помимо языкового барьера, многие дети мигрантов сталкиваются с трудностями при освоении общеобразовательной программы в целом. Около 49,5% опрошенных педагогов указали на проблемы с успеваемостью у своих учеников из числа мигрантов.
При этом, несмотря на языковые и учебные сложности, большинство учителей (80%) отметили, что дети мигрантов, как правило, хорошо себя ведут и не создают проблем с дисциплиной.
В опросе приняли участие 2064 педагога российских школ как в городах, так и в сельской местности.