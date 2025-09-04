  • Новость часаМакрон сообщил о готовности 26 стран разместить войска на Украине
    Российский мессенджер стал частью общемирового процесса
    СВР объяснила жажду мести России у Мерца
    Политолог: Украина Зеленского ближе к экономической модели Прибалтики, а не Южной Кореи
    Медведев пригрозил изъятием «ценностей британской короны»
    МИД Венгрии назвал принудительную мобилизацию на Украине позором Европы
    Российские войска освободили днепропетровскую Новоселовку
    Фон дер Ляйен пожелала превратить Украину в стального дикобраза
    WP: Трамп отклонил сделку с Индией из-за российской нефти
    Путин поручил проработать строительство новых ГЭС на Дальнем Востоке
    Мнения
    Олег Хавич Олег Хавич Как новый президент Польши стал жертвой своей русофобии

    Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наземные дроны отвоевывают ниши на поле боя

    Автономность беспилотных колесных и гусеничных платформ несколько ниже, чем у их летающих и плавающих собратьев – в силу технологических аспектов и непроработанности программного обеспечения. Но можно не сомневаться, что по мере развития ИИ автономизация наземных платформ будет расти, как и их роль в боевых действиях.

    3 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Россия масштабирует опыт жизни без диктата Запада

    Россию в условиях крупномасштабного альянса с Глобальным Югом невозможно взять измором. Визит Путина в КНР наглядно показал роль Москвы в качестве ведущего центра нового многополярного мироустройства.

    0 комментариев
    4 сентября 2025, 17:38 • Новости дня

    Макрон сообщил о готовности 26 стран разместить войска на Украине

    Макрон: 26 стран готовы разместить войска на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о готовности ряда государств обеспечить военное присутствие на Украине в случае прекращения огня.

    Макрон на пресс-конференции в Париже заявил, что 26 государств официально взяли на себя обязательства разместить силы сдерживания на Украине после наступления перемирия, передает РИА «Новости». По его словам, еще несколько стран продолжают обсуждать свою возможную поддержку.

    «Сегодня 26 стран официально взяли на себя обязательства, еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию, но 26 стран обязались развернуть на Украине войска в качестве силы, обеспечивающей безопасность, или присутствовать на суше, на море или в воздухе, чтобы обеспечить безопасность украинских территорий и Украины сразу после прекращения огня или установления мира», – сказал он.

    Ранее постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер упрекнул Европу в нежелании направить войска на Украину.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что страны НАТО не могут выступать миротворцами на территории Украины.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    4 сентября 2025, 09:50 • Новости дня
    Бой колумбийских наемников с десантниками ВСУ в Сумской области привел к потерям в рядах украинцев

    Колумбийские наемники по ошибке атаковали ВСУ в Сумской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В районе села Садки в Сумской области колумбийские наемники по ошибке открыли огонь по украинским десантникам, украинские военные понесли потери, сообщил источник в силовых структурах России.

    У Садков произошел огневой контакт между отрядом колумбийских наемников и военнослужащими 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, уточнил собеседник РИА «Новости».

    Причиной инцидента стала ошибка идентификации, из-за которой колумбийцы приняли украинских десантников за противника.

    В момент столкновения украинские войска занимались оборудованием позиций в лесу. По словам собеседника агентства, «есть потери со стороны украинцев». Дополнительные подробности о количестве раненых или погибших не приводятся.

    Ранее адвокат одного из наемных боевиков из Колумбии сообщал, что колумбийские наемники, воюющие за киевский режим, сбежали с фронта после того, как стали свидетелями пыток пленных российских военных украинскими бойцами.

    До этого сообщалось, что в окрестностях Покровского в Днепропетровской области половину состава 203-го батальона 113-й бригады ВСУ укомплектовали наемниками из Колумбии.

    Комментарии (5)
    4 сентября 2025, 11:27 • Новости дня
    Медведев пригрозил изъятием «ценностей британской короны»
    Медведев пригрозил изъятием «ценностей британской короны»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Лондон направил киевскому режиму 1,3 млрд долларов прибыли от российских замороженных активов, на что Россия может ответить изъятием «ценностей британской короны», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Ну это означает одно: британские воры передали российские деньги неонацистам. Последствия? Британия совершила правонарушение, а у России возникло, как говорят юристы, право требования к ней и нынешней бандеровской Украине», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

    Он констатировал, что сейчас через суд эти деньги не взыскать, потому Москва может вернуть их лишь одним способом – «украинской землей» и иным недвижимым и движимым имуществом.

    Зампред СБ пояснил, что речь не идет про новые регионы России.

    По словам Медведева, всякий незаконный захват арестованных российских средств или доходов должен конвертироваться в дополнительные территории и иное имущество Украины.

    «Ну или изъятием ценностей Британской Короны. Их еще достаточно в разных местах, включая и находящиеся в России», – заключил политик.

    Напомним, британские власти направили киевскому режиму свыше 1 млрд долларов, полученных от замороженных российских активов.

    До этого ЕС выделил Украине 900 млн евро доходов от российских активов. Также Канада передала киевскому режиму 1,7 млрд долларов, полученных от замороженных российских активов.

    Комментарии (20)
    4 сентября 2025, 12:00 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай

    Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 03:55 • Новости дня
    Ведущий Fox News не исключил подрыва «Силы Сибири 2»

    Ведущий Fox News Уоттерс заявил о возможности подрыва «Силы Сибири 2» в будущем

    Ведущий Fox News не исключил подрыва «Силы Сибири 2»
    @ Charles Sykes/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Ведущий телеканала Fox News Джесси Уоттерс заявил о том, что будущий газопровод «Сила Сибири 2» из России в Китай могут взорвать, как это произошло с «Северными потоками».

    Уоттерс заявил в прямом эфире, что Россия «прокладывает большой трубопровод в Китай», это свидетельствует о сближении двух стран, передает РИА «Новости».

    «Возможно, кому-то придется разбомбить этот трубопровод, как «Северный поток», – сказал Уоттерс, сделав на словах «кому-то» обозначающий кавычки жест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, и. о. постпреда России Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН отметил отсутствие реального взаимодействия Запада с Москвой в расследовании теракта на «Северных потоках». Западные государства, по его словам, проявляют отсутствие заинтересованности в объективном и результативном расследовании этого теракта.

    Комментарии (35)
    3 сентября 2025, 21:56 • Новости дня
    Саркози раскритиковал заявления Макрона о российской угрозе
    Саркози раскритиковал заявления Макрона о российской угрозе
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший лидер Франции Николя Саркози подверг критике выступления действующего президента страны Эммануэля Макрона, раскрыв свою позицию в интервью изданию Le Figaro.

    По словам Саркози, идея называть Россию главной угрозой и врагом Европы является «исторической ошибкой», об этом пишет «РИА «Новости».

    Он заявил: «Мы называем Россию нашей главной угрозой и главным врагом. Это историческая ошибка! <…> Сегодня следует констатировать, что на международной арене больше изолирована Европа, чем Россия. Это огромный риск для Запада. Мы проигрываем этот политический конфликт».

    Саркози также высказал мнение, что Украина уже не сможет победить в военном противостоянии с Россией и может потерять еще больше территорий в будущем. Он подчеркнул, что политика европейских стран ведет к опасной изоляции и росту рисков для всего Запада.

    Ранее во вторник Эммануэль Макрон сообщил о том, что «коалиция желающих» совместно с НАТО выработают гарантии безопасности для Украины, он также обвинил Россию в препятствовании завершению военных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что обвинения Запада в якобы намерениях России напасть на Европу являются провокацией или проявлением полной некомпетентности.

    Комментарии (6)
    4 сентября 2025, 15:56 • Новости дня
    «Коалиция желающих» согласилась поставлять Украине ракеты большой дальности
    «Коалиция желающих» согласилась поставлять Украине ракеты большой дальности
    @ Ludovic Marin/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участники так называемой коалиции желающих выразили готовность начать поставки Украине ракет большой дальности.

    В четверг в Париже прошла встреча коалиции, которую возглавили премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА «Новости». В переговорах приняли участие представители нескольких стран, формат был смешанный.

    В канцелярии британского премьера отметили, что Стармер «приветствовал заявления партнеров по коалиции о готовности поставлять ракеты большой дальности на Украину для дальнейшего укрепления ее арсенала». Кроме того, британский премьер поблагодарил военные ведомства стран-участниц за постоянную и оперативную работу по обеспечению возможности развертывания контингента на Украине в случае прекращения огня.

    Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о планах превратить Украину в «стального дикобраза».

    В августе сообщалось, что администрация американского президента Дональда Трампа одобрила продажу 3350 ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM) с дальностью полета до 450 км для Украины, которые оплатят страны Евросоюза и поступят Киеву в течение шести недель.

    Комментарии (14)
    3 сентября 2025, 19:50 • Новости дня
    На Украине отвергли приглашение Путина к встрече с Зеленским в Москве

    Министр Сибига назвал предложение Путина о встрече с Зеленским неприемлемым

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига отверг приглашение президента России Владимира Путина для Владимира Зеленского на переговоры в Москве, предложив альтернативные варианты.

    Официальный отказ Киева от предложения Владимира Путина провести встречу с Владимиром Зеленским в Москве подтвердил министр иностранных дел Андрей Сибига, пишет ТАСС. В своем заявлении в соцсети X он назвал подобное предложение «заведомо неприемлемым».

    Сибига отметил, что как минимум семь стран готовы стать площадкой для переговоров между лидерами Украины и России для прекращения боевых действий. По его словам, такими странами выступают Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива.

    Министр подчеркнул, что Зеленский готов к встрече с Путиным в любой из этих стран в любой момент. Причины отказа от поездки в Москву Сибига не пояснил. Ранее Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Китай пригласил Зеленского приехать в Москву для переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал Владимира Зеленского «действующим главой администрации» и выразил сомнения в его легитимности. Президент России Владимир Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Москве. Президент США Дональд Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине.

    Комментарии (13)
    3 сентября 2025, 23:42 • Новости дня
    Посольство России опровергло ложь Лондона о якобы похищенных с Украины детях

    Tекст: Антон Антонов

    Великобритания распространяет недостоверные данные о якобы насильственно перемещенных в Россию детях с Украины, заявило российское посольство в Лондоне.

    Российское посольство в Лондоне выступило с заявлением после введения Британией очередных санкций против Москвы, передает ТАСС.

    Дипломаты подчеркнули, что Лондон использует недостоверную информацию, чтобы оправдать санкционные меры, в том числе заявления о якобы насильственном перемещении детей с Украины в Россию.

    «Здоровье и благополучие детей – наш приоритет. Ни о каком похищении речи быть не может. Жизни детей были спасены благодаря оперативно организованной эвакуации из зоны боевых действий», – сказано в заявлении.

    Дипломаты подчеркнули, что обвинения Лондона в отношении якобы насильственного перемещения 19,5 тыс. детей с Украины в Россию не соответствуют действительности.

    В посольстве напомнили, что на переговорах в Стамбуле Киев предоставил список из 339 детей, при этом 30% данных не подтвердились: часть этих несовершеннолетних никогда не были на территории России, другие – уже совершеннолетние, либо вернулись к семьям.

    В посольстве также заявили, что уполномоченные по правам ребенка в России продолжают работу по воссоединению детей с родственниками. Представители дипмиссии призвали британские власти воздерживаться от безосновательных обвинений и не препятствовать усилиям по защите прав и интересов несовершеннолетних.

    Кроме того, российские дипломаты выразили возмущение тем, что санкции против организаций «Движение первых» и «Волонтеры Победы» были введены именно 3 сентября – в годовщину окончания Второй мировой войны. Они назвали подобное решение Лондона циничным, поскольку эти организации занимаются сохранением памяти о Победе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о воссоединении троих детей с их семьями на Украине.

    На третьем раунде переговоров в Стамбуле выяснилось, что в украинском списке были дети, которые никогда не бывали в России, а 50 фамилий относились ко взрослым людям.

    Москва неоднократно заявляла, что защищает детей от военных действий, а глава российской переговорной группы с украинскими представителями Владимир Мединский указывал на политический пиар вокруг темы возвращения детей.

    Комментарии (20)
    4 сентября 2025, 07:00 • Новости дня
    Путин пообещал решить задачи на Украине мирно или военным путем
    Путин пообещал решить задачи на Украине мирно или военным путем
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При невозможности мирного разрешения украинского конфликта российской стороне придется решать поставленные задачи вооруженным путем, заявил президент России Владимир Путин.

    «Видим настроение действующей в США администрации под руководством президента (Дональда) Трампа, видим их не просто призывы, а искреннее желание найти это решение (украинского вопроса). Мне кажется, есть определенный свет в конце тоннеля. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Если нет, то нам придется решить все поставленные перед нами задачи вооруженным путем», – цитирует президента РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что большая часть военных военнослужащих полностью поддерживают задачи, поставленные в ходе специальной военной операции.

    Также глава российского государства пояснял, что нецелесообразно прогнозировать развитие событий вокруг спецоперации на Украине.

    Комментарии (29)
    3 сентября 2025, 21:10 • Новости дня
    Эксперт: Путин занял безупречную позицию по вопросу встречи с Зеленским

    Политолог Козюлин: Если Украине необходима беседа на уровне лидеров – пусть едут в Москву

    Эксперт: Путин занял безупречную позицию по вопросу встречи с Зеленским
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Приглашение Владимира Зеленского на переговоры не означает автоматического согласия Москвы с легитимностью его подписи в каких-либо документах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее Владимир Путин напомнил о юридических проблемах украинских властей.

    «В вопросе рассмотрения потенциальной встречи с Владимиром Зеленским российский лидер занял дипломатически и юридически безупречную позицию. Важно понимать, что личная беседа с Зеленским не означает автоматического согласия Москвы с легитимностью его подписи в каких-либо документах», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Зеленский загнал Украину в юридический тупик: срок его правления давно закончился, а организовывать выборы он не спешит. Но даже если соответствующее голосование состоится, то на Украине нет легитимного конституционного суда, который способен утвердить общественное мнение», – пояснил он.

    «Определенную значимость на данный момент сохраняет лишь подпись главы Верховной рады. Тем не менее, для заключения какого-либо договора необходима рациональная позиция украинской стороны и готовность прийти к компромиссу. К сожалению, руководство Украины пока подобным похвастаться не может», – отмечает эксперт.

    «Между тем, Россия нацелена на достижение долгосрочного и стабильного мира, причем как для себя, так и для самой Украины. Осуществить это можно лишь при устранении первопричин конфликта, а именно путем реформирования несправедливой системы безопасности Европы. В этом плане итогом СВО должен стать документ, подписантами которого выступят и лидеры стран Европы», – продолжает собеседник.

    «Но и они не готовы к подобным обсуждениям. Потому и всячески подначивают офис Зеленского на продолжение конфликта. Кроме того, важно закрыть и территориальный вопрос. Нельзя допустить, чтобы в будущем новое руководство Украины принялось отрицать изменившиеся реалии», – говорит он.

    «Этот вопрос необходимо вынести на референдум, итоги которого и станут значимой основой для максимальной стабилизации ситуации. Без этого любая встреча Путина и Зеленского попросту не будет иметь необходимого фундамента. Мы в пустых разговорах не заинтересованы. Ну а если Украине необходима беседа на уровне лидеров – пусть едут к нам», – заключил Козюлин.

    Ранее Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского в Москву. «В конце концов, если Зеленский готов, то пусть приезжает», – заявил российский лидер. В то же время, президент сомневается в результативности подобной встречи. В частности, он напомнил, что украинские власти давно утратили легитимность в связи с отказом от проведения выборов.

    Путин отметил, что для организации выборов Киеву потребуется заключение конституционного суда, который в настоящий момент фактически недееспособен. Например, его председателя не пускают на рабочее место, а некоторые представители органа уехали за границу. Соответственно, проводить встречи с «главой действующей администрации» – «путь в никуда».

    Кроме того, президент добавил, что для участия в процессе урегулирования конфликта, Украине необходимо провести референдум по территориальному вопросу. Однако подобную процедуру «нельзя проводить в условиях военного положения – это тоже конституционное положение». Тем не менее, глава государства  выразил уверенность в возможности достичь договоренности о прекращении конфликта.

    Комментарии (2)
    3 сентября 2025, 19:40 • Новости дня
    Дуда обвинил Украину в попытке вовлечь НАТО в конфликт
    Дуда обвинил Украину в попытке вовлечь НАТО в конфликт
    @ IMAGO/ANTONI BYSZEWSKI/FOTONEWS/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший президент Польши Анджей Дуда заявил, что Киев с начала спецоперации стремился втянуть страны НАТО в противостояние с Россией, подчеркнув такую попытку в 2022 году.

    Об этом сообщил Анджей Дуда в интервью журналисту Богдану Рымановскому, передает «БелТА». Бывший президент уточнил, что власти Украины, по его словам, с самого начала спецоперации стремились к втягиванию всех возможных стран в военные действия против России. Он подчеркнул, что подобная стратегия, по его мнению, отвечает интересам Киева.

    В качестве примера Дуда привел события 2022 года, когда на территорию Польши упала ракета. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский тогда пытался вовлечь Польшу в конфликт, используя этот инцидент.

    «С самого начала они (украинские власти) пытаются втянуть всех в войну, это очевидно. Это в их интересах – втянуть всех в войну. А лучше всего – если удастся втянуть в войну страны НАТО. Очевидно, что они ищут тех, кто на их стороне будет активно воевать против русских. Это не ново, это происходит с первого дня», – заявил Дуда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий отклонил законопроект о продлении льгот для украинцев. Навроцкий счел необходимым ввести ограничения по выплатам на детей только для работающих.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 12:02 • Новости дня
    Политолог: Украина Зеленского ближе к экономической модели Прибалтики, а не Южной Кореи

    Политолог Лизан: Власти Украины не способны повторить экономический успех Южной Кореи

    Политолог: Украина Зеленского ближе к экономической модели Прибалтики, а не Южной Кореи
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Главными отраслями на Украине считаются освоение западной финансовой помощи, мародерство, а также обогащение за счет откупных от мобилизации. Нынешние украинские власти заинтересованы в консервации текущего положения, а не процветании страны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее Зеленский допустил «корейский сценарий» на Украине и назвал экономическую модель Сеула хорошим примером.

    «Украина – при нынешних политиках и чиновниках с их ценностями – не станет Южной Кореей», – отметил политолог и экономист Иван Лизан. Он напомнил, что послевоенным южнокорейским правительством проводилась продуманная экономическая политика. Стоит учитывать и восточный менталитет: люди усердно работали.

    «Украинские власти не способны построить «Южную Корею», поскольку они не обладают необходимыми навыками: ни интеллектуальными, ни волевыми. Нет у них и механизмов управления, а главное – цели создать процветающую страну. Офис Владимира Зеленского заинтересован в консервации текущего состояния», – указал собеседник.

    «На Украине сейчас очень специфическая, постиндустриальная и постмайданная структура экономики. Главными отраслями считаются освоение западной финансовой помощи, мародерство, а также обогащение за счет откупных от мобилизации. Как в такой ситуации строить «Южную Корею»?», – риторически задался вопросом Лизан.

    По его мнению, страна при Зеленском ближе к модели не Сеула, а Прибалтики, чей основной доход основан на русофобии. «Причем, если исходить из объемов денег, которые были переданы Киеву, и показателей освоения этих средств, то украинская сторона давно обошла «бедные-несчастные» прибалтийские республики», – иронично заметил аналитик.

    Он указал, что если на первых порах Банковая заимствовала опыт Латвии, Литвы и Эстонии, то теперь сама может им делиться с этими странами. «Но Прибалтика в Евросоюзе, поэтому какое-то время еще сможет играться в эту политику. А Украине лишь обещают членство в объединении, да и деньги ей дают до тех пор, пока это отвечает интересам европейских политиков», – рассуждает эксперт.

    Спикер напомнил, что «корейский сценарий» для Украины обсуждался еще в 2023 году. Сейчас его достали из нафталина, в том числе чтобы подбодрить население. «Повторю, на деле Зеленский и его окружение намерены заниматься тем же, чем и все эти годы», – заключил Лизан.

    Ранее Владимир Зеленский допустил для Украины «корейский сценарий», но с нюансами. «Следует отметить, что Южная Корея имеет главного союзника: Соединенные Штаты Америки, которые не позволят Северной Корее взять ее под контроль», – сказал он в интервью изданию Le Point.

    Полное повторение «южнокорейской модели» вряд ли подойдет с точки зрения безопасности, добавил Зеленский. Он отметил, что население КНДР составляет примерно 20 млн человек, тогда как России – 140 млн. «Масштаб этих угроз несопоставим», – указал Зеленский.

    При этом, по его мнению, экономическая модель Сеула является хорошим примером. Так он ответил на вопрос журналиста, указавшего на то, что Северная и Южная Кореи до сих пор не заключили мирное соглашение, но последняя построила сильную экономику.

    Корейский вариант разрешения конфликта активно обсуждался в западной прессе в 2023 году. Политолог Алексей Нечаев в колонке для газеты ВЗГЛЯД назвал изъяны, которые препятствуют использованию этого сценария в случае с Украиной.

    Комментарии (6)
    3 сентября 2025, 18:32 • Новости дня
    Путин заявил о неспособности ВСУ на крупные наступательные операции

    Путин заявил об укомплектованности украинских подразделений на 47-48%

    Tекст: Дарья Григоренко

    Боеспособные подразделения Украины сейчас укомплектованы не более чем на 47-48%, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

    «Они не способны вести крупномасштабные наступательные операции, а занимаются только тем, чтобы удержать имеющиеся рубежи… Это свидетельство того, что резервов у ВСУ становится все меньше. Боеготовые, я так скажу, подразделения укомплектованы сегодня не больше, чем на 47-48%. Ситуация находится у самой критической черты», – отметил Путин, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин высказался о причинах трагедии на Украине и выразил уверенность в возможности достичь договоренности о прекращении конфликта.

    Комментарии (3)
    4 сентября 2025, 12:25 • Новости дня
    Российские войска освободили Новоселовку в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Новоселовку в Днепропетровской области
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубm обороны противника и установили контроль над Новоселовкой в Днепропетровской области. В итоге полностью завершено освобождение территории Донецкой народной республики (ДНР) в полосе действий группировки.

    Группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты около Гавриловки, Новопавловки Днепропетровской области, Полтавки, Успеновки и Новоивановки Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял свыше 240 военнослужащих и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны, пограничного отряда погранслужбы Украины и полка нацгвардии возле Чернацкого, Алексеевки, Юнаковки, Храповщины, Кондратовки и Варачино Сумской области, отчитались в Минобороны.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ рядом с Меловым и Волчанским Харьковской области.

    Противник потерял до 180 военнослужащих, бронемашину и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада с матсредствами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Малеевки, Ольговки, Купянска Харьковской области, Петровского Луганской народной республики (ЛНР) и Кировска ДНР.

    Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, две бронемашины и пять артиллерийских орудий. Уничтожены пять станций РЭБ и два склада боеприпасов.

    Подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии у Степановки, Васюковки, Червоного, Миньковки, Северска, Берестока, Переездного, Марково, Федоровки и Константиновки ДНР.

    Противник потерял до 220 военнослужащих, четыре бронемашины. Уничтожены три станции РЭБ, склад боеприпасов и пять складов матсредств, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии поблизости от Торецкого, Удачного, Грузского, Сухого Яра, Анновки, Димитрова, Родинского, Красноармейска и Красного Лимана ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, две бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны около Белогорья, Малой Токмачки Запорожской области, Садового, Тягинки и Антоновки Херсонской области.

    ВСУ потеряли свыше 70 военнослужащих, шесть станций РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    На этой неделе российские войска освободили Федоровку в ДНР. Российские войска за прошлую неделю освободили шесть населенных пунктов. В частности, они освободили Нелеповку в ДНР. До этого ВС России освободили поселок Первое Мая в ДНР.

    Комментарии (4)
    4 сентября 2025, 04:28 • Новости дня
    Зеленский допустил корейский сценарий на Украине

    Зеленский: Корейский сценарий урегулирования конфликта на Украине возможен

    Зеленский допустил корейский сценарий на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    При урегулировании конфликта на Украине «возможно все», включая «корейский сценарий», заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Следует отметить, что Южная Корея имеет главного союзника: Соединенные Штаты Америки, которые не позволят Северной Корее взять ее под контроль», – приводит слова Зеленского РБК со ссылкой на Le Point.

    Он ответил на замечание журналиста о том, что Северная и Южная Кореи до сих пор не заключили мирное соглашение, но Сеул построил сильную экономику.

    Зеленский заявил, что полная калька южнокорейской модели вряд ли подойдет Украине, так как население КНДР составляет порядка 20 млн человек, а в России – 140 млн. По словам Зеленского, «масштаб этих угроз несопоставим», и риски для Украины, по версии Зеленского, со стороны России «в пять, шесть, а то и в десять раз больше».

    Он также сказал, что опыт Корейского полуострова может рассматриваться как «пример торжества ценностей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для установления прочного мира на Украине необходимо международно-правовое признание возвращения Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

    Financial Times отметила, что позиция Киева по территориальным уступкам принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична. Зеленский заявил, что украинские войска не будут выведены с территории Донбасса.

    Комментарии (7)
    3 сентября 2025, 18:17 • Новости дня
    Путин заявил об успешном наступлении ВС России на всех направлениях

    Путин сообщил об успешном наступлении всех группировок ВС России на СВО

    Путин заявил об успешном наступлении ВС России на всех направлениях
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент отметил, что российские войска демонстрируют успехи на фронте, несмотря на различные темпы продвижения на отдельных участках линии боевых действий.

    Все группировки российских вооруженных сил наступают на всех направлениях, сообщил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что наступление идет успешно и, хотя темпы различаются, продвижение фиксируется практически везде.

    Путин отметил, что противник в рамках специальной военной операции вынужден «затыкать дыры» на фронте, перебрасывая наиболее боеспособные подразделения на критические участки. При этом резервов у ВСУ становится все меньше.

    «То, что мы видим: он [противник] пытается «затыкать дыры», что называется, перебрасывая наиболее дееспособные части из одного достаточно сложного для него района в другие районы боевых действий, которые считает более критичными», – заявил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин выразил обеспокоенность возможным вступлением Украины в НАТО и отметил долгосрочные риски для безопасности России.

    Москва несколько лет воздерживалась от ответных мер на удары по энергетическим объектам, однако теперь действия России стали более серьезными.

    Российские войска ежемесячно освобождают от 600 до 700 кв. км территорий в рамках специальной военной операции на Украине.

    Комментарии (20)
    США не смогут закрыть Европу для российской нефти

    На фоне недовольства Дональда Трампа ходом переговоров с Россией по украинскому урегулированию американская пресса заявила о давлении США на Евросоюз, чтобы тот сам перестал покупать российскую нефть и присоединился к санкциям против других ее импортеров. О чем идет речь и чем опасно это давление? Подробности

    Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг

    Владимир Путин завершил визит в Китай, в ходе которого участвовал в работе саммита ШОС, проводил двусторонние встречи и был главным гостем на грандиозном военном параде в Пекине. Итоги поездки российского лидера подтвердили, что многополярный мир продолжает укрепляться, а Россия становится ключевым игроком не только в Евразии. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Зачем США угрожают вторжением в Мексику

    Соединенные Штаты находятся на грани ввода войск в очередную страну, и вновь под самым благовидным предлогом – борьба с наркотиками. И действительно, может сложиться впечатление, что другими способами невозможно перекрыть постоянный поток наркотиков из Латинской Америки в США и остановить деятельность наркокартелей. Однако на самом деле США сами вырастили и подкармливают эту угрозу. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Канцлер Германии слишком много на себя берет

      Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
