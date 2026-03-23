Россиянин получил 13 лет колонии за передачу данных Киеву
Суд приговорил к 13 годам колонии передававшего данные о ВС РФ россиянина
Игорь Кульженков получил 13 лет колонии строгого режима за передачу Украине данных о российских военных объектах по заданию украинских спецслужб.
Московский городской суд вынес обвинительный приговор Игорю Кульженкову, признав его виновным в госизмене, сообщает РИА «Новости».
Осужденному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 200 тыс. рублей.
Правоохранители выяснили, что в сентябре 2024 года фигурант через Telegram вступил в переписку с украинской разведкой. Выполняя задания куратора, он собирал информацию о расположении объектов Министерства обороны.
Федеральная служба безопасности обнародовала видеозапись с признанием преступника. «Я предполагал, что указанные сведения представляют интерес для украинских спецслужб, и осознавал, что в последующем они могут быть использованы украинской стороной для совершения действий, направленных против безопасности Российской Федерации», – рассказал Кульженков.
