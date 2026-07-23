Tекст: Алексей Дегтярёв

В зоне ответственности группировки войск «Север» ВСУ потеряли более 275 человек, три броневика, 17 машин и артиллерийское орудие, указало ведомство в Max.

В зоне ответственности группировки «Запад» украинская армия потеряла до 215 военнослужащих, один БТР, броневик, 12 машин, два орудия полевой артиллерии, станцию контрбатарейной борьбы.

В районе действия Южной группировки ВСУ потеряли более 195 человек, четыре броневика, 20 машин и два артиллерийских орудия.

В зоне действий группировки «Центр» украинские военные потеряли до 350 человек, два броневика, два орудия полевой артиллерии, станцию РЭБ, станцию контрбатарейной борьбы, а также 12 автомобилей.

В районе действия группировки «Восток» ВСУ понесли потери в виде 345 человек, 11 машин, кроме того, украинские войска потеряли там артиллерийское орудие.

В зоне действия группировки войск «Днепр» уничтожено до 40 украинских военных.

В прошлые сутки подразделения группировки «Север» установили контроль над Артельным в Харьковской области, а группировка «Восток» зачистила от противника Благодатное в Запорожской области.

До этого ВС России освободили Волоховское в Харьковской области. Еще раньше российские войска освободили днепропетровское Вольное.