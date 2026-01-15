Житель Пензенской области получил 14 лет за госизмену

Tекст: Тимур Шайдуллин

Верховный суд России подтвердил, что сам по себе сбор сведений для передачи иностранному государству, если эти данные могут быть использованы в ущерб безопасности страны, считается оконченным составом государственной измены. Об этом говорится в официальном сообщении судебной инстанции.

Житель Пензенской области Игорь Нуждов был признан виновным за то, что собирал сведения для передачи противнику, которые могли быть использованы против Вооружённых сил России. Ранее суд первой инстанции квалифицировал его действия как покушение на госизмену, однако апелляционная инстанция изменила приговор.

В результате новая квалификация преступления позволила назначить Нуждову 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Коллегия по уголовным делам Верховного суда отказалась смягчать наказание и отклонила жалобу осуждённого.

Как писала газета ВЗГЛЯД, те же 14 лет получила жительница Петербурга и Карелии за работу на украинские спецслужбы.

А вот за передачу информации о деятельности оборонного предприятия спецслужбам Украины жителя Комсомольска-на-Амуре приговорили уже к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в 450 тыс. рублей.

На такой же срок был осужден и житель Крыма за передачу данных об обороне побережья Украине.



