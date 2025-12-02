  • Новость часаВ крупном ДТП на М-12 в Нижегородской области пострадали 17 человек
    2 декабря 2025, 22:20 • В мире

    Французские военные предчувствуют свою гибель на Украине

    Французские военные предчувствуют свою гибель на Украине
    @ Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Вербинина

    У французских военных больше нет сомнений, что их готовят к боевым действиям на Украине. «Честно говоря, потери могут быть огромными», – признают офицеры. Как именно проходит соответствующая подготовка – и при чем тут планы о де-факто введении цензуры над французскими интернет-изданиями?

    Стоило французскому порталу Le Journal du Dimanche написать о том, что французские военные думают  о возможном прямом участии в войне с Россией, как на него обрушились неприятности.

    Уже некоторое время президент Макрон носится с идеей ранжировать новостные сайты – и тем, которые, с точки зрения французских властей, достойны доверия, выдать плашки (или лейблы), что они являются правдивыми СМИ, в отличие от других, «опасных». Делать это предполагается под тем предлогом, что граждан надо защитить от фейковых новостей. Сами французы в этом разобраться, по мнению Макрона, не в состоянии.

    Фактически инициатива Макрона является попыткой установить непрямую цензуру, но любопытно, что первыми, кого власти фактически обвинили в дезинформации, стал именно Le Journal du Dimanche и связанный с ним телеканал CNews. Инициатива президента возмутила даже правых, которые обычно выступали его союзниками, и бывший министр Брюно Ретайо, намекая на культовый роман Оруэлла, заявил: «Франции не требуется министерство правды».

    Le Journal du Dimanche оказался «виновен» в том, что открыто написал о желании Макрона установить контроль над информационными потоками. Если бы у президента было право цензуры, материал о французских солдатах никогда бы не был предан огласке – именно потому, что он затрагивает темы, крайне неудобные для нынешних властей.

    «Обязательные вакцины, учения как в Донбассе, слухи о развертывании: в рядах французской армии перспектива вступления в бой на Украине никогда не казалась такой близкой… Молодые лейтенанты и ветераны предчувствуют смертельное столкновение», – пишет JDD.

    «Если нас туда отправят, нас ждет бойня»,

    – так 24-летний лейтенант пехотного полка Александр, окончивший престижный Сен-Сир, оценивает общие перспективы. На прошлой неделе ему сделали прививку от клещевого энцефалита, как и всем солдатам, дислоцированным на французских базах в Румынии.

    Официально не заходило речи о том, что его подразделение будет переброшено на восток, но обязательное вакцинирование и другие детали, которые примечает Александр, говорят об обратном. «С ребятами из моего подразделения мы видим это все четче и четче, – признался лейтенант. – Мы рискуем быть отправленными на Украину. Не знаю, когда именно, не знаю, с какой миссией, но у меня больше нет сомнений в том, что мы в конечном итоге туда отправимся. И потери, честно говоря, могут быть огромными».

    Как сообщается, французские военные в Румынии отрабатывают боевые действия в условиях, приближенных к тем, которые их могут ждать на линии фронта. Они учатся использовать беспилотники, изучают приемы радиоэлектронной борьбы и участвуют в совместных учениях с украинцами, общение с которыми протекает не без сложностей, так как те не знают ни слова по-французски.

    Некоторые французские военные намекнули, что они не против побыть миротворцами, но полноценные боевые действия – это совсем другое дело. Их можно понять: скучать на базе в Румынии, исправно получая зарплату – это одно, а оказаться в гуще боя, где тебя в любой момент могут убить или покалечить – совершенно другое.

    Официально в Румынии – стране, которая является членом НАТО – постоянно находятся 1500 французских военнослужащих. Буквально на днях, в ноябре, там прошли учения «Дакийская осень» (Dacian Fall; Дакия – древнее название Румынии), в которых Франция принимала активнейшее участие.

    Цель учений не скрывалась: запугать Россию или, по крайней мере, произвести на нее впечатление, а заодно устроить проверку боевой готовности. Канал BFMTV формулирует это следующим образом:

    «Учения проводились с задней мыслью, что в ближайшие годы может произойти настоящий вооруженный конфликт с Россией».

    Из общего контингента в пять тысяч человек, который предоставили для «Дакийской осени» девять стран НАТО, три тысячи были французами. Особо отмечалась цель – наладить переброску большого количества военной силы и связанное с этим стремление к упрощению логистики. Тем не менее сдвинуть с места такую махину, как «1300 военнослужащих 7-й бронетанковой бригады, их танки Leclerc, их бронеавтомобили VBCI, пушки Caesar, инженерную технику для переправы через реки, а также восемь вертолетов», получилось не самым очевидным путем.

    Грузовое судно доставило оборудование отряда материально-технического обеспечения в греческий порт Александруполис, затем оно отправилось в путь в составе 12 колонн, которые пересекли Грецию, Болгарию и в конце концов прибыли в Румынию. Бронетехника была доставлена на 11 поездах, а солдаты – пятью военно-транспортными самолетами. И все это – ради сомнительного удовольствия несколько дней месить грязь в далекой Трансильвании и выдать прессе преувеличенно бодрые отчеты, хотя, разумеется, за ним стоит нечто большее.

    Хотя Франция всячески представляет дело так, что она лишь готовится защищаться и прикрывать своих союзников по альянсу (к примеру, материал RFI об учениях начинается фразой: «Что произойдет, если на восточный фланг НАТО последует атака?»),

    масштабные учения с переброской войск больше походят на репетицию нападения. Тем более что и противник давно обозначен – и это, разумеется, Россия.

    По сообщению Службы внешней разведки России, Франция продолжает искать варианты прямого участия в украинском конфликте. Для этого она готовит законодательную базу – в частности, правительственный декрет, который разрешает задействовать ЧВК для оказания помощи «третьей стране, находящейся в ситуации вооруженного столкновения». Любому понятно, что это за страна, на стороне которой Франция выступает.

    Стоит отметить, что одна степень антироссийской риторики в французских СМИ показывает, что одним участием неких прокси-структур дело вряд ли ограничится. Как не моргнув глазом заявил выступающий в роли главного военного эксперта во французских СМИ генерал Пеллистранди: «Россия ведет войну с Украиной и с Европой». Именно так, не более и не менее.

    На днях в прессу просочились сведения, что НАТО рассматривает уже возможность «упреждающих ударов» по России, то есть фактически внезапного нападения. А обвинить впоследствии Россию в чем угодно, чтобы оправдать такие удары – дело техники, особенно если европейские власти, по примеру Макрона, действительно устроят в своих странах разновидность цензуры, которая будет контролировать средства массовой информации.

    Таким образом, французские власти открыто готовят своих солдат, отрабатывают переброску больших масс войск, а учитывая степень местной бюрократии, наверняка уже где-то существует документ с подсчетом возможных будущих потерь – всех этих лейтенантов Александров и ему подобных, которым отведена роль пушечного мяса. Не зря же глава генштаба генерал Мандон ляпнул недавно, что французам стоит привыкнуть к мысли, что им придется «терять своих детей». Но это, само собой, будут не дети самого генерала и не дети Макрона. Как говорит французская пословица, каждому хватит сил, чтобы пережить чужое несчастье.

