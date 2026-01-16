«Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.0 комментариев
В Госдуму внесли проект о медосвидетельствовании мигрантов в течение месяца
Депутаты предложили обязать иностранных граждан проходить медосвидетельствование не позднее 30 дней после въезда и регулярно подтверждать результаты.
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий единый срок для прохождения медицинского освидетельствования иностранцами – 30 календарных дней с момента въезда в Россию, передает РИА «Новости».
Медосвидетельствование должно оплачиваться самими иностранными гражданами, а медицинским организациям запрещается передавать третьим лицам права и обязанности по его осуществлению.
Дополнительно документ вводит обязанность ежегодно подтверждать результаты освидетельствования, проходя его заново в течение 30 дней после года с предыдущей проверки. Все медицинские заключения должны размещаться медицинскими организациями в единой информационной системе здравоохранения в электронном виде.
В случае выявления опасных заболеваний или употребления наркотиков, медорганизации будут обязаны оперативно информировать МВД России и Роспотребнадзор. Это позволит ускорить принятие решений о высылке нежелательных лиц.
Авторы инициативы считают, что такие меры усилят санитарно-эпидемиологическое благополучие, позволят контролировать достоверность медданных, обеспечат быстрый межведомственный обмен информацией и помогут предотвратить нелегальную миграцию.
