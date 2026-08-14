В России создали технологию ДНК-проверки качества семян подсолнечника

Победитель «Лидеров АПК» Чернова создала ДНК-панель для семян подсолнечника

Tекст: Дарья Григоренко

Созданная генетическая панель анализирует 200 маркеров, что позволяет оценивать чистоту семенных партий до посева, снижая риски потери урожая.

«Хороший гибрид должен быть единообразным. Поле гибридного подсолнечника выглядит так, будто растения абсолютно одинаковые. Если в партии есть генетическая примесь, появляются растения разной высоты, с разными корзинками и разными признаками. Это значит, что поле будет сложнее убирать, часть растений может хуже перенести обработку или потерять нужные свойства. Для производителя семян это вопрос качества и доверия к семенной компании, а для агрария риск потерять часть урожая или получить продукцию хуже ожидаемого уровня.ДНК-панель позволяет повысить контроль качества семян», – рассказала Чернова.

«К нам часто обращались с задачей проверить генетическую чистоту того или иного гибрида или линии. По отдельным маркерам можно получить часть информации, но для точного ответа важно смотреть на большее число параметров в геноме. Не только на значимые признаки, но и на популяционные маркеры, которые позволяют определять родство растений. С этой задачей панель хорошо справляется, поэтому мы и взялись за ее разработку», – объяснила она.

Новая панель основана на принципе секвенирования следующего поколения. Анализ семян и листьев проходит с автоматизированной обработкой результатов. Подобные подходы ранее применялись в медицине, но для отечественной селекции растений это фактически новое направление. Платформа позволяет семеноводам отслеживать характеристики растений в удобном формате.

Разработка уже протестирована агрокомпаниями и проходит финальную доработку. Обновленную версию панели планируют вывести на рынок осенью 2026 года. В сентябре готовится запуск аналогичной технологии для кукурузы, также в разработке находятся решения для рапса и сахарной свеклы. За сезон 2026 года компания проанализировала более 100 тыс. генотипов растений.

Чернова пришла в сферу биотехнологий из науки. Ее диссертация была посвящена генетике подсолнечника, а будущая компания выросла из лаборатории Сколковского института науки и технологий.

В 2020 году вместе с коллегами она нацелилась сделать научные разработки команды прикладными для решения задач сельского хозяйства: «Мы поняли, что у того, чем мы занимаемся в рамках научных проектов, есть практический выход, и нужно создавать компанию. В 2020 году начали искать клиентов и финансирование, а в 2021 году основали компанию. Сейчас более сорока пользователей в Красноадарском и Алтайском краях, Ростовской, Воронежской, Калужской и Липецкой областях. За сезон 2026 года было проанализировано более 100 тыс. индивидуальных генотипов растений», – рассказала Чернова.