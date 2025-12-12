Tекст: Вера Басилая

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Алексей Ртищев заявил, что ввоз на Украину отработавшего ядерного топлива происходит без уведомления МАГАТЭ и специализированных организаций. По его словам, маршруты поставок идут через Польшу и Румынию, а контроль за процессом осуществлял бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Ртищев подчеркнул, что такие действия формируют серьезные риски производства грязной бомбы и ее возможного применения «под чужим флагом». Он добавил, что военная и финансовая поддержка Киева со стороны Запада провоцирует нарушение международных норм обращения с ядерными материалами. По мнению представителя Минобороны, деградация украинской системы управления может привести к экологической катастрофе в регионе.

Ранее Ртищев сообщил, что в ходе специальной военной операции зафиксировано более 600 случаев применения Киевом химических средств борьбы с беспорядками, таких как хлорацетофенон, си-эс, хлорпикрин, би-зет и синильная кислота. Он отметил, что Россия регулярно информирует ОЗХО о подобных инцидентах, однако технический секретариат организации не предоставил содержательной реакции на переданные материалы.

Ртищев отметил, что на территории Харьковской области утрачено 68 источников ионизирующего излучения, включая высокоактивные. Это, по его словам, также может быть использовано для создания грязной бомбы. Он подчеркнул двойные стандарты западных стран, которые, как заявил генерал-майор, покровительствуют киевскому режиму и отвергают заявления России как дезинформацию.

Ранее в Минобороны сообщили, что киевский режим может использовать ядерное топливо для провокации против России.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев указывал, что у Киева есть ресурсы для создания «грязной бомбы».

В июле Москва обратилась к ОЗХО с просьбой направить в Россию группу экспертов для технического содействия, чтобы подтвердить применение Киевом химического оружия.