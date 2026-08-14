Товарам с маркировкой «Сделано в России» помогут привлечь покупателей

В ЕР предложили усилить продвижение товаров под брендом «Сделано в России»

Tекст: Алексей Нечаев

«Сделано в России» – это национальная программа, призванная поддержать российского производителя как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Одна из ключевых целей – стимулирование повышения конкурентоспособности отечественной продукции и ее качества», – напомнил начальник производства «Боровской Бумажной Компании» Егор Жураковский.

По его словам, потенциал бренда можно значительно расширить за счет более активного продвижения отечественных товаров. Именно поэтому Жураковский, будучи участником одного из отчетно-программных форумов «Единой России», предложил включить в Народную программу партии инициативу по обеспечению продвижения продукции российских производителей под брендом «Сделано в России».

В частности, считает Жураковский, такую продукцию следует размещать в магазинах на приоритетных полках на уровне глаз, а на маркетплейсах – выводить на главную страницу. Кроме того, телевидение, радио и другие медиа могут сыграть важную роль в повышении узнаваемости российских товаров как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Понять, что такая работа действительно дает результат, по мнению спикера, можно будет прежде всего по динамике продаж товаров с маркировкой «Сделано в России». «Рост числа наших производителей среди лидеров продаж – один из главных показателей эффективности программы. При этом главное, чтобы речь шла о таких важных отраслях, как, например, здравоохранение или оборона», – считает он.

В результате российские производители получат дополнительную поддержку для разработки и реализации товаров, смогут увеличить продажи как на внутреннем рынке, так и за рубежом и привлечь новых партнеров. Потребители, в свою очередь, получат доступ к качественной и доступной отечественной продукции, отметил собеседник.

«Человек знает, что вне зависимости от введения очередного пакета санкций против России или решений на мировом рынке, он может пойти в магазин и купить товар: будь то лекарство или печенье к чаю», – заключил Жураковский.

Напомним, программа продвижения национального бренда «Сделано в России» действует с 2020 года. Ее оператором выступает Российский экспертный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ). Обновленный вариант программы правительство утвердило в феврале 2025 года, включив ее в национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Программа рассчитана до 2030 года, а получить маркировку «Сделано в России» производители могут через добровольную и бесплатную сертификацию.

В понедельник РЭЦ сообщил о запуске комплексной маркетинговой поддержки экспортеров под брендом «Сделано в России» в Китае, ОАЭ, Турции, Саудовской Аравии и Вьетнаме. Программа включает продвижение товаров непосредственно в торговых точках, работу с блоггерами и B2B-мероприятия для поиска зарубежных покупателей. Кроме того, в июне в Госдуму был внесен законопроект, устанавливающий единые правила использования обозначений «Сделано в России» и «Российский бренд».

Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что в Народную программу партии поступило более 3 млн предложений. По его словам, большинство идей касаются обустройства страны, а также равного доступа жителей всех регионов к качественной медицине, образованию, социальной инфраструктуре и экологически безопасной среде.

Напомним, новая Народная программа будет состоять из двух документов. Первый – собственно предвыборная программа, в которой соберут решения актуальных задач и план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основные идеологические и ценностные ориентиры партии и описывать стратегический образ России.