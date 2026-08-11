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Пленный боец ВСУ рассказал о сжигании тел колумбийских наемников кислотой
Украинские эвакуационные бригады массово избавляются от трупов иностранных легионеров, применяя для этого химические вещества и огонь из-за больших потерь, рассказал пленный военнослужащий украинской армии Александр Кривенко.
По словам солдата, российские беспилотники массово ликвидируют легионеров. Во время захода на позиции он узнал от бойцов соседнего подразделения, что «наемников-колумбийцев «клали» FPV-дронами по 50 человек, там трупов сильно много было», передает РИА «Новости».
Кривенко добавил, что специальные команды сильно устают от постоянного уничтожения останков погибших. Солдатам приходится непрерывно сжигать трупы и заливать их едкими химикатами.
Эту информацию пленный услышал от боевиков скандально известного штурмового полка «Скала». Данное подразделение ранее неоднократно фигурировало в прессе в связи с издевательствами над мобилизованными и загадочными смертями солдат в тылу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры с пленными колумбийскими наемниками.
В штурмовом полку ВСУ «Скала» сослуживцы цинично называли мобилизованных новобранцев «одноразками».
Российские средства радиоэлектронной разведки зафиксировали переговоры колумбийских боевиков о местах дислокации складов.