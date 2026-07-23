Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.6 комментариев
Экс-глава МИД Украины предупредил о проблемах в обеспечении украинцев товарами
Кулеба: Украину ждут проблемы в обеспечении населения товарами
Украина столкнется со сложными временами в плане обеспечения населения товарами и бытовых вопросах, заявил экс-глава министерства иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
По словам бывшего министра, раньше в украинских супермаркетах было все необходимое, однако теперь ситуация изменится, передает РИА «Новости».
«Впереди очень непростые времена с точки зрения бытовой жизни, у нас с вами война, но..., кроме периода начала 2022 года, ты приходил в супермаркет и все было, и цены были более-менее. А теперь начнутся перебои, потому что будет выбиваться и топиться все», – заявил Кулеба на видео, размещенном на его канале на YouTube.
Ранее Кулеба назвал чушью заявления украинских политиков о скором «походе на Москву».
В декабре он предрек Украине тяжелую реальность и тактическое поражение.