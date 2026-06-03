Совфед одобрил ужесточение правил медосвидетельствования мигрантов

Tекст: Елизавета Шишкова

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о противодействии нелегальной миграции и усилении контроля за здоровьем трудовых мигрантов, передает ТАСС.

Документ сокращает срок обязательного медицинского освидетельствования после въезда в Россию с 90 до 30 дней.

Иностранцы, пребывающие в стране более 30 дней, теперь обязаны проходить осмотр ежегодно. Оплачивать процедуру будут сами мигранты или их работодатели. Закон запрещает посредничество при обследовании – проводить его смогут только уполномоченные организации.

Прохождение медосвидетельствования станет обязательным для получения разрешения на временное проживание, работу или переоформления патента. Результаты будут вноситься в единую электронную систему ЕГИСЗ. При выявлении опасных заболеваний или фактов употребления наркотиков медучреждение обязано в течение суток уведомить МВД и Роспотребнадзор для решения вопроса о высылке.

Также закон повышает штрафы за уклонение от медосмотра. Теперь они составят от 25 до 50 тыс. рублей с возможностью выдворения. За неуплату штрафа в срок предусмотрено взыскание в двукратном размере и обязательная депортация. Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года после подписания президентом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине января депутаты внесли в Госдуму законопроект о сокращении сроков медосвидетельствования иностранцев до 30 дней.

В феврале нижняя палата парламента одобрила эту инициативу в первом чтении.

В конце мая парламентарии окончательно приняли закон об административной ответственности за уклонение от медицинского осмотра.