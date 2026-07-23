Кулеба: Украину ждут проблемы в обеспечении населения товарами

Tекст: Валерия Городецкая

По словам бывшего министра, раньше в украинских супермаркетах было все необходимое, однако теперь ситуация изменится, передает РИА «Новости».

«Впереди очень непростые времена с точки зрения бытовой жизни, у нас с вами война, но..., кроме периода начала 2022 года, ты приходил в супермаркет и все было, и цены были более-менее. А теперь начнутся перебои, потому что будет выбиваться и топиться все», – заявил Кулеба на видео, размещенном на его канале на YouTube.

Ранее Кулеба назвал чушью заявления украинских политиков о скором «походе на Москву».

В декабре он предрек Украине тяжелую реальность и тактическое поражение.