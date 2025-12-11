Мерц сообщил о передаче Трампу предложения о территориальных уступках Украины

Tекст: Ольга Иванова

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, что переговоры между европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом были конструктивными, передает ТАСС.

Мерц уточнил, что в ходе этого разговора Дональду Трампу было представлено предложение о территориальных уступках Украины в рамках мирного урегулирования. Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер также участвовали в беседе. В ходе разговора европейские представители предложили совместную работу над документацией с американским правительством.

Мерц подчеркнул: «Мы ясно дали понять президенту Трампу, что главный вопрос – на какие территориальные уступки готова пойти Украина». Он пояснил, что Трамп на момент беседы еще не был ознакомлен с деталями предложения, так как оно официально не было направлено американской стороне до вечера предыдущего дня. Теперь слово за официальным Киевом, который должен определить свою позицию в вопросе возможных уступок.

Дональд Трамп ранее рассказал о своем резком разговоре с лидерами Франции, Германии и Италии по вопросу спецоперации на Украине.