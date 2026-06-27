Tекст: Мария Иванова

Группировка нанесла поражение живой силе и технике механизированной, трех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты около Гавриловки, Александровки, Великомихайловки Днепропетровской области, Новосолошино, Егоровки, Бабашей, Любицкого, Никольского и Лесного Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

Противник при этом потерял свыше 350 военнослужащих, три бронемашины и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Толстодубово, Хотении Бачевска Сумской области.

А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Белым Колодезем, Приколотным, Казачьей Лопанью и Сосновым Бором.

При этом противник потерял свыше 205 военнослужащих, америкаснкий бронетранспортер М113, бронемашину «Новатор», орудие полевой артиллерии, две станции РЭБ и израильскую станцию контрбатарейной борьбы RADA, отчитались в Минобороны.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады охраны генштаба ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Смородьковки, Червоного Оскола, Подлимана, Нижней Журавки, Новосергеевки Харьковской области и Маяков Донецкой народной республики (ДНР).

Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили более 220 военнослужащих, турецкий бронеавтомобиль Kirpi, два орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны у Дружковки, Николаевки, Малиновки, Славянска, Краматорска, Пискуновки и Васютинского ДНР.

Всего в зоне ответственности группировки за сутки противник потерял более 200 военнослужащих, две бронемашины, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии поблизости от Новогригоровки Днепропетровской области, Красноярского, Светлого, Грузского, Анновки и Белицкого ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 305 военнослужащих, бронетранспортер «Буцефал», семь бронемашин, два орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее российские войска освободили Иволжанское в Сумской области.

До этого они освободили Рай-Александровку в ДНР, а также очистили от противника Кутузовку в ДНР.