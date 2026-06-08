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Кулеба высмеял заявления Киева о «рывке до Кремля»
Бывший глава МИД Украины Кулеба назвал чушью заявления о рывке до Кремля
Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал чушью заявления украинских политиков о скором «походе на Москву».
Бывший руководитель украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба резко прокомментировал недавние заявления о якобы произошедшем переломе в ходе конфликта, передают «Вести». Поводом для его реакции послужили высказывания некоторых украинских деятелей о том, что украинские войска якобы «теперь добежат до Кремля», потому что наступил «поворотный момент».
«Чушь», – охарактеризовал подобные оптимистичные заявления экс-глава МИД. Кулеба подчеркнул, что такие оценки совершенно не соответствуют действительности.
Политик уверен, что уже к ноябрю руководству страны придется отказаться от громких обещаний и вернуться к более насущным проблемам. В частности, Киеву предстоит вновь «вернуться к нарративу о том, как пережить зиму».
До этого Владимир Зеленский заявлял, что Украина находится в шаге от создания собственной баллистической ракеты.
Ранее Кулеба посоветовал согражданам поберечь психическое здоровье и уехать из столицы на фоне ожидаемых ударов. Кулеба предрек Украине тяжелую реальность и тактическое поражение.