Tекст: Денис Тельманов

По словам солдата, российские беспилотники массово ликвидируют легионеров. Во время захода на позиции он узнал от бойцов соседнего подразделения, что «наемников-колумбийцев «клали» FPV-дронами по 50 человек, там трупов сильно много было», передает РИА «Новости».

Кривенко добавил, что специальные команды сильно устают от постоянного уничтожения останков погибших. Солдатам приходится непрерывно сжигать трупы и заливать их едкими химикатами.

Эту информацию пленный услышал от боевиков скандально известного штурмового полка «Скала». Данное подразделение ранее неоднократно фигурировало в прессе в связи с издевательствами над мобилизованными и загадочными смертями солдат в тылу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры с пленными колумбийскими наемниками.

В штурмовом полку ВСУ «Скала» сослуживцы цинично называли мобилизованных новобранцев «одноразками».

Российские средства радиоэлектронной разведки зафиксировали переговоры колумбийских боевиков о местах дислокации складов.