Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?13 комментариев
Войска России за первое полугодие освободили в зоне СВО 128 населенных пунктов
За первые шесть месяцев 2026 года российские войска освободили 128 населенных пунктов в зоне СВО, потери ВСУ превысили 223 тыс. военнослужащих, следует из данных Минобороны России.
По подсчетам РИА «Новости», основанным на данных Минобороны, с 1 января по 30 июня под контроль российских войск перешли 128 населенных пунктов. Больше всего из них пришлось на Донецкую Народную Республику – 39, в Харьковской области освобождены 32 населенных пункта, в Запорожской – 29, в Сумской – 20, в Днепропетровской – восемь.
Наиболее интенсивным месяцем стал февраль, когда было освобождено 24 населенных пункта. В январе и марте под контроль Вооруженных сил России перешли по 23 населенных пункта, в мае – 21, в апреле – 17 и в июне – 20. На ДНР, Харьковскую и Запорожскую области пришлось 100 населенных пунктов, или 78% от общего числа.
По тем же данным, за первое полугодие потери украинских войск составили 223290 военнослужащих. Наибольшие потери пришлись на июнь – 41397 человек, в марте они достигли 39060, в январе – 38737, в мае – 34962, в апреле – 34579, в феврале – 34555 военнослужащих. Больше всего противник потерял в зоне ответственности группировки «Центр» – 60345 человек.
В зоне группировки «Восток» потери ВСУ, по подсчетам агентства, составили 57270 военнослужащих, «Север» – 35520, «Запад» – 33450, «Южная» группировка – 27920, «Днепр» – 8785.
Средства ПВО России за полугодие сбили над российской территорией не менее 63993 украинских беспилотников самолетного типа и нанесли не менее 157 массированных и групповых ударов по объектам, используемым в интересах ВСУ.
Кроме того, российские войска за этот период уничтожили 11 пусковых установок РСЗО HIMARS и сбили 486 реактивных снарядов к ним. Также уничтожены 1575 складов боеприпасов, горючего, материальных средств и других объектов хранения украинских сил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные Силы России заявили об уничтожении более 1250 украинских военнослужащих и об освобождении населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.
Подразделения Южной группировки освободили Малиновку в Донецкой народной республике, а группировка «Восток» взяла под контроль Ровное и Лесное в Запорожской области.
Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Богодаровку в Днепропетровской области.