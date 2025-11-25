Об опасности спиться знают все – а вот перспектива закончить свою жизнь из-за увлечения ставками в интернете выглядит какой-то нереальной. Как она в свое время выглядела нереальной и для тех, кто уже завершил свой жизненный путь таким образом.3 комментария
Макрон допустил размещение сил «коалиции желающих» в Киеве и Одессе
Макрон: Коалиция желающих после конфликта может разместить силы в Киеве и Одессе
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах международной коалиции разместить после завершения конфликта свои силы вдали от линии фронта, в том числе в Киеве и Одессе, сообщает телеканал BFM.
По словам Макрона, коалиция желающих может разместить свои силы на Украине после завершения конфликта, при этом базы резервных подразделений планируется создать в Киеве и Одессе, пишут «Ведомости».
Французский лидер подчеркнул, что речь идет не о размещении на передовой, а на второй линии «для проведения обучения и операций по обеспечению безопасности, как мы это делаем в других странах». Он отметил, что коалиция придерживается принципа невмешательства в боевые действия.
Макрон добавил, что авиационные силы коалиции могут располагаться в соседних государствах, чтобы минимизировать риски прямой эскалации. Он уточнил, что 25 ноября состоится совещание «коалиции желающих» в формате видеоконференции для обсуждения дальнейших шагов.
По данным The Telegraph, ранее глава правительства Британии Кир Стармер предлагал пересмотреть стратегию по отношению к России и рассматривал создание миротворческих сил для поддержки возможного мирного соглашения. Такие идеи связаны с дискуссией о формах международного присутствия на Украине после войны.
Власти России негативно относятся к подобным предложениям. Министр иностранных дел Сергей Лавров в сентябре заявлял, что любые миротворцы на Украине будут рассматриваться как оккупационные силы и станут законной целью для российских военных.
Ранее Макрон заявлял о готовности ряда государств обеспечить военное присутствие на Украине после прекращения огня.
Британские власти утвердили план по вводу военного контингента для обучения, поддержки и патрулирования украинских сил, который предусматривает размещение в глубоком тылу.
МИД России подчеркивал, что Москва не согласна с размещением на Украине контингентов стран НАТО, считая это крайне опасным сценарием.