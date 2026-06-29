Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты около Чаплино, Гавриловки, Коломийцев, Ровного в Днепропетровской области, Любицкого, Даниловки и Омельника в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

При этом противник потерял свыше 485 военнослужащих и бронемашину.

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Лужков, Марьино, Рясного и Белой Березы в Сумской области.

А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Бугаевкой, Петровкой, Белым Колодезем, Лосевкой и Старицей.

При этом ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Подлимана, Нижней Журавки, Шийковки, Староверовки в Харьковской области и Пискуновки в Донецкой народной республике (ДНР).

Всего в зоне ответственности группировки за сутки потери противника составили до 225 военнослужащих. Уничтожены шесть бронемашин, два орудия полевой артиллерии и станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ у Славянска, Дружковки, Клинового, Ореховатки, Никаноровки, Николаевки и Стенок в ДНР.

Всего в полосе ответственности группировки за прошедшие сутки противник потерял более 240 военнослужащих, четыре бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113, и станцию РЭБ.

Группировкой «Центр» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии поблизости от Грузского, Кучерова Яра, Светлого в ДНР, Новопавловки и Новоподгородного в Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 300 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили днепропетровские Писанцы и запорожскую Новоселовку

За день до того они освободили Новоскелеватое в Днепропетровской области.

А ранее освободили Иволжанское в Сумской области.