Макрон допустил размещение сил «коалиции желающих» в Киеве и Одессе

Макрон: Коалиция желающих после конфликта может разместить силы в Киеве и Одессе

Tекст: Вера Басилая

По словам Макрона, коалиция желающих может разместить свои силы на Украине после завершения конфликта, при этом базы резервных подразделений планируется создать в Киеве и Одессе, пишут «Ведомости».

Французский лидер подчеркнул, что речь идет не о размещении на передовой, а на второй линии «для проведения обучения и операций по обеспечению безопасности, как мы это делаем в других странах». Он отметил, что коалиция придерживается принципа невмешательства в боевые действия.

Макрон добавил, что авиационные силы коалиции могут располагаться в соседних государствах, чтобы минимизировать риски прямой эскалации. Он уточнил, что 25 ноября состоится совещание «коалиции желающих» в формате видеоконференции для обсуждения дальнейших шагов.

По данным The Telegraph, ранее глава правительства Британии Кир Стармер предлагал пересмотреть стратегию по отношению к России и рассматривал создание миротворческих сил для поддержки возможного мирного соглашения. Такие идеи связаны с дискуссией о формах международного присутствия на Украине после войны.

Власти России негативно относятся к подобным предложениям. Министр иностранных дел Сергей Лавров в сентябре заявлял, что любые миротворцы на Украине будут рассматриваться как оккупационные силы и станут законной целью для российских военных.

Ранее Макрон заявлял о готовности ряда государств обеспечить военное присутствие на Украине после прекращения огня.

Британские власти утвердили план по вводу военного контингента для обучения, поддержки и патрулирования украинских сил, который предусматривает размещение в глубоком тылу.

МИД России подчеркивал, что Москва не согласна с размещением на Украине контингентов стран НАТО, считая это крайне опасным сценарием.