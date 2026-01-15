  • Новость часаВзрыв и пожар произошли в центре Утрехта
    Почем гренландцы будут согласны продать свою родину
    Макрон появился на публике с залитым кровью глазом
    Эксперт: Причиной экстренного возвращения экипажа МКС могли стать психологические проблемы
    Тимошенко потребовала положить конец внешнему управлению Украиной
    Путин заявил об опасной замене дипломатии в мире «правом сильного»
    Путин заявил о готовности России восстановить отношения с Европой
    AFP: Саудовская Аравия убедила Трампа не атаковать Иран
    Премьер Республики Сербской ушел в отставку
    Посольство России в Бельгии ответило на обвинения в шпионаже
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Морского права больше нет

    Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.

    9 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Попытки США поменять режим в других странах почти всегда плохо заканчиваются

    Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены кажется чем-то неслыханным, но на самом деле это возврат к старым и недобрым традициям американского интервенционизма.

    6 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Живые елки против пластмассового мира

    Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.

    19 комментариев
    15 января 2026, 18:52 • Новости дня

    Житель Пензенской области получил 14 лет за госизмену

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Житель Пензенской области получил 14 лет колонии за сбор информации, которую планировал передать иностранному государству для использования против российских военных, сообщили в Верховном суде.

    Верховный суд России подтвердил, что сам по себе сбор сведений для передачи иностранному государству, если эти данные могут быть использованы в ущерб безопасности страны, считается оконченным составом государственной измены. Об этом говорится в официальном сообщении судебной инстанции.

    Житель Пензенской области Игорь Нуждов был признан виновным за то, что собирал сведения для передачи противнику, которые могли быть использованы против Вооружённых сил России. Ранее суд первой инстанции квалифицировал его действия как покушение на госизмену, однако апелляционная инстанция изменила приговор.

    В результате новая квалификация преступления позволила назначить Нуждову 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Коллегия по уголовным делам Верховного суда отказалась смягчать наказание и отклонила жалобу осуждённого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, те же 14 лет получила жительница Петербурга и Карелии за работу на украинские спецслужбы.

    А вот за передачу информации о деятельности оборонного предприятия спецслужбам Украины жителя Комсомольска-на-Амуре приговорили уже к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в 450 тыс. рублей.

    На такой же срок был осужден и житель Крыма за передачу данных об обороне побережья Украине.


    15 января 2026, 15:16 • Новости дня
    Балицкий назвал последнюю преграду перед Запорожьем

    Балицкий назвал реку Конку последней преградой перед Запорожьем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Запорожской области отметили, что река Конка остается последним естественным препятствием для российских войск на пути к Запорожью.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Телеграм-канале заявил, что река Конка является последней естественной преградой на пути российских войск к Запорожью. По его словам, российская армия высокими темпами продвигается в глубину обороны противника, а группировка «Восток» развивает наступление в регионе.

    Балицкий отметил, что российские подразделения закрепились в восточной части Лукьяновского, заняли Степногорск и расширили зону контроля возле Павловки. Кроме того, по его словам, была создана существенная угроза обороне противника у Камышевахи, что лишает врага возможности удерживать северные рубежи.

    Он также подчеркнул, что армия России действует последовательно и стремительно, создавая условия для освобождения Запорожья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что за новогодние каникулы российские военные освободили шесть населенных пунктов в Запорожской области.

    Многие мирные граждане Запорожья выразили одобрение удару гиперзвуковой ракетной системой «Орешник» по цели подо Львовом.

    Передовые подразделения группировки войск «Днепр» вышли на дистанцию около 15 километров от южной окраины Запорожья, сообщил в конце декабря командующий группировкой генерал-полковник Михаил Теплинский в докладе президенту России Владимиру Путину.


    Комментарии (9)
    15 января 2026, 04:28 • Новости дня
    Трамп: Сделку по украинскому урегулированию тормозит Киев
    Трамп: Сделку по украинскому урегулированию тормозит Киев
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Москва настроена на урегулирование украинского конфликта, в промедлении виноват Киев, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп заявил в интервью Reuters, что, по его мнению, президент России Владимир Путин «готов» заключить сделку по урегулированию ситуации на Украине, а промедление исходит от украинской стороны. «Я думаю, что Украина менее готова заключить сделку», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп заявил, что ему ничего не известно о якобы имеющихся планах поездки спецпосланника США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Уиткофф и Кушнер рассматривают возможность новой поездки в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия открыта к контактам с американскими представителями.

    Комментарии (12)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 17:10 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России восстановить отношения с Европой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова к восстановлению отношений с европейскими странами и открыта к сотрудничеству со всеми государствами, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

    «Диалог и контакты – отнюдь не по нашей вине, хочу это подчеркнуть – сведены к минимуму как по линии официальных, так и деловых и общественных кругов. Заморожено взаимодействие по ключевым международным и региональным вопросам. Хочется верить, что со временем ситуация всё-таки изменится, и наши государства вернутся к нормальному, конструктивному общению на принципах уважения национальных интересов, учета законных озабоченностей в сфере безопасности», – заявил глава государства, передает официальный сайт Кремля.

    «Россия была и остается приверженной именно таким подходам и готова к восстановлению необходимого нам уровня отношений. В целом же, как уже не раз отмечал, мы открыты к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми без исключения странами», – подчеркнул глава государства.

    Ранее Путин заявил о важности международного сотрудничества для мира.

    Напомним, в четверг Путин принимает верительные грамоты у новых иностранных послов в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В церемонии принимают участие дипломаты из 34 стран.

    Комментарии (16)
    15 января 2026, 08:25 • Новости дня
    Генштаб: ВС России заканчивают освобождение Купянска-Узлового
    Генштаб: ВС России заканчивают освобождение Купянска-Узлового
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Группировка войск «Запад» завершает освобождение от украинских боевиков населенного пункта Купянск-Узловой в Харьковской области, заявил руководитель Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    «Завершается освобождение Купянск-Узловой. После освобождения в ноябре прошлого года Купянска подразделениями группировки «Запад» противник предпринимал несколько попыток демонстрации якобы своего присутствия в городе в городе», – указал Герасимов.

    Видео с его выступлением опубликовано в Telegram-канале Минобороны.

    ВСУ, пытаясь показать видимость контроля над Купянском, пытались устанавливать там украинские флаги на административных зданиях, но эти действия пресекались.

    Также он добавил, что группировка «Запад» активно развивает наступление на Краснолиманском направлении.

    «Южная» же группировка войск, освободив Северск, продвигается в сторону Славянска.

    Также глава Генштаба отметил, что группировка войск «Север» продолжает расширять полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областях.

    До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что ВСУ перебрасывают значительные силы к Краматорску, Дружковке и Славянску.

    Также украинская армия стала активнее использовать западные системы РЭБ и увеличили удары с помощью РСЗО.

    Комментарии (7)
    15 января 2026, 06:29 • Новости дня
    ВСУ разграбили музей Махно в Гуляйполе при отступлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевики ВСУ в ходе отступления из населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области разворовали и уничтожили музей, посвященный Нестору Махно, рассказал стрелок группировки войск РФ «Восток» с позывным «Татарин».

    По его словам, боевики ВСУ при отступлении из Гуляйполя в Запорожской области полностью разграбили и уничтожили музей, посвящённый Нестору Махно, передает РИА «Новости». «Татарин» добавил, что «музей Нестора Махно был уничтожен военнослужащими ВСУ. Перед этим они вывезли оттуда все ценное, а затем разрушили здание, чтобы оно не досталось нам, российским войскам».

    Гуляйполе известно как родина Махно, который с 1918 по 1921 год был лидером повстанческого движения на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году российские войска добились рекордных темпов продвижения на фронте. За одну неделю российские силы освободили девять населенных пунктов. Кимаковский заявил о требованиях вывода формирования «Волки да Винчи» из-под Гуляйполя.

    Комментарии (12)
    15 января 2026, 14:21 • Новости дня
    Мерц назвал Россию европейской страной
    Мерц назвал Россию европейской страной
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на восстановление баланса в отношениях между Евросоюзом и Москвой.

    Он выступил с этой позицией на новогоднем приеме, обращаясь к представителям бизнеса в городе Галле, передает ТАСС.

    «Если нам удастся добиться возвращения мира и свободы в Европу, если мы, наконец, снова найдем баланс в отношениях с нашим крупнейшим европейским соседом, а именно с Россией, если воцарится мир, если будет обеспечена свобода – если нам все это удастся, то ЕС, то тогда и мы в ФРГ выдержим очередное испытание и сможем с уверенностью смотреть в будущее и после 2026 года», – заявил Мерц, его слова приводит пресс-служба правительства ФРГ.

    Мерц также акцентировал, что его слова о России не связаны с тем, что он выступает на востоке Германии. По его словам, такие же высказывания он сделал бы и в любой другой части страны. Канцлер подчеркнул, что считает Россию европейской страной.

    Напомним, Германия разделила с Британией первое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (12)
    14 января 2026, 20:10 • Новости дня
    Зеленский поручил новому министру обороны повысить эффективность мобилизации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На встрече с новым министром обороны Украины Владимир Зеленский выделил повышение эффективности мобилизации как главный приоритет работы ведомства.

    Масштабные перемены в системе мобилизации поручил провести новому министру обороны Украины Михаилу Федорову  Владимир Зеленский, передает ТАСС. По итогам личной встречи Зеленский заявил, что ведомству предстоит реализовать более масштабные изменения, которые должны гарантировать больше возможностей для оборонных сил и экономики страны.

    В своем Telegram-канале Зеленский отметил, что определены первые приоритеты для Министерства обороны, среди которых главной задачей названа модернизация мобилизационного процесса.

    Президент подчеркнул, что изменения должны повысить эффективность мобилизации и обеспечить устойчивое функционирование оборонных и экономических структур государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем в среду Верховная рада проголосовала за назначение Михаила Федорова министром обороны на Украине. Парламент откладывал рассмотрение его кандидатуры после провала голосования по другому министерскому назначению. Депутаты также утвердили 18-е продление режима военного положения и всеобщей мобилизации.

    Между тем, большинство молодых мужчин с Украины, воспользовавшись разрешением на выезд, массово отправились в Германию, Польшу и Чехию, чтобы не попасть под мобилизацию, сообщила ранее испанская газета Pais.

    Комментарии (6)
    15 января 2026, 12:40 • Новости дня
    Эксперт: Трамп скоро признает «коалицию желающих» помехой урегулированию на Украине

    Дипломат Долгов: Трамп усиливает давление на Зеленского и «коалицию желающих»

    Эксперт: Трамп скоро признает «коалицию желающих» помехой урегулированию на Украине
    @ Thomas Krych/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент США Дональд Трамп в ближайшее время может признать барьером к украинскому урегулированию не только Киев, но и «коалицию желающих». Для Белого дома, как и для Кремля, очевидно, что различные европейские и украинские проекты – это лишь попытка мимикрировать под мирные процессы, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее Трамп назвал Зеленского причиной задержки урегулирования на Украине.

    «Дональд Трамп абсолютно прав. Именно Украина является тем, кто тормозит и даже блокирует все усилия по мирному урегулированию. Причем это делается под кураторством премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и других активистов «коалиции желающих», – заметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Американский лидер пока напрямую не называет «коалицию желающих» барьером к мирному урегулированию. Но, вероятно, может это сделать в ближайшее время, поскольку усиливает давление на Европу. Впрочем, само неучастие американского лидера в «коалиции» уже показывает его отношение к ней», – считает он.

    «Думаю, как для Москвы, так и для Вашингтона, очевидно, что псевдо-мирные инициативы Европы и Киева – это попытка мимикрировать под мирное урегулирование. Суть в том, что ситуация на поле боя для ВСУ и их европейских кураторов становится тяжелее день ото дня. Им нужна передышка для накачивания украинской армии новым вооружением и наемниками», – продолжил собеседник.

    «Кроме того, лично для Стармера, Макрона и Мерца сейчас наступает политический цугцванг. Любой ход ухудшает их позиции в том, что касается внутренней повестки. Ну а политическую ситуацию на Украине можно уже даже не комментировать – там все скатывается к полному хаосу. Конечно, Трамп это видит, чувствует, что Киев и Брюссель пытаются водить его за нос, потому и делает острые заявления в адрес Зеленского», – подчеркнул Долгов.

    Президент США Дональд Трамп в интервью Reuters заявил, что Владимир Зеленский является главной причиной задержки подписания соглашения по урегулированию украинского кризиса. Он заявил о необходимости убедить Киев поддержать мирный процесс. Глава Белого дома также отметил, что российский лидер Владимир Путин «готов заключить сделку».

    Ранее сообщилось, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф вместе с Джаредом Кушнером рассматривают возможность новой поездки в Москву для переговоров с Путиным. Глава МИД России Сергей Лавров в этой связи отмечал, что Москва открыта к контактам с американскими эмиссарами.

    Российский дипломат также отметил, что Москве было бы интересно узнать впечатления представителей США от встречи в Париже с «коалицией желающих» с участием Зеленского. Лавров указал, что итоговый документ встречи носит декларативный характер, а США к нему не присоединились.

    Также сообщалось, что европейское единство трещит по швам, и еще одним признаком этого стала судьба 90 млрд евро, которые решено потратить на закупки оружия для Украины. Внезапно выяснилось, что самые крупные и богатые страны ЕС – Франция и Германия – имеют разные взгляды по поводу того, кому именно должны уйти эти деньги в конечном счете. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему деньги для Киева разрывают Евросоюз изнутри.

    Комментарии (6)
    15 января 2026, 16:46 • Новости дня
    Посольство России в Бельгии ответило на обвинения в шпионаже

    Посольство России в Бельгии ответило на обвинения в шпионаже дипломатов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская дипмиссия назвала обвинения бельгийской разведки в шпионаже бездоказательными и выразила опасения по поводу нагнетания антироссийских настроений.

    Обвинения в шпионаже, выдвинутые бельгийской разведкой в адрес российских дипломатов, являются голословными, заявили в посольстве России в Бельгии, пишет РИА «Новости». В опубликованном 15 января докладе бельгийская разведка указала, что в некоторые месяцы 2025 года Бельгия отказывала более чем по половине заявок на дипломатические визы из России из-за подозрений в шпионаже.

    В дипмиссии отметили: «В связи с содержащимися в январском ежегодном докладе бельгийских разведслужб и публичными высказываниями главы службы госбезопасности Ф. Бостин голословными обвинениями в адрес Российской Федерации посольство России в Бельгии выражает озабоченность раскручиванием очередной кампании шпиономании вокруг российских дипломатических загранучреждений в Бельгии и запугиванием населения страны мнимой “российской угрозой”».

    Также представители посольства отметили, что призывают Брюссель не усугублять уже напряженную ситуацию в двусторонних отношениях после публикации доклада местных спецслужб с обвинениями против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг стало известно, что бельгийские разведывательные службы не обнаружили подтверждений связи замеченных над военными объектами и аэропортами страны дронов с Россией.

    Еще в ноябре министр обороны Бельгии Тео Франкен назвал Россию вероятным подозреваемым в инцидентах с беспилотниками, не представив прямых доказательств.

    Посольство России в ответ опровергло причастность к этим полетам, заявив об отсутствии поводов и интереса.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 16:10 • Новости дня
    Следствие попросило суд арестовать главврача новокузнецкой больницы
    Следствие попросило суд арестовать главврача новокузнецкой больницы
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следствие ходатайствовало о заключении под стражу отстраненного главного врача Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 Виталия Хераскова.

    Представитель следствия сообщил на заседании, что требует ареста Хераскова сроком на один месяц и 27 суток, до 13 марта 2026 года, передает ТАСС.

    «На основании изложенного ходатайствую перед Центральным районным судом города Новокузнецка об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого», – заявил он.

    Напомним, отстраненному главному врачу Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 Виталию Хераскову предъявлено обвинение в халатности.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 15:22 • Новости дня
    Главврачу новокузнецкой больницы предъявили обвинение в халатности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отстраненному главному врачу Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 Виталию Хераскову предъявлено обвинение в халатности, которая, по данным следствия, привела к смерти двух и более человек.

    Такое заявление было сделано на судебном заседании по вопросу о мере пресечения для Хераскова, передает ТАСС.

    «15 января 2026 года Хераскову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более человек)», – сообщил представитель следствия.

    Ранее главный реаниматолог роддома Новокузнецка отказался признавать вину по делу о гибели девяти младенцев.

    Потерпевшими по делу о гибели младенцев в Новокузнецке признали девять матерей.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 13:41 • Новости дня
    Пашинян призвал Россию принять решение по дороге в Турцию и Азербайджан

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости скорейшего восстановления железнодорожного сообщения с Турцией и Азербайджаном и ждет решения России по этому вопросу.

    Вопрос восстановления железнодорожных путей из Армении к границам с Азербайджаном и Турцией обсуждался с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    По словам Никола Пашиняна, вице-премьер Армении также говорил на эту тему с заместителем председателя правительства России. Пашинян подчеркнул, что армянская сторона ожидает реакции российских партнеров и выразил надежду, что решение будет принято в ближайшее время.

    Премьер отметил, что после подписания рамочного соглашения между Арменией и США по реализации проекта TRIPP, армянское руководство настаивает на скорейшем начале восстановительных работ. «Надлежащий срок – сейчас, и наше желание, чтобы это было сделано сейчас», – заявил Пашинян, добавив, что информирование о происходящих процессах будет происходить по мере продвижения проекта.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился с просьбой к России восстановить железнодорожные пути из Ерасха и Ахурика для возобновления сообщения с Азербайджаном и Турцией.

    Россия заявила о готовности обсудить с Ереваном параметры инициативы «маршрута Трампа» и возможное участие российской стороны.

    Пашинян подчеркнул, что все действия по эксплуатации проекта будут реализованы на основе принципа взаимности.

    Комментарии (4)
    15 января 2026, 04:12 • Новости дня
    БПЛА атаковали энергетическую инфраструктуру Волгоградской области
    БПЛА атаковали энергетическую инфраструктуру Волгоградской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Волгоградской области ночью системы ПВО отражают атаку беспилотников на транспортные и энергетические объекты, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

    Беспилотниками атакованы объекты транспортной и энергетической инфраструктуры региона. «На данный момент пострадавших и повреждений объектов нет», – приводятся слова Бочарова в Telegram администрации региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Волгоградской области произошел пожар на нефтебазе из-за падения обломков БПЛА.

    После ударов беспилотников по Запорожской области более 3 тыс. жителей города Пологи и села Воскресенка остались без электроснабжения. Власти Мясниковского района Ростовской области объявили режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотников.

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 14:48 • Новости дня
    Предложившая заменить Зарубина школьница пришла в Кремль на мероприятие с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Виктория, которая ранее обращалась к президенту России Владимиру Путину во время прямой линии, пришла в Кремль, где в четверг состоится официальная церемония с участием главы государства.

    В четверг Путин примет верительные грамоты у 34 новых иностранных послов, передает РИА «Новости». Торжественная церемония пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

    В декабре школьница Виктория во время эфира предложила после учебы заменить Зарубина на посту ведущего программы «Москва. Кремль. Путин». Путин предложил попросить Зарубина взять Викторию на стажировку, чтобы она могла развиваться в профессии.

    Комментарии (0)
    14 января 2026, 21:50 • Новости дня
    Центр «Рубикон» уничтожил пункт ВСУ «Кондор» в Харьковской области

    Центр «Рубикон» уничтожил пункт БПЛА ВСУ «Кондор» в Харьковской области

    Центр «Рубикон» уничтожил пункт ВСУ «Кондор» в Харьковской области
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие центра «Рубикон» нанесли удар по пункту временной дислокации подразделения аэроразведки «Кондор» президентской бригады ВСУ в Харьковской области, сообщило Министерство обороны России.

    Российские военные обнаружили надпись о размещении личного состава подразделения аэроразведки «Кондор» президентской бригады ВСУ на одном из заброшенных зданий в населенном пункте Пристань Харьковской области, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    После дополнительной разведки и подтверждения использования здания подразделением БПЛА, расчет FPV-дронов центра «Рубикон» атаковал пункт временной дислокации украинских военных.

    В министерстве обороны России сообщили, что после удара средствами объективного контроля фиксировалось возгорание на месте цели в режиме реального времени.

    В результате операции была нарушена деятельность подразделения аэроразведки ВСУ на данном направлении.

    Центр перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» изменил ситуацию с использованием беспилотников на Украине. Российские специалисты лишили ВСУ дешевых и простых в сборке дронов, что признали в издании Financial Times.

    Комментарии (0)
    Российский транспорт в 2026 году получит новую конфигурацию

    В 2025 году российский транспорт успешно преодолел целый ряд вызовов и испытаний. О чем именно идет речь, как перестраиваются транспортные потоки внутри страны и за ее пределы – и как они в итоге должны выглядеть уже через несколько лет? Подробности

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Освобождение Комаровки дает сигнал к новой фазе Сумской операции

    Российские войска вошли на территорию Украины с еще одного направления. На этот раз речь идет об освобождении крохотного села Комаровка в Сумской области. Чем важен данный населенный пункт и почему продвижение на данном участке может иметь значение с точки зрения судьбы самих Сум и формирования зоны безопасности вдоль украинской границы? Подробности

    Стубба сочли непригодным на роль переговорщика по Украине

    В Евросоюзе хотят назначить переговорщика для диалога с Россией по ситуации на Украине. Среди возможных претендентов на эту роль называют действующего президента Финляндии Александра Стубба – сторонника жесткого курса в отношениях с Москвой. Зачем Европе, которая сама отказалась от мирных переговоров по Украине, понадобился свой спецпредставитель для контактов с Россией и почему Стубб не годится на эту роль? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

