Суд признал жителя Ярославля виновным в государственной измене
Ярославский суд приговорил к 14 годам строгого режима Николая Харитонова за передачу информации о критически важных объектах региона спецслужбам Украины, сообщили в ЦОС ФСБ.
Ярославский областной суд вынес обвинительный приговор жителю Ярославля Николаю Харитонову 1987 года рождения, гражданину России, по делу о государственной измене.
В ходе расследования установлено, что Харитонов через мессенджер Telegram установил контакт с представителем спецслужб Украины и по его заданию собирал и передавал сведения о критически важных объектах инфраструктуры региона.
Следственный отдел УФСБ России по Ярославской области возбудил и расследовал уголовное дело по ст. 275 УК России. Решением суда Харитонов признан виновным в предъявленном обвинении и приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Приговор пока не вступил в законную силу.
