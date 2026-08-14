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Делегация Общественной палаты передала гуманитарную помощь жителям Кубы
В рамках визита на Кубу делегация Общественной палаты России встретилась с руководством Кубинского института дружбы народов и передала гуманитарную помощь местным жителям. Встреча состоялась в рамках мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня рождения Фиделя Кастро.
В состав переданной помощи вошли продукты питания, источники света, флеш-накопители, батарейки и аптечки первой помощи. Полученные предметы планируется направить нуждающимся кубинским семьям, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Первый вице-президент Кубинского института дружбы народов Ноэми Рабаса поблагодарила российскую делегацию за поддержку. Она заявила, что для Кубы особенно важно донести до международного сообщества информацию о положении в республике.
«Это очень важный жест для нас. Мы передадим полученную помощь нуждающимся семьям. Сейчас происходит настоящий геноцид кубинского народа – нас лишают самого необходимого: лекарств, топлива, продуктов, возможности нормально жить и работать. Но мы знаем, что мы не одиноки, и поддержка таких дружественных стран, как Россия, дает нам силы сопротивляться и верить в победу», – подчеркнула Рабаса.
Первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Никита Анисимов подтвердил готовность российской общественности продолжать поддержку Кубы. «Мы с вами. Российская общественность последовательно выступает против любых форм односторонних принудительных мер. Мы будем и дальше поддерживать Кубу на всех международных площадках, где участвуют представители российских НКО», – заявил Анисимов.
В ходе визита российские представители также встретились с внуком Фиделя Кастро, академиком Кубинской академии наук Фиделем-Антонио Кастро-Смирновым. Он подчеркнул, что идеи и политическое наследие кубинского лидера сохраняют актуальность.
«Я не буду говорить о Фиделе в прошедшем времени, потому что наследие Фиделя и его идеи по-прежнему живы, актуальны и будут оставаться такими в будущем. Эти идеи актуальны для нашей родины, для Латинской Америки, для Европы, для Африки, для Азии – для всего мира», – отметил Кастро-Смирнов.
По его словам, ситуация на Кубе осложняется экономическими ограничениями, введенными США. Санкционное давление, как отметил академик, наносит ущерб различным сферам жизни острова, включая систему здравоохранения. Особенно остро последствия ограничений отражаются на пациентах, в том числе детях.
Кроме того, делегация Общественной палаты приняла участие в Форуме солидарности, организованном Кубинским университетом дружбы народов. В мероприятии приняли участие представители 64 государств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты создали вокруг острова режим жесткой энергетической блокады. Внук кубинского лидера Фидель-Антонио Кастро-Смирнов назвал американские ограничения попыткой порабощения. Государственная дума осудила агрессивную политику Вашингтона против суверенного государства.